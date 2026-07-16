Y tế - Sức khỏe Đức An tăng tốc bao phủ khám sức khỏe toàn dân Chủ động xây dựng kế hoạch, huy động cả hệ thống chính trị và tổ chức khám linh hoạt đến từng nhóm dân cư, xã Đức An đang dẫn đầu Lâm Đồng về tỷ lệ bao phủ khám sức khỏe toàn dân.

Xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng tổ chức khám sức khỏe toàn dân trên diện rộng ngay từ đầu tháng 6/2026

Tăng tốc ngay trong kỳ nghỉ hè

Dù đang trong kỳ nghỉ hè, nhiều trường học tại xã Đức An vẫn đông học sinh và phụ huynh đến khám sức khỏe theo lịch.

Tại các bàn khám, học sinh lần lượt được kiểm tra thể lực, khám mắt, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt, cơ xương khớp và thực hiện các chỉ định cận lâm sàng khi cần thiết. Phụ huynh cũng được bác sĩ trao đổi trực tiếp về tình trạng sức khỏe của con và hướng dẫn cách chăm sóc phù hợp.

Phụ huynh xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng đưa con đến cơ sở y tế để khám sức khỏe

Qua thăm khám, đội ngũ y tế phát hiện một số trường hợp học sinh suy dinh dưỡng, nhẹ cân hoặc thấp còi. Theo ghi nhận của lực lượng y tế, tình trạng này xuất hiện nhiều hơn tại những khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Với từng trường hợp, bác sĩ tư vấn cho phụ huynh về chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt và cách theo dõi sức khỏe của trẻ.

Đưa con đến điểm khám, chị Thị An, người dân xã Đức An cho rằng, chương trình giúp gia đình hiểu rõ hơn tình trạng sức khỏe của trẻ. “Nhiều bệnh nếu không kiểm tra định kỳ sẽ khó phát hiện sớm. Sau khi được bác sĩ tư vấn, gia đình cũng có thêm kiến thức để chăm sóc con tốt hơn”, chị Thị An chia sẻ.

Trẻ em và học sinh là các đối tượng được xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng ưu tiên khám trước

Hoạt động tại các trường học là một phần trong chiến dịch khám sức khỏe đang được triển khai trên địa bàn xã Đức An. Không chỉ học sinh, trẻ dưới 6 tuổi, người lao động và người dân trưởng thành cũng lần lượt được tổ chức khám theo từng nhóm.

Để bảo đảm tiến độ, Trung tâm Y tế khu vực Đắk Song huy động gần 20 bác sĩ, nhân viên y tế tham gia các đoàn khám lưu động, làm việc cả ngoài giờ hành chính và ngày nghỉ.

Học sinh xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng đến đăng ký khám sức khỏe

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế khu vực Đắk Song, mục tiêu của chương trình không chỉ dừng ở việc phát hiện sớm bệnh lý. Qua mỗi buổi khám, người dân còn được tư vấn kiến thức phòng bệnh, dinh dưỡng và cách chăm sóc sức khỏe phù hợp.

Một điểm quan trọng khác là kết quả khám được từng bước cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử, kết nối với các nền tảng quản lý của ngành y tế, ứng dụng Công dân số của tỉnh và hồ sơ sức khỏe điện tử trên VNeID. Qua đó, việc khám sức khỏe không còn là hoạt động riêng lẻ mà trở thành cơ sở để quản lý, theo dõi sức khỏe người dân lâu dài.

Các y, bác sĩ tổ chức khám và cập nhật hồ sơ sức khỏe của học sinh tại xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng

Linh hoạt, đồng bộ các giải pháp

Ngay trong tháng 5/2026, UBND xã Đức An đã xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân giai đoạn 2026 - 2030. Từ đầu tháng 6, kế hoạch được triển khai với sự tham gia của các cơ quan, đơn vị và lực lượng tại cơ sở.

Đức An đặt mục tiêu từ năm 2026, 100% người dân trên địa bàn được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm và duy trì kết quả đến năm 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương xác định đối tượng của chương trình là toàn bộ người dân đang sinh sống trên địa bàn, thay vì chỉ tập trung vào một số nhóm nhất định.

Người dân xã Đức An tích cực hưởng ứng chương trình khám sức khỏe toàn dân

Trong giai đoạn đầu, việc khám được tổ chức cho trẻ dưới 6 tuổi, học sinh từ 6 đến 18 tuổi, người lao động, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đối tượng bảo trợ xã hội và người từ đủ 60 tuổi trở lên. Đây là những nhóm có thể tổ chức khám tập trung thông qua trường học, cơ quan, đơn vị hoặc các chương trình chăm sóc sức khỏe hiện có.

Để hạn chế bỏ sót người dân trong quá trình triển khai, Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát, lập và thường xuyên cập nhật danh sách từng nhóm. Công an xã cung cấp dữ liệu nhân khẩu thực tế đang cư trú, bao gồm cả thường trú và tạm trú, phân loại theo độ tuổi, giới tính để xác định đối tượng khám.

Việc kiểm tra sức khỏe là việc người dân cần thực hiện thường xuyên để chủ động phòng ngừa bệnh tật

Trên cơ sở danh sách này, địa phương tổ chức các đợt khám linh hoạt theo từng thôn, bon, cơ quan và trường học. Các lực lượng tại cơ sở cùng tham gia thông báo lịch, vận động người dân, chuẩn bị địa điểm và phối hợp phân luồng.

Theo ông Trần Thanh Nghiêm, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đức An, thuận lợi của địa phương là có trung tâm y tế khu vực đóng trên địa bàn. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng giúp chương trình triển khai nhanh, bao phủ rộng là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ rà soát đối tượng, tuyên truyền đến tổ chức các đợt khám.

Cách triển khai đồng bộ, nhịp nhàng trong khám bệnh toàn dân đã giúp xã Đức An đạt được kết quả tích cực

Ngay sau khi ban hành kế hoạch, xã tổ chức quán triệt đến cán bộ các thôn, bon để thống nhất cách triển khai và vận động người dân tham gia. Lịch khám, ý nghĩa và quyền lợi của người dân được thông tin qua hệ thống truyền thanh, Zalo, Facebook cùng các kênh thông tin tại cơ sở.

Kết quả thực hiện được cập nhật hằng tuần, qua đó địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn và điều chỉnh lịch khám phù hợp với tình hình thực tế.

Thời gian đầu, lượng người đến khám vào cùng một thời điểm gây ra quá tải. Tuy nhiên, sau đó, xã đã phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Đắk Song, các thôn, bon và trường học sắp xếp lại lịch, phân chia người dân đến khám theo từng khung thời gian.

Việc khám sức khỏe được xã Đức An tổ chức phân luồng phù hợp, bảo đảm tiến độ, hiệu quả

“Chúng tôi tổ chức phân luồng để vừa không xảy ra quá tải, vừa bảo đảm các khung giờ khám được bố trí hợp lý, tránh lãng phí thời gian và nhân lực. Cách tổ chức này giúp các điểm khám vận hành ổn định hơn, đồng thời tạo thuận lợi để người dân chủ động sắp xếp thời gian tham gia”, đại diện UBND xã Đức An cho biết.

Kết quả bước đầu tại Đức An cho thấy, để khám sức khỏe toàn dân đi vào thực chất, bên cạnh năng lực của ngành y tế, còn cần một cách tổ chức đồng bộ ngay từ cơ sở. Rà soát đến từng nhóm dân cư, bố trí lịch khám linh hoạt và huy động các lực lượng cùng tham gia đang giúp địa phương mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân. Đây là nền tảng để Đức An tiến gần mục tiêu mỗi người dân đều được quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe thường xuyên.

Đức An đang là địa phương có tỷ lệ khám sức khỏe đứng đầu các đơn vị hành chính cấp xã tại Lâm Đồng