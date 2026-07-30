Dự báo thời tiết 10 ngày từ 30/07/2026 đến 09/08/2026: Mưa dông xuất hiện ở nhiều vùng Cơ quan khí tượng cảnh báo xu thế thời tiết đất liền từ đêm 30/07/2026 đến 09/08/2026, Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Thời tiết trên đất liền trong 10 ngày tới (từ đêm 30/07/2026 đến ngày 09/08/2026) ghi nhận diễn biến mưa dông xuất hiện tại nhiều khu vực trên cả nước. Trọng tâm mưa tập trung ở khu vực Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và dải đất miền Trung từ Thanh Hóa đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.

Dự báo thời tiết từ đêm 30/07 đến ngày 01/08/2026

Trong giai đoạn 24 đến 48 giờ tới, diễn biến thời tiết tại các khu vực trên cả nước cụ thể như sau:

Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Đêm 30/07 và ngày 31/07: Chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Đêm 31/07 và ngày 01/08: Đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối ngày 01/08 có mưa rào và dông rải rác.

Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Cảnh báo thiên tai: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 01/08 đến ngày 09/08/2026

Giai đoạn tiếp theo, tình hình thời tiết tại các vùng miền trên đất liền có các diễn biến đáng chú ý:

Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 03-04/08 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Khoảng 1-2 ngày cuối thời kỳ dự báo, mưa có xu hướng giảm dần.

Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 03-04/08 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Khoảng 1-2 ngày cuối thời kỳ dự báo, mưa có xu hướng giảm dần. Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi.

Có mưa rào và dông vài nơi. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ khoảng ngày 04-05/08, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khuyến cáo an toàn

Thời tiết trong những ngày tới xuất hiện mưa dông cục bộ với cường độ lớn. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh đi kèm trong mưa dông có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản và hoạt động ngoài trời. Người dân tại các khu vực được cảnh báo cần chủ động theo dõi dự báo và triển khai các biện pháp phòng tránh an toàn.