Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (02/08/2026): Bắc Bộ mưa to cục bộ, Nam Bộ chiều tối có mưa dông Dự báo thời tiết 24 giờ tới: Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to; Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối có mưa rào rải rác.

Trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ngày nắng, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và dông.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trung Bộ: Phía Bắc (Thanh Hóa đến Huế) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi.

Phía Bắc (Thanh Hóa đến Huế) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ. Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ. TP. Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ.

Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.

Có mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ. Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và giao thông.

Chủ động theo dõi các bản tin thời tiết tiếp theo để kịp thời ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra.