Nghị quyết và cuộc sống Đức Trọng bứt phá từ mô hình chính quyền mới Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Đức Trọng đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Từ sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy lãnh đạo, lấy người dân làm trung tâm phục vụ đến những con số tăng trưởng kinh tế ấn tượng, địa phương đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, tạo nền tảng phát triển trong giai đoạn mới.

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Lấy người dân làm trung tâm

Một sáng giữa tuần tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đức Trọng, không khí làm việc diễn ra rất khẩn trương nhưng trật tự. Ông Nguyễn Văn Hiền, một người dân trên địa bàn đến làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cho hay: “Tôi cứ nghĩ đi làm giấy tờ đất đai phải mất cả buổi, thậm chí đi lại nhiều lần. Nhưng hôm nay được các cán bộ tại đây hướng dẫn rất kỹ lưỡng, thái độ niềm nở, giải thích dễ hiểu. Tôi chỉ mất hơn 20 phút là xong xuôi các bước ban đầu. Thủ tục giờ đây thuận tiện và nhanh chóng hơn tôi tưởng, thật sự tôi rất phấn khởi”.

Đây không phải là hình ảnh hiếm gặp mà đã trở thành nền nếp làm việc thường nhật tại đây. Điều đó cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy lãnh đạo, lấy người dân làm trung tâm phục vụ sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Là 1 trong 9 đơn vị được tham luận tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đồng chí Trần Trung Hiếu - Bí thư Đảng ủy xã Đức Trọng chia sẻ: “Những kết quả đạt được trong 1 năm qua là minh chứng sinh động cho việc chuyển mạnh từ hành chính quản lý sang hành chính phục vụ. Khi cấp xã được giao nhiều nhiệm vụ hơn, yêu cầu đặt ra không chỉ là thực hiện đúng chức năng, quy định mà còn phải chủ động giải quyết công việc nhanh chóng, thuận lợi hơn cho Nhân dân. Địa phương thực hiện nghiêm phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện nhiệm vụ công vụ”.

“ Khi người đứng đầu quyết liệt, đội ngũ cán bộ đồng thuận và mọi hoạt động đều hướng tới phục vụ Nhân dân thì bộ máy dù tinh gọn vẫn vận hành thông suốt, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng chí Trần Trung Hiếu - Bí thư Đảng ủy xã Đức Trọng

Định hướng đó được hiện thực hóa bằng mô hình “Cán bộ, đảng viên xã Đức Trọng tiên phong gương mẫu, lan tỏa hành động vì Nhân dân phục vụ” triển khai từ đầu năm 2026. Mỗi cán bộ, công chức không chỉ hoàn thành phần việc chuyên môn mà còn chủ động đăng ký các sáng kiến cải tiến quy trình xử lý hồ sơ, rút ngắn thời gian chờ đợi của người dân và doanh nghiệp. Đóng vai trò là “nhịp cầu” tiếp xúc trực tiếp, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đức Trọng đã tiếp nhận và xử lý 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Trong 1 năm qua, trung tâm đã giải quyết 21.754 trên tổng số 21.866 hồ sơ tiếp nhận, trong đó, giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,7%.

Bên cạnh đó, việc ưu tiên xử lý công việc trên môi trường số không chỉ giảm thiểu giấy tờ, cắt giảm các khâu trung gian mà còn đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động của chính quyền cơ sở.

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Dấu ấn từ sự đồng thuận

Sự chuyển biến trong tư duy điều hành đã tạo động lực mạnh mẽ cho kinh tế - xã hội địa phương phát triển vượt bậc. Ngay trong năm 2025, xã Đức Trọng đã hoàn thành 15/15 chỉ tiêu đề ra, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch; thu ngân sách đạt trên 111 tỷ đồng, vượt kế hoạch tỉnh giao; giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%. Đà tăng trưởng tiếp tục được giữ vững trong 6 tháng đầu năm 2026 với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,59%, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt mốc 325 tỷ đồng (đạt 54% dự toán giao).

Đặc biệt, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ còn thể hiện rõ qua công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm. Điển hình là tuyến cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đoạn qua địa bàn xã đến nay đã đạt tỷ lệ bàn giao mặt bằng lên tới 93,68% diện tích, chi trả bồi thường đạt trên 90,99% với 317/334 hộ dân đã nhận tiền và sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho dự án.

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị được triển khai nghiêm túc. Năm 2025, xã có trên 96% tổ chức đảng và 98% đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Việc sắp xếp từ 48 thôn cũ thành 24 thôn mới được hoàn thành gọn gàng, đúng quy định, giúp tinh gọn bộ máy cơ sở nhưng vẫn giữ vững an ninh trật tự và ổn định cuộc sống người dân.