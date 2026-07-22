Quốc phòng - An ninh Đưa tiện ích số đến gần người dân Chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID” đang được triển khai sôi nổi tại nhiều địa phương ở Lâm Đồng, đưa các tiện ích số đến từng hộ dân, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án 06, xây dựng công dân số từ cơ sở.

Các lực lượng triển khai “Chiến dịch Mùa hè số cùng VNeID” năm 2026

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Lâm Đồng về đẩy mạnh Chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID”, thời gian qua, công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ ra quân, thành lập các đội hình tình nguyện, tổ công nghệ số cộng đồng, đưa các tiện ích số đến gần hơn với Nhân dân.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”, lực lượng công an cơ sở, đoàn viên thanh niên và các lực lượng phối hợp đã trực tiếp hỗ trợ người dân. Trong đó tập trung hướng dẫn cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tích hợp giấy tờ cá nhân và tiếp cận các nền tảng số thiết yếu.

Tại phường Đông Gia Nghĩa, hình ảnh cán bộ công an đến từng khu dân cư đã trở nên quen thuộc. Đối với người cao tuổi hoặc người ít tiếp xúc với công nghệ, mỗi thao tác đều được hướng dẫn tỉ mỉ, từ cách đăng nhập tài khoản, lấy lại mật khẩu đến sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNeID.

Các lực lượng chức năng đến tận nhà bà Phan Thị Bắc, tổ dân phố 1, phường Đông Gia Nghĩa hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Không chỉ hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, các tổ công tác còn tuyên truyền về lợi ích của chuyển đổi số, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và phổ biến kỹ năng bảo đảm an toàn trên không gian mạng. Những buổi tuyên truyền giản dị nhưng thiết thực ấy đang từng bước hình thành thói quen sử dụng các tiện ích số trong đời sống hằng ngày.

Thượng tá Bùi Trung Hiếu - Trưởng Công an phường Đông Gia Nghĩa cho biết: “Chúng tôi xác định người dân là trung tâm phục vụ. Ngoài giờ hành chính, cán bộ vẫn tranh thủ đến từng khu dân cư để hỗ trợ, nhất là thời điểm bà con bước vào mùa thu hoạch nên ít có điều kiện đến trụ sở. Mục tiêu là người dân không chỉ có tài khoản định danh điện tử mà còn biết sử dụng thành thạo các tiện ích để giải quyết công việc nhanh chóng, thuận lợi”.

Qua hơn 1 tháng triển khai chiến dịch, các lực lượng đã trực tiếp đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, hỗ trợ hơn 230 lượt công dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID và các dịch vụ số thiết yếu. Kết quả, đã hỗ trợ kích hoạt thành công trên 1.000 tài khoản định danh điện tử mức độ 2, hướng dẫn thực hiện gần 300 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ người dân sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNeID.

Không riêng phường Đông Gia Nghĩa, tại nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh, chiến dịch cũng được triển khai đồng bộ với sự tham gia của công an cơ sở, đoàn viên thanh niên và các tổ công nghệ số cộng đồng. Các lực lượng trực tiếp hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các nền tảng số phục vụ đời sống hằng ngày.

Hỗ trợ người dân thu nhận hồ sơ cấp căn cước, đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID” không chỉ giúp người dân tiếp cận các tiện ích số mà còn góp phần thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, thúc đẩy cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số. Trên mỗi tuyến đường, mỗi khu dân cư, hình ảnh cán bộ công an tận tình hướng dẫn người dân đã trở thành minh chứng sinh động cho tinh thần “gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ”.