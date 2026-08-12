Dù bị Atlante FC dẫn trước, Minnesota United FC vẫn ngược dòng thắng 3-1 tại Leagues Cup Để Atlante FC mở tỷ số sau pha phản lưới của Padelford, Minnesota United FC đã lội ngược dòng xuất sắc để giành chiến thắng 3-1 trên sân Allianz Field ở vòng bảng Leagues Cup. Cú đúp của Pereyra cùng bàn thắng của Gonzalez giúp đội chủ nhà lội ngược dòng thành công, khiến Atlante FC trắng tay dù vươn lên dẫn trước.

Minnesota United FC 3 - 1 Atlante FC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Minnesota United FC tiếp đón Atlante FC.

11' A. Quiros của Atlante FC sớm dính thẻ vàng Phút 11, A. Quiros (Atlante FC) phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu. Dù Minnesota United FC nhỉnh hơn về thế trận với tỷ lệ cầm bóng 58% - 42% và chỉ số dứt điểm 2 - 0, hai đội vẫn đang hòa nhau 0-0.

13' Minnesota United FC kiểm soát bóng nhỉnh hơn Atlante FC Bước vào phút 13, Minnesota United FC đang tạo ra thế trận nhỉnh hơn nhờ tỷ lệ kiểm soát bóng 58% - 42% trước Atlante FC. Dù đã có 2 nỗ lực hãm thành (dứt điểm 2 - 0, trúng đích 0 - 0), thế bế tắc vẫn chưa được khai thông và tỷ số hiện tại vẫn là 0 - 0.

25' Minnesota United chủ động kiểm soát thế trận Trải qua 25 phút thi đấu, Minnesota United FC đang tạo ra thế trận nhỉnh hơn khi cầm bóng 56% - 44% so with Atlante FC. Đội chủ nhà tích cực hãm thành với chỉ số dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 1 - 1), dù vậy hai đội vẫn đang hòa với tỷ số 0 - 0.

32' D. Padelford phản lưới nhà, Atlante FC mở tỷ số Phút 32, bất ngờ đã xảy ra tại Allianz Field khi D. Padelford bên phía Minnesota United FC vô tình đá phản lưới nhà. Pha xử lý hỏng này giúp Atlante FC vươn lên dẫn trước 0-1.

37' K. Chandler nhận thẻ vàng ở phút 37 Phút 37, K. Chandler bên phía Minnesota United FC phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi. Việc vừa để Atlante FC vươn lên dẫn 0-1 khiến đội chủ nhà tại Allianz Field thi đấu có phần ức chế và chịu áp lực tâm lý lớn.

38' Minnesota United FC dâng cao tìm bàn gỡ Dù đang bị dẫn 0 - 1 , Minnesota United FC nỗ lực gia tăng áp lực khi nắm 60% - 40% thời lượng kiểm soát bóng và thực hiện 7 - 3 cú dứt điểm. Dù vậy, Atlante FC vẫn duy trì sự chắc chắn trong khâu phòng ngự khi chỉ số dứt điểm trúng đích của hai đội đang là 2 - 2 .

44' D. Padelford nhận thẻ vàng, Minnesota United FC dính thêm án phạt Phút 44, D. Padelford bên phía Minnesota United FC phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi. Trong thế bị Atlante FC dẫn trước 0-1, đại diện MLS liên tục gặp khó khăn khi phải nhận tới hai thẻ vàng ở những phút cuối hiệp một.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Minnesota United FC điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Minnesota United FC thực hiện sự thay đổi người khi O. Gene được tung vào sân thay thế cho W. Trapp . Đang bị Atlante FC dẫn trước 0-1, đội chủ nhà bắt buộc phải đưa ra những điều chỉnh ở tuyến giữa nhằm tìm kiếm sự mới mẻ trong lối chơi và hướng tới bàn gỡ.

46' C. Harvey thế chỗ J. Diaz ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Minnesota United FC quyết định điều chỉnh nhân sự khi C. Harvey vào sân thay thế J. Diaz . Đội chủ sân Allianz Field đang bị Atlante FC dẫn trước 0-1 và cần một luồng sinh khí mới nhằm cụ thể hóa ưu thế kiểm soát bóng 58% từ hiệp một.

50' Minnesota United FC gia tăng áp lực tìm bàn gỡ Bước sang phút 50, Minnesota United FC nỗ lực gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi nắm 58% - 42% thời lượng kiểm soát bóng. Tuy nhiên, dù đã có 7 - 4 lần dứt điểm (trúng đích 2 - 2), họ vẫn chưa thể san bằng tỷ số và tiếp tục bị Atlante FC dẫn trước 0 - 1.

59' M. Gonzalez gỡ hòa 1-1 cho Minnesota United FC Phút 59, M. Gonzalez lập công đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỷ số 1-1 cho Minnesota United FC. Bàn thắng quan trọng giúp đội chủ sân Allianz Field giải tỏa áp lực sau khi bị Atlante FC dẫn trước trong hiệp một.

61' Atlante FC thay người gia cố đội hình Phút 61, Atlante FC có sự thay đổi nhân sự khi D. Gonzalez được tung vào sân thay cho E. Pizzuto . Ban huấn luyện đội khách lập tức có sự điều chỉnh ngay sau khi để đối phương gỡ hòa 1-1 ở phút 59 nhằm tìm lại sự chủ động trong lối chơi.

61' Atlante FC thay người ngay sau khi bị gỡ hòa Phút 61, Atlante FC quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung J. Moxica vào sân thay cho L. Puente . Đội khách nhanh chóng đưa ra sự thay đổi nhằm làm mới đội hình ngay sau khi bị Minnesota United FC gỡ hòa 1-1 ở phút 59.

62' J. Gressel nhận thẻ vàng ở phút 62 Phút 62, J. Gressel bên phía Minnesota United FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Thế trận tại Allianz Field đang diễn ra vô cùng quyết liệt ngay sau khi đội chủ nhà tìm được bàn gỡ hòa 1-1.

63' Minnesota United dâng cao đội hình trong thế giằng co Bước sang phút 63, Minnesota United FC nắm thế chủ động nhỉnh hơn với 58% - 42% thời lượng kiểm soát bóng cùng 9 - 5 lần dứt điểm. Dù vậy, Atlante FC vẫn thi đấu đầy khó chịu khi quân bình tỷ số 1 - 1 và sở hữu 3 - 3 cú dứt điểm trúng đích so với đội chủ nhà.

69' Jhojan Julio nhận thẻ vàng ở phút 69 Phút 69, Jhojan Julio bên phía Atlante FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trận đấu trên sân Allianz Field đang diễn ra đầy giằng co với tỷ số 1-1 khi hai đội liên tục tạo ra những tình huống va chạm quyết liệt.

72' Minnesota United FC tung M. Caldeira vào sân thay K. Yeboah Phút 72, Minnesota United FC quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung M. Caldeira vào sân thay thế cho K. Yeboah . Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, đội chủ nhà Allianz Field hy vọng sự thay đổi này sẽ đem lại sức sống mới cho hàng công để tìm kiếm bàn thắng vượt lên.

72' Minnesota United FC tung T. Chancalay vào sân làm mới hàng công Phút 72, Minnesota United FC thực hiện sự thay đổi nhân sự khi T. Chancalay được tung vào sân thay cho M. Gonzalez . Trong thế trận đang hòa 1-1, đội chủ sân Allianz Field quyết định gia tăng sức bật cho tuyến trên nhằm tìm kiếm cơ hội vươn lên dẫn trước.

75' J. Pereyra lập công, Minnesota United FC vượt lên dẫn 2-1 Phút 75, nhận đường chuyền từ M. Caldeira , J. Pereyra tung cú dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-1 cho Minnesota United FC. Bàn thắng quan trọng giúp đại diện MLS vươn lên dẫn trước ngay trên sân nhà Allianz Field sau những nỗ lực ép sân liên tục.

76' Minnesota United FC giữ thế chủ động ở phút 76 Bước sang phút 76, Minnesota United FC tiếp tục kiểm soát nhịp độ trận đấu với tỷ lệ cầm bóng 56% - 44% và bảo vệ lợi thế tỷ số 2 - 1. Đội bóng áo xám tỏ ra lấn lướt ở các tình huống hãm thành khi vượt trội về chỉ số dứt điểm 12 - 7 (trúng đích 4 - 3), buộc Atlante FC phải dồn toàn lực phòng ngự.

77' Minnesota United FC điều chỉnh nhân sự sau bàn dẫn 2-1 Phút 77, Minnesota United FC thực hiện sự thay đổi người khi M. Duggan được tung vào sân thay thế cho D. Taylor . Ngay sau khi vượt lên dẫn 2-1 ở phút 75, đội chủ nhà nhanh chóng có sự điều chỉnh nhằm bổ sung nguồn năng lượng và bảo toàn lợi thế trong phần còn lại của trận đấu.

78' Atlante FC tung C. Alfaro vào sân nhằm tìm kiếm bàn gỡ Phút 78, Atlante FC có sự thay đổi nhân sự khi C. Alfaro được tung vào sân thay cho D. O. Bagui Tobar . Vừa để Minnesota United FC vượt lên dẫn 2-1, đội khách buộc phải làm mới đội hình với hy vọng tìm kiếm cơ hội gỡ hòa trong những phút còn lại.

78' Atlante FC tung O. Vazquez vào sân tìm bàn gỡ Phút 78, Atlante FC thực hiện sự thay đổi nhân sự khi tung O. Vazquez vào sân thế chỗ cho L. Calzadilla . Đội khách buộc phải điều chỉnh đội hình nhằm tìm kiếm cơ hội quân bình tỷ số sau khi để Minnesota United FC vươn lên dẫn 2-1.

78' Atlante FC thay người sau khi bị dẫn ngược Phút 78, Atlante FC có sự thay đổi nhân sự khi E. Tercero được tung vào sân thay cho J. N. Carrera . Vừa bị Minnesota United FC vượt lên dẫn 2-1 ở phút 75, đội khách buộc phải đưa ra điều chỉnh nhằm tìm kiếm cơ hội gỡ hòa trong khoảng thời gian còn lại.

87' J. Pereyra ghi bàn, Minnesota United FC nới rộng cách biệt 3-1 Phút 87, nhận đường chuyền từ M. Caldeira, J. Pereyra dứt điểm chính xác lập công, nâng tỷ số lên 3-1 cho Minnesota United FC. Bàn thắng ở những phút cuối giúp đội chủ nhà củng cố vững chắc thế trận lội ngược dòng ngay trên sân Allianz Field.

90' Minnesota United FC làm chủ thế trận ở phút 90 Bước sang phút 90, Minnesota United FC vẫn nắm quyền chủ động với tỷ lệ cầm bóng 56% - 44% trước Atlante FC. Sự vượt trội còn thể hiện rõ qua chỉ số dứt điểm 13 - 9 (trúng đích 5 - 3), giúp đại diện chủ nhà duy trì khoảng cách an toàn với tỷ số 3 - 1.

KT Kết thúc: Minnesota United FC 3-1 Atlante FC Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 09:35 12/08/2026

Đội hình chính thức Minnesota United FC Sơ đồ 5-3-2 · HLV Cameron Knowles Atlante FC Sơ đồ 5-3-2 · HLV Ernesto Herrera Aguirre Miguel 1 Alec Smir 3 Kyle Duncan 27 D.J. Taylor 28 Jefferson Díaz 2 Devin Padelford 33 Kieran Chandler 24 Julian Gressel 20 Wil Trapp 26 Joaquín Pereyra 9 Kelvin Yeboah 18 Mauricio González 1 Óscar Jiménez 29 Walter Portales 32 Diogo Bagüí 6 Nicolas Carrera 44 Aarón Quirós 34 Edgar Jiménez 8 Eugenio Pizzuto 25 Martín Fernández 19 Luis Calzadilla 9 Luis Puente 7 Jhojan Julio Dự bị Minnesota United FC 12 Drake Callender 15 Michael Boxall 23 Morris Duggan 13 Anthony Markanich 67 Carlos Harvey 30 Owen Gene 21 Bongokuhle Hlongwane 7 Dominik Fitz 22 Marcus Caldeira Atlante FC 22 Roberto Barragan 33 Jordan García 14 Cristobal Alfaro 4 Eduardo Tercero 3 Luis Sánchez 18 Christian Bermúdez 10 Octavio Vázquez 16 José González 21 Javier Ibarra Cập nhật đội hình lúc 07:06 12/08/2026

Minnesota United FC Thống kê Atlante FC 55% Kiểm soát bóng 45% 15 Dứt điểm 9 6 Trúng đích 3 3 Phạt góc 4 11 Phạm lỗi 14 2 Việt vị 3 3 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Joaquín Pereyra Minnesota United FC 2 bàn · 1 kiến tạo Mauricio González Minnesota United FC 1 bàn Marcus Caldeira Minnesota United FC 2 kiến tạo · điểm 8 Óscar Jiménez Atlante FC Điểm 7.3

Thông tin trận đấu và bối cảnh cuộc so tài

Trận đấu giữa Minnesota United FC và Atlante FC tại đấu trường Leagues Cup diễn ra vào lúc 07h30 ngày 12/08/2026 trên sân vận động Allianz Field. Đây là cuộc chạm trán thu hút sự chú ý khi cả hai đại diện đều hướng tới mục tiêu khẳng định năng lực và tìm kiếm kết quả có lợi.

Phân tích phong độ gần đây của hai đội

Về phía Minnesota United FC, đội bóng này bước vào trận đấu với tâm lý chưa thực sự tốt. Trong 2 trận đấu gần nhất, Minnesota United FC đã phải chịu thất bại ở cả 2 trận. Việc để thua 2 trận liên tiếp đòi hỏi đại diện MLS phải nhanh chóng có những điều chỉnh về mặt chiến thuật cũng như tinh thần thi đấu khi được trở về thi đấu trên sân nhà.

Trong khi đó, Atlante FC sở hữu kết quả đan xen hơn ở các lần ra sân gần đây. Trong 2 trận gần nhất, đại diện đến từ Mexico đã giành được 1 trận thắng và để thua 1 trận. Việc tích lũy được 1 chiến thắng trong 2 trận vừa qua giúp Atlante FC có thêm sự tự tin nhất định cho chuyến làm khách sắp tới.

Nhận định và kỳ vọng chiến thuật

Điểm tựa sân nhà Allianz Field sẽ là yếu tố quan trọng dành cho Minnesota United FC nhằm cải thiện màn trình diễn sau chuỗi trận chưa như ý. Tuy nhiên, Atlante FC hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thách thức nhờ lối chơi quyết liệt. Cuộc đối đầu giữa hai đội dự kiến diễn ra chặt chẽ khi cả hai bên đều nỗ lực tối đa hóa cơ hội để giành chiến thắng.

Minnesota United FC 5 trận gần nhất H B H H 2 Trận 0-0-2 T-H-B 1 Ghi (TB 0.5) 3 Thủng lưới Atlante FC 5 trận gần nhất B T T H B 2 Trận 1-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 0.5) 4 Thủng lưới