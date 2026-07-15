Dự báo thời tiết 10 ngày từ 15/07/2026 đến 25/07/2026: Bắc Bộ đón mưa to diện rộng Từ đêm 18/07 đến 23/07/2026, Bắc Bộ có mưa rào và dông diện rộng, cục bộ mưa rất to. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì mưa dông cục bộ vào chiều tối.

Theo diễn biến khí tượng mới nhất, khu vực Bắc Bộ chuẩn bị bước vào đợt mưa lớn diện rộng kéo dài. Trong khi đó, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Tp. Huế và Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, mưa dông xuất hiện cục bộ vào chiều tối và đêm.

Bản đồ dự báo xu thế thời tiết đất liền thời hạn đến 10 ngày từ đêm 15 đến ngày 25/07/2026

Dự báo chi tiết từ đêm 15/07 đến ngày 17/07/2026

Trong hai ngày tới, hình thái thời tiết chủ đạo tại các vùng trên cả nước được nhận định như sau:

Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm.

Có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Thanh Hóa đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng .

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi xuất hiện . Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Ngày nắng, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa to.

Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 17/07 đến ngày 25/07/2026

Đáng chú ý, từ đêm 18/07, thời tiết Bắc Bộ có sự thay đổi lớn với lượng mưa tăng mạnh cả về diện và lượng:

Khu vực Bắc Bộ

Từ chiều tối và đêm 18/07 đến khoảng ngày 23/07/2026 : Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to . Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm.

: Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi . Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Sau ngày 23/07: Mưa lớn có xu hướng giảm dần, khu vực chuyển sang trạng thái mưa dông vài nơi.

Khu vực Trung Bộ

Thanh Hóa đến Tp. Huế: Duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng khoảng ngày 19-20/07 , khu vực này có khả năng đón mưa rào và dông rải rác.

Duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng khoảng ngày , khu vực này có khả năng đón mưa rào và dông rải rác. Duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ

Duy trì mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối. Trong mưa dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan cục bộ.

Cảnh báo rủi ro thiên tai và tác động

Trong suốt thời kỳ dự báo, đặc biệt là các đợt mưa dông diện rộng tại Bắc Bộ, người dân cần lưu ý:

Thiên tai đi kèm: Khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn dông.

Khả năng xảy ra và gió giật mạnh trong các cơn dông. Nguy cơ sạt lở: Mưa lớn cục bộ có thể gây ra tình trạng lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc vùng núi.

Mưa lớn cục bộ có thể gây ra tình trạng lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc vùng núi. Ngập úng: Đề phòng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và các khu đô thị khi xảy ra mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn.

Khuyến cáo: Người dân tại các khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ cần thường xuyên cập nhật các bản tin cảnh báo thời gian thực. Khi xảy ra dông sét, tuyệt đối không trú ẩn dưới gốc cây, gần các vật dụng bằng kim loại hoặc các công trình cao tầng đang thi công.