Dự báo thời tiết 10 ngày từ 05/07/2026 đến 15/07/2026: Bắc Bộ mưa to, Nam Bộ dông lốc Từ đêm 05/07/2026, Bắc Bộ có mưa rào diện rộng, cục bộ mưa rất to ở phía Tây. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì mưa dông về chiều tối, cảnh báo lốc sét.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn vừa đưa ra nhận định về xu thế thời tiết trên đất liền trong 10 ngày tới. Đáng chú ý, khu vực Bắc Bộ sẽ đón đợt mưa lớn diện rộng, trong khi Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ duy trì trạng thái dông lốc về chiều tối.

Dự báo diễn biến thời tiết từ đêm 05/07 đến ngày 07/07/2026

Trong 24 đến 48 giờ tới, hình thái thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng miền:

Khu vực Bắc Bộ: Từ đêm 05/07 và ngày 06/07, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đặc biệt, trong đêm 05/07, khu vực phía Tây có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to . Sang ngày 07/07, mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Từ đêm 05/07 và ngày 06/07, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đặc biệt, trong đêm 05/07, khu vực có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi . Sang ngày 07/07, mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Khu vực từ Thanh Hoá đến Tp. Huế: Duy trì trạng thái ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng thời điểm chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Duy trì trạng thái ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng thời điểm chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 07/07 đến ngày 15/07/2026

Giai đoạn từ giữa đến cuối tuần sau, mưa dông vẫn là hình thái chủ đạo tại nhiều khu vực trước khi có xu hướng giảm dần:

Bắc Bộ: Tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến khoảng ngày 11/07. Thời gian mưa chủ yếu xảy ra vào chiều tối và đêm. Từ sau ngày 11/07, mưa có xu hướng giảm dần.

Tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến khoảng ngày 11/07. Thời gian mưa chủ yếu xảy ra vào chiều tối và đêm. Từ sau ngày 11/07, mưa có xu hướng giảm dần. Thanh Hóa đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Phổ biến có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế vẫn xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối.

Phổ biến có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực từ vẫn xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Duy trì mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có điểm mưa to.

Cảnh báo rủi ro thiên tai và khuyến cáo

Trong các đợt mưa dông, người dân cần đặc biệt đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Khuyến cáo an toàn: Khi xảy ra mưa dông, người dân nên hạn chế di chuyển ngoài trời, tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh xa các cây lớn, cột điện và các khu vực khe suối nhỏ để phòng tránh lũ quét bất ngờ.