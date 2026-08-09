Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 09/08/2026 đến 19/08/2026: Nắng nóng gay gắt và mưa dông Cảnh báo thời tiết từ 09/08/2026 đến 19/08/2026 trên cả nước: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt, chiều tối nhiều vùng mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát bản tin dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn 10 ngày, từ đêm 09/08/2026 đến ngày 19/08/2026. Theo đó, thời tiết trên cả nước phổ biến trạng thái nắng nóng gay gắt ban ngày, đan xen các đợt mưa rào và dông rải rác về chiều tối.

Dự báo thời tiết từ đêm 09/08/2026 đến ngày 11/08/2026

Trong giai đoạn từ đêm 09/08 đến ngày 11/08/2026, diễn biến thời tiết tại các khu vực trên cả nước cụ thể như sau:

Bắc Bộ: Ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt (ngoại trừ các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La). Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng núi và trung du chiều tối ngày 10/08/2026 có mưa rào rải rác và có nơi có dông; chiều tối ngày 11/08/2026 mưa tập trung chủ yếu ở phía Tây Bắc Bộ.

Ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt (ngoại trừ các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La). Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng núi và trung du chiều tối ngày 10/08/2026 có mưa rào rải rác và có nơi có dông; chiều tối ngày 11/08/2026 mưa tập trung chủ yếu ở phía Tây Bắc Bộ. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi: Ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Các khu vực khác: Ban ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 11/08/2026 đến ngày 19/08/2026

Giai đoạn từ đêm 11/08 đến ngày 19/08/2026, các khu vực tiếp tục có những thay đổi đáng chú ý về nhiệt độ và lượng mưa:

Bắc Bộ: Ban ngày duy trì nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt (ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên và phía Bắc Sơn La). Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Tây Bắc Bộ chiều tối ngày 12/08/2026 có mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng ngày 14–15/08/2026, nắng nóng có khả năng dịu dần. Từ khoảng ngày 16–17/08/2026, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Ban ngày duy trì nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt (ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên và phía Bắc Sơn La). Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Tây Bắc Bộ chiều tối ngày 12/08/2026 có mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng ngày 14–15/08/2026, nắng nóng có khả năng dịu dần. Từ khoảng ngày 16–17/08/2026, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 12/08/2026, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 12/08/2026, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các khu vực khác: Ban ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Cảnh báo rủi ro thiên tai và tác động

Trong các đợt mưa dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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