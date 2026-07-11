Dự báo thời tiết 10 ngày từ 11/07/2026 đến 21/07/2026: Cảnh báo mưa lớn và dông lốc diện rộng Từ đêm 11/07/2026, Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào đợt mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to. Đề phòng các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh trên phạm vi cả nước.

Theo diễn biến khí tượng mới nhất, các khu vực từ Bắc Bộ đến Nam Bộ sẽ có sự thay đổi rõ rệt về thời tiết trong những ngày tới. Trọng tâm mưa lớn tập trung tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị, kèm theo nguy cơ cao về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Dự báo thời tiết chi tiết từ đêm 11/07 đến ngày 13/07/2026

Trong 48 giờ tới, hình thái mưa dông sẽ duy trì tại nhiều vùng trên cả nước, cụ thể như sau:

Bắc Bộ và Thanh Hóa: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to . Thời gian mưa chủ yếu tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm.

Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi . Thời gian mưa chủ yếu tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị: Có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ ghi nhận các điểm mưa to đến rất to .

Có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ ghi nhận các điểm . Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng . Mưa rào và dông chỉ xuất hiện vài nơi vào chiều tối và đêm.

Ngày nắng, có nơi . Mưa rào và dông chỉ xuất hiện vài nơi vào chiều tối và đêm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Ban ngày có mưa rào và dông vài nơi.

Bản đồ dự báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày từ đêm 11 đến ngày 21/07/2026

Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 13/07 đến ngày 21/07/2026

Trong giai đoạn tiếp theo, thời tiết có sự phân hóa giữa các thời kỳ, đáng lưu ý là đợt mưa tăng cường vào cuối tuần sau:

Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ

Bắc Bộ và Thanh Hóa: Duy trì mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (tập trung tại vùng núi và trung du vào chiều tối và đêm). Riêng giai đoạn từ 15/07 đến 18/07 , mưa có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, từ đêm 18/07 đến 21/07, mưa dông sẽ tăng cường trở lại trên diện rộng.

Duy trì mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (tập trung tại vùng núi và trung du vào chiều tối và đêm). Riêng giai đoạn từ , mưa có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, từ đêm 18/07 đến 21/07, mưa dông sẽ tăng cường trở lại trên diện rộng. Nghệ An đến Quảng Trị: Ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi. Riêng đêm 13-14/07 và thời kỳ từ đêm 18/07 đến 21/07 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi. Riêng đêm 13-14/07 và thời kỳ từ đêm 18/07 đến 21/07 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa, gây mưa rào và rải rác có dông vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to trong suốt thời kỳ dự báo.

Cảnh báo rủi ro và khuyến cáo an toàn

Trong suốt giai đoạn từ 11/07 đến 21/07/2026, người dân cần đặc biệt lưu ý các nguy cơ sau:

Hiện tượng cực đoan: Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh .

Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra . Ngập úng và sạt lở: Mưa lớn cục bộ cường độ mạnh có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ sạt lở đất tại khu vực vùng núi phía Bắc và miền Trung.

Mưa lớn cục bộ cường độ mạnh có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ sạt lở đất tại khu vực vùng núi phía Bắc và miền Trung. An toàn giao thông: Người dân nên hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập lụt, tránh xa các cây lớn, cột điện hoặc các công trình không kiên cố khi có dông lốc.

Bản tin tiếp theo sẽ được cập nhật căn cứ theo diễn biến thực tế của các hình thế thời tiết.