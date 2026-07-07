Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Bắc Bộ và Nam Bộ đón mưa dông diện rộng từ 07/07/2026 Cảnh báo khu vực vùng núi Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào, cục bộ mưa to kèm nguy cơ lốc sét, gió giật mạnh từ đêm 07/07 đến ngày 17/07/2026.

Từ đêm 07/07/2026, hình thế thời tiết trên cả nước có sự chuyển biến đáng chú ý. Khu vực vùng núi Bắc Bộ và các tỉnh phía Nam bước vào giai đoạn mưa dông tăng cường, cục bộ có điểm mưa to tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Bản tin dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày (Từ đêm 07 đến ngày 17/07/2026)

Diễn biến thời tiết từ đêm 07/07 đến ngày 09/07/2026

Trong 48 giờ tới, trạng thái mưa dông và nắng nóng đan xen diễn ra tại nhiều vùng trên cả nước:

Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng núi đêm 07/07 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to . Từ chiều tối và đêm 08/07, mưa dông mở rộng ra toàn khu vực, cục bộ có nơi mưa to.

Có mưa rào và dông vài nơi. Riêng đêm 07/07 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có . Từ chiều tối và đêm 08/07, mưa dông mở rộng ra toàn khu vực, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực từ Thanh Hoá đến Tp. Huế: Duy trì trạng thái ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi.

Duy trì trạng thái ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to .

Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi . Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi.

Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 09/07 đến ngày 17/07/2026

Giai đoạn từ giữa đến cuối tuần sau, mưa dông vẫn là hình thái thời tiết chủ đạo tại các khu vực trọng điểm:

Bắc Bộ: Duy trì mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến khoảng ngày 13/07/2026. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm; sau đó mưa có xu hướng giảm dần.

Duy trì mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi đến khoảng ngày 13/07/2026. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm; sau đó mưa có xu hướng giảm dần. Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Từ ngày 10/07 đến 12/07/2026 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to .

Từ ngày 10/07 đến 12/07/2026 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi . Duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to kéo dài trong nhiều ngày.

Cảnh báo rủi ro và tác động thiên tai

Trong các đợt mưa dông, người dân cần đặc biệt đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm bao gồm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Khuyến cáo an toàn: