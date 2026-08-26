Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (27/08/2026): Bắc Bộ mưa dông, Trung Bộ nắng nóng gay gắt Dự báo thời tiết 24h tới: Bắc Bộ có mưa dông cục bộ mưa to, khu vực Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt trên 38 độ C, Nam Bộ mưa rào rải rác vào chiều tối.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới, thời tiết trên cả nước tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng miền. Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong khi miền Trung duy trì hình thế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ngày có nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào rải rác kèm dông sét xuất hiện ở nhiều địa phương.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ: Có mưa rào và dông, riêng khu vực vùng núi, trung du và Tây Bắc Bộ có mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Có mưa rào và dông, riêng khu vực vùng núi, trung du và Tây Bắc Bộ có mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực miền Trung: Ngày nắng nóng, phía Nam khu vực Thanh Hóa đến Huế và phía Bắc Duyên hải Nam Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ C.

Ngày nắng nóng, phía Nam khu vực Thanh Hóa đến Huế và phía Bắc Duyên hải Nam Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C. Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi dưới 30 độ C.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi dưới 30 độ C. Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Bắc Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng phía Nam có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 32-35 độ C, phía Nam từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Trung Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, riêng phía Bắc từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C. TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông tại các khu vực trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đặc biệt tại vùng núi và trung du Bắc Bộ, mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm, cục bộ có điểm mưa to cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm.

Người dân tại các khu vực có dự báo mưa dông cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra an toàn nơi ở và phương tiện di chuyển khi có dông lốc mạnh xuất hiện.