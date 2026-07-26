Đức lên kế hoạch phóng cụm vệ tinh gây nhiễu và trinh sát quân sự vào năm 2027 Dự án Responsive Launch Demonstration trị giá 100 triệu euro của Đức sẽ thử nghiệm 4 vệ tinh nhằm nâng cao năng lực tác chiến điện tử và phản ứng nhanh trên không gian.

Bộ Quốc phòng Đức kết hợp cùng Trung tâm Hàng không và Vũ trụ Đức (DLR) đang thúc đẩy dự án thử nghiệm phóng phản ứng nhanh có tên "Responsive Launch Demonstration". Với ngân sách khoảng 100 triệu euro (tương đương 113,77 triệu USD), dự án hướng tới mục tiêu thử nghiệm đưa các vệ tinh quân sự lên quỹ đạo và vận hành trong thời gian ngắn, dự kiến triển khai vào năm 2027.

Tàu vũ trụ Orion trên hành trình tới Mặt Trăng trong sứ mệnh Artemis 1. Ảnh do NASA công bố ngày 16/11/2022. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Cấu trúc cụm vệ tinh và phương thức tác chiến điện tử

Theo kế hoạch được công bố, dự án sẽ mua sắm, phóng và vận hành thử nghiệm 4 vệ tinh, chia thành hai nhóm chức năng riêng biệt:

Nhóm vệ tinh thanh tra (2 vệ tinh): Đảm nhận nhiệm vụ theo dõi, giám sát và định vị vị trí của các vệ tinh khác trên không gian.

Đảm nhận nhiệm vụ theo dõi, giám sát và định vị vị trí của các vệ tinh khác trên không gian. Nhóm vệ tinh tác động (2 vệ tinh): Được trang bị công nghệ tác chiến điện từ để thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật chuyên sâu.

Các vệ tinh tác động sẽ áp dụng hai kỹ thuật tác chiến điện tử chính là gây nhiễu (jamming) và giả mạo tín hiệu (spoofing). Phương thức này cho phép cản trở hoặc làm gián đoạn khả năng trinh sát của các hệ thống quan sát từ không gian. Bộ Quốc phòng Đức nhấn mạnh rằng trong quá trình thử nghiệm, các vệ tinh sẽ chỉ tương tác nội bộ với nhau và không gây ảnh hưởng đến hệ thống của bên thứ ba.

Mục tiêu phản ứng nhanh và định hướng chiến lược

Mục tiêu ngắn hạn của dự án là chứng minh khả năng tích hợp các công nghệ sẵn có thành một hệ thống hoàn chỉnh, sau đó thực hiện quy trình phóng lên không gian trong thời gian dưới 12 tháng. Đây là bước chuẩn bị kỹ thuật nhằm tạo tiền đề cho năng lực sẵn sàng tác chiến không gian toàn diện của Đức vào năm 2029.

Về mặt chính trị, dự án nhận được sự ủng hộ từ liên minh CDU/CSU và SPD với lập luận rằng châu Âu cần giảm sự phụ thuộc vào năng lực trinh sát không gian của Mỹ. Trái lại, đảng Cánh tả (Die Linke) đưa ra quan điểm chỉ trích, cho rằng chương trình có thể tạo cơ sở phát triển các vũ khí tấn công trên quỹ đạo.

Thách thức về công nghệ phóng tên lửa

Thách thức lớn nhất đối với dự án phản ứng nhanh của Đức nằm ở hạ tầng phóng. Tính đến hiện tại, chưa có vụ phóng nào sử dụng tên lửa đẩy do Đức tự phát triển đạt được thành công trên quỹ đạo.

Do rào cản kỹ thuật này, các điều khoản hợp đồng dịch vụ phóng cho phép chấp nhận rủi ro thất bại. Đơn vị cung cấp dịch vụ phóng chỉ phải cam kết thực hiện đầy đủ các quy trình kỹ thuật cần thiết chứ không bị ràng buộc trách nhiệm bắt buộc phải đưa vệ tinh vào quỹ đạo thành công.