Đời sống Đưa hệ thống chạy thận nhân tạo về cơ sở Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, Sở Y tế tỉnh đang triển khai dự án Mua sắm, lắp đặt hệ thống trang thiết bị chạy thận nhân tạo tại tuyến cơ sở, để bệnh nhân suy thận mạn được điều trị an toàn, bền vững ngay tại địa phương.

Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý triển khai chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân kể cả thứ bảy

Áp lực quá tải tuyến trên

Thực tế, các bệnh viện tuyến tỉnh của Lâm Đồng đang chịu áp lực lớn trong điều trị chạy thận nhân tạo. Hiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện II Lâm Đồng lần lượt điều trị cho 358 và 200 bệnh nhân, dẫn đến tình trạng quá tải. Trong khi đó, nhiều bệnh nhân suy thận mạn tại các địa phương như: Đơn Dương, Đạ Huoai, Krông Nô, Tánh Linh… vẫn phải di chuyển từ 50 - 150 km, 3 lần mỗi tuần để lọc máu chu kỳ.

Không chỉ đối mặt với quãng đường xa, người bệnh còn gánh thêm nhiều chi phí đi lại, ăn ở và thời gian chăm sóc. Với các hộ nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, mỗi lần đến bệnh viện không chỉ là hành trình duy trì sự sống mà còn là gánh nặng kinh tế kéo dài.

Hiệu quả của việc đưa kỹ thuật chuyên sâu về cơ sở đã được chứng minh rõ nét tại vùng biển, đảo. Ông Dương Tín Phúc - Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý cho biết, đơn vị hiện có 2 máy chạy thận nhân tạo, đáp ứng nhu cầu điều trị ổn định cho bệnh nhân ngay trên đảo. Nhờ đó, người bệnh không còn phải vào đất liền thuê trọ để chạy thận như trước.

Tặng quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng

Từ năm 2023 đến nay, hệ thống chạy thận tại chỗ đã giúp nhiều bệnh nhân được trở về quê hương điều trị, đón tết và sum vầy bên gia đình. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, trung tâm đã bố trí thêm lịch chạy thận vào thứ bảy.

Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc khẩn trương triển khai kỹ thuật này. Các đơn vị chuẩn bị tổ chức chạy thận được yêu cầu nhanh chóng cử cán bộ đi đào tạo chuyên môn tại tuyến trên, rà soát cơ sở vật chất và nộp kế hoạch triển khai cụ thể. Riêng các đơn vị đã vận hành cần tiếp tục hoàn thiện điều kiện nhân lực, trang thiết bị và quy trình kỹ thuật theo hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm hạn chế tối đa việc bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên.

Nhà hảo tâm trao tiền tiếp sức bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng

Tối ưu hóa nguồn lực công và lợi ích cho bệnh nhân

Để bảo đảm hiệu quả nguồn vốn đầu tư công trung hạn trong giai đoạn 2026 - 2030, Sở Y tế đã chủ động phối hợp rà soát chặt chẽ thực trạng trang thiết bị dựa trên nhu cầu thực tế của từng địa bàn. Qua khảo sát, ngoại trừ Trung tâm Y tế khu vực Hàm Thuận Bắc đang chuẩn bị lắp đặt 5 máy chạy thận từ nguồn hỗ trợ xã hội hóa, toàn bộ các đơn vị cơ sở còn lại chưa được đầu tư từ bất kỳ dự án nào khác.

2 máy chạy thận nhân tạo hoạt động hết công suất để phục vụ điều trị ổn định tại chỗ cho các bệnh nhân trên đặc khu Phú Quý



Việc phân bổ máy móc chuyên dụng sẽ được dựa theo quyết định của sở nhằm bảo đảm tính minh bạch, đúng định mức và phát huy tối đa hệ thống hạ tầng sẵn có tại tuyến cơ sở. Song song đó, các đơn vị được đầu tư lần này cũng phải cam kết xây dựng đề án Triển khai dịch vụ kỹ thuật thận nhân tạo một cách đồng bộ và toàn diện.

“ Dự án mang tính nhân văn sâu sắc, lấy mục tiêu phục vụ cộng đồng, nâng cao chất lượng sống của người bệnh làm thước đo hiệu quả cao nhất.

Ông Đặng Thức Anh Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế

Với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 155 tỷ đồng, dự án sẽ trang bị 219 máy chạy thận nhân tạo thông thường và 34 máy HDF chất lượng cao. Khi đi vào hoạt động, dự án ước giúp tiết kiệm hơn 33 tỷ đồng mỗi năm chi phí xã hội gián tiếp, chủ yếu từ chi phí đi lại, thuê trọ của 887 bệnh nhân điều trị ngoài tỉnh và 347 bệnh nhân điều trị xa nơi cư trú. Đồng thời, điều trị ngay tại địa phương còn giúp người bệnh và người thân giảm thời gian đi lại, duy trì việc làm, tạo giá trị chi phí cơ hội ước tính hơn 8 tỷ đồng mỗi năm.