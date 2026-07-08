Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (08/08/2026): Bắc Bộ ngày nắng, Trung Bộ và Nam Bộ cục bộ mưa to Dự báo thời tiết 24h tới: Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng cục bộ mưa to và dông mạnh.

Trong 24 giờ tới, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa giữa các khu vực. Bắc Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến ngày nắng, có nơi nắng nóng; trong khi khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng xảy ra trong mưa dông trên nhiều vùng trong cả nước.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ: Đêm có mưa rào và dông vài nơi (riêng Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to); ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Đêm có mưa rào và dông vài nơi (riêng Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to); ngày nắng, có nơi nắng nóng. Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa đến Huế): Phía Bắc đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ mưa toàn, ngày mưa rào rải rác; phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Phía Bắc đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ mưa toàn, ngày mưa rào rải rác; phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng trên 35 độ.

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng trên 35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 33-35 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 33-35 độ. Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 31 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 31 độ. Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, vùng núi có nơi dưới 31 độ.

Bắc Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Trung Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Đông chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Đông chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ. TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông tại các khu vực trên cả nước có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Riêng tại khu vực Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế cần đề phòng thêm nguy cơ xảy ra mưa đá.

Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, chú ý các dấu hiệu cảnh báo thiên tai bất ngờ để có biện pháp phòng tránh kịp thời và an toàn.