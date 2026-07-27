Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (28/07/2026): Bắc Bộ mưa rất to, Nam Bộ có dông lốc Dự báo thời tiết 24h tới (28/07/2026): Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to đến rất to; khu vực Trung Bộ chiều tối có mưa dông rải rác.

Dự báo thời tiết trong 24 giờ tới cho thấy các khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to kèm dông. Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ và TP. Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 22-27 độ, cao nhất 27-32 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 22-27 độ, cao nhất 27-32 độ. Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ: Mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 20-26 độ, cao nhất 26-33 độ.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ. Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ. Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Bắc Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ.

Trung Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ.

Nam Bộ

Nam Bộ: Có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ. TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đặc biệt tại khu vực Bắc Bộ, TP. Hà Nội, Thanh Hóa đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ có thêm khả năng xảy ra mưa đá.

Người dân sinh sống tại các khu vực dự báo có mưa lớn cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đồng thời chủ động theo dõi diễn biến thời tiết khi tham gia giao thông và hoạt động ngoài trời.