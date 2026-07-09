Dự báo thời tiết từ 09/07/2026 đến 19/07/2026: Bắc Bộ mưa lớn, Trung Bộ nắng nóng diện rộng Cảnh báo mưa lớn tại vùng núi Bắc Bộ và nắng nóng diện rộng tại Trung Bộ từ 09/07/2026. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và ngập úng cục bộ trong 10 ngày tới.

Từ đêm 09/07/2026, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bước vào đợt mưa dông diện rộng, trọng tâm là khu vực vùng núi và trung du. Trong khi đó, nắng nóng tiếp tục duy trì và có xu hướng lan rộng tại các tỉnh Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ.

Dự báo diễn biến thời tiết từ đêm 09/07 đến ngày 11/07/2026

Trong 48 giờ tới, hình thế thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng miền, cụ thể như sau:

Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Khu vực vùng núi, trung du và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Các khu vực khác có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 10/07, mưa rào và dông tiếp tục duy trì rải rác.

Khu vực có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Các khu vực khác có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 10/07, mưa rào và dông tiếp tục duy trì rải rác. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng; riêng khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Ngày nắng; riêng khu vực từ và phía Đông các tỉnh từ có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đặc biệt, ngày 11/07 cường độ mưa có dấu hiệu gia tăng với mưa rào và rải rác có dông.

Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 11/07 đến ngày 19/07/2026

Giai đoạn từ giữa đến cuối tháng 7/2026, thời tiết trên đất liền có các diễn biến đáng chú ý:

Khu vực Bắc Bộ

Duy trì trạng thái có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Đáng lưu ý, trong các ngày 12-13/07 và từ ngày 17/07, mưa có xu hướng giảm dần.

Khu vực Trung Bộ

Từ Thanh Hóa đến Tp. Huế có mưa rào và dông rải rác từ đêm 11/07 đến ngày 15/07, cục bộ có nơi mưa to. Tại khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng diện rộng tiếp tục kéo dài.

Khu vực phía Nam

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, từ ngày 12/07 đến 14/07 có mưa rào và rải rác có dông vào chiều và tối, cục bộ có mưa to. Từ ngày 15/07, mưa có xu hướng giảm dần trên cả hai khu vực.

Cảnh báo rủi ro và tác động thiên tai

Trong các đợt mưa dông, người dân cần đề phòng cao độ các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Tại các khu vực xảy ra nắng nóng, cần lưu ý nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân khi tham gia các hoạt động ngoài trời.