Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (22/08/2026): Bắc Bộ mưa lớn rải rác, Nam Bộ dông chiều Dự báo thời tiết 24h tới ngày 22/08/2026: Khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa đến mưa rất to, Trung Bộ nắng nóng, Tây Nguyên và Nam Bộ dông rải rác.

Trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực Trung Bộ duy trì thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng, trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông tập trung vào chiều và đêm.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ và Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Trung Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, Nghệ An có mưa rào rải rác.

Ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, Nghệ An có mưa rào rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ: Mây nhiều, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-30 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-30 độ. Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3; riêng Quảng Ninh-Hải Phòng cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Bắc Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng Thanh Hóa nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; phía Nam 33-36 độ.

Trung Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Nam Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ. TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông trên các khu vực có khả năng cao xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh và mưa đá (đặc biệt tại khu vực Tây Bắc Bộ). Cần đề phòng nguy cơ xảy ra mưa cục bộ cường độ lớn gây ngập úng tại các vùng lầy thấp.

Người dân tại các khu vực được cảnh báo mưa lớn cần chú ý theo dõi dự báo thời tiết thường xuyên và chủ động biện pháp an toàn khi di chuyển ngoài trời.