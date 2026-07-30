Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (31/07/2026): Bắc Bộ mưa dông rải rác, Nam Bộ cục bộ mưa rất to Dự báo thời tiết 24h tới: Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to; Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa to đến rất to.

Trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong khi đó, các khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chuyển mưa dông trên diện rộng vào chiều và đêm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to tập trung vào chiều tối và đêm ở Tây Bắc Bộ; nhiệt độ thấp nhất 21-26 độ, cao nhất 29-32 độ.

Mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to tập trung vào chiều tối và đêm ở Tây Bắc Bộ; nhiệt độ thấp nhất 21-26 độ, cao nhất 29-32 độ. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày nắng nhẹ hoặc có mưa vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ; nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ.

Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ; nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Bắc Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; riêng phía Bắc nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ; nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ.

Nam Bộ

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ; nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng lStructure thấp và nguy cơ sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Người dân cần chủ động theo dõi biến động thời tiết, đề phòng các hiện tượng dông lốc cực đoan và chuẩn bị sẵn các biện pháp che chắn, di chuyển an toàn khi tham gia giao thông vào thời điểm chiều và tối.