Thời sự Dư nợ tín dụng chính sách tại Lâm Đồng đạt trên 20.000 tỷ đồng

Đây là con số được Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh Lâm Đồng thông tin tại phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh quý II/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Võ Ngọc Hiệp chủ trì phiên họp

Sáng 9/7, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp chủ trì phiên họp quý II/2026 đánh giá tình hình thực hiện các chương trình tín dụng chính sách 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Theo đánh giá, 6 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh đã kịp thời chỉ đạo Chi nhánh NHCSXH tỉnh triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống của người dân.

Lãnh đạo NHCSXH tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tham dự phiên họp

Đến hết tháng 6/2026, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn đạt hơn 20.070 tỷ đồng, tăng 9,81% so với thời điểm cuối năm 2025. Thông qua nguồn vốn này, Lâm Đồng có 286.370 hộ dân được vay vốn ưu đãi của Nhà nước để phát triển sản xuất. Trong đó, chỉ tính riêng doanh số cho vay từ đầu năm đến nay đạt gần 4.000 tỷ đồng, với hơn 59.000 lượt khách hàng được vay vốn ưu đãi.

Toàn tỉnh có 329 điểm giao dịch tại 124 xã, phường, đặc khu duy trì hoạt động ổn định. Trong đó, tỷ lệ điểm giao dịch xã xếp loại tốt chiếm hơn 99,86%.

Lãnh đạo Chi nhánh NHCSXH tỉnh tham dự phiên họp

Công tác phối hợp thực hiện ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị, xã hội được triển khai chặt chẽ. Toàn tỉnh có 6.405 tổ tiết kiệm và vay vốn vận hành hiệu quả, góp phần đưa nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đến kịp thời với người dân.

Quá trình ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng chính sách được đẩy mạnh. Đến nay, có hơn 150.200 khách hàng mở dịch vụ Mobile Smart Banking, chiếm gần 53% số lượng khách hàng vay vốn trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo Chi nhánh NHCSXH tỉnh tham dự phiên họp

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh tại địa bàn còn cao. Các chỉ tiêu huy động vốn qua tổ chức, cá nhân chưa thực sự bền vững.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh tập trung nhiều giải pháp trọng tâm. NHCSXH tỉnh sẽ chủ động, linh hoạt trong triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách. Đơn vị tập trung nguồn vốn ưu đãi cho vay đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Thu báo cáo kết quả triển khai các chương trình tín dụng chính sách 6 tháng đầu năm 2026

NHCSXH tỉnh cũng đẩy mạnh phối hợp với chính quyền các địa phương, tổ chức chính trị, xã hội tăng cường huy động vốn từ các cá nhân, tổ chức, nhằm bổ sung nguồn lực cho vay. Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng tín dụng, phấn đấu giảm nợ quá hạn, nợ khoanh dưới mức 0,2% tổng dư nợ.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 10 đề xuất cần giảm nợ quá hạn, nợ khoanh dưới mức 0,2% tổng dư nợ

Tại phiên họp, các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh đã tập trung phân tích những khó khăn trong quá trình triển khai các chương trình tín dụng. Nhiều giải pháp để tăng tốc dư nợ, huy động tiết kiệm, nâng cao hiệu quả các chương trình cũng được các thành viên đề xuất kịp thời.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp khẳng định, các chương trình tín dụng chính sách có ý nghĩa rất quan trọng, mang tính nhân văn sâu sắc đối với người dân, nhất là các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu NHCSXH tỉnh phối hợp với các địa phương nâng cao hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách

Để các chương trình triển khai hiệu quả, trước mắt, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các cấp từ tỉnh đến cơ sở phải được kiện toàn đầy đủ, kịp thời. UBND các xã, phường, đặc khu và hệ thống Phòng Giao dịch NHCSXH địa bàn tăng cường quy chế phối hợp, nhằm nâng cao trách nhiệm trong quản lý, giám sát nguồn vốn, hiệu quả sử dụng vốn vay và chất lượng tín dụng tại cơ sở.

“ Mục tiêu cao nhất là nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước đến kịp thời với người dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Việc sử dụng vốn vay phải hiệu quả, thực chất mới góp phần giảm nghèo và nâng cao đời sống của bà con. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Võ Ngọc Hiệp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, phải tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện tín dụng chính sách, nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ, xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đối với Chi nhánh NHCSXH tỉnh, cùng với tăng trưởng dư nợ, vấn đề nâng cao chất lượng tín dụng cần được chú trọng. Đơn vị phải tập trung giảm nợ khoanh, nợ quá hạn.

“ Phải giao chỉ tiêu giảm nợ quá hạn chi tiết, cụ thể cho từng phòng giao dịch NHCSXH. Các đơn vị cùng cam kết thi đua và xem đây là chỉ tiêu đánh giá hoàn thành nhiệm vụ vào cuối năm. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Võ Ngọc Hiệp

Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh nhấn mạnh, quá trình nâng cao chất lượng tín dụng cần nắm bắt khó khăn trong thực tiễn. Trên cơ sở này, NHCSXH tỉnh phối hợp với chính quyền các địa phương đề xuất phương án, tạo điều kiện cho bà con có nguồn thu trả nợ ngân hàng.

Đại diện Hội Nông dân tỉnh đề xuất giải pháp huy động vốn trong tổ tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở