Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (27/07/2026): Trung Bộ nắng nóng, Nam Bộ mưa to đến rất to Dự báo thời tiết 24h tới (27/07/2026): Trung Bộ ngày nắng nóng, Bắc Bộ chiều tối có mưa dông rải rác, Nam Bộ cục bộ có mưa to đến rất to về chiều và đêm.

Trong 24 giờ tới, thời tiết tại các tỉnh Trung Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh xuất hiện mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to tập trung vào thời gian chiều và đêm.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ và TP. Hà Nội: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trung Bộ: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều và đêm có mưa rào và dông, Nam Bộ cục bộ có mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên đất liền

TP. Hà Nội

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ.

Bắc Bộ

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ. Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-36 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-36 độ. Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 34-36 độ; phía Nam 32-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ.

Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh

Nam Bộ: Có mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Có mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ. TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để có kế hoạch sinh hoạt và di chuyển phù hợp trong 24 giờ tới.