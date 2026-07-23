Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (24/07/2026): Bắc Bộ mưa lớn, Nam Bộ chiều tối mưa dông Dự báo thời tiết 24h tới: Bắc Bộ mưa vừa đến mưa rất to; Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác về chiều tối.

Dự báo thời tiết trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong khi đó, khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ: Mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to; nguy cơ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to; nguy cơ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trung Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 29-31 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 29-31 độ. Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, riêng khu Tây Bắc 26-28 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, riêng khu Tây Bắc 26-28 độ. Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ.

Bắc Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, riêng Thanh Hóa có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ.

Trung Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại hầu khắp các khu vực trên cả nước. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra mưa lớn cục bộ gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp.

Khuyến cáo người dân chủ động theo dõi sát các bản tin thời tiết ngắn hạn để có các biện pháp ứng phó kịp thời và đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.