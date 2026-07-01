Dunajska Streda tạo lợi thế, Velež thất thế ở vòng loại Conference League Dunajska Streda thắng Velež 3-0 tại Bilino Polje, Zenica, ở vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League; Ramadan lập cú đúp, còn Velež đối mặt nhiệm vụ khó khăn sau thất bại nặng nề.

Velež 0 - 3 Dunajska Streda Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Velež tiếp đón Dunajska Streda.

22' Dunajska Streda mở tỷ số ở phút 22 Phút 22, A. Ramadan lập công cho Dunajska Streda sau đường kiến tạo của U. Kabic, đưa tỷ số lên 0-1. Dunajska Streda đã vươn lên dẫn trước tại Bilino Polje.

37' A. Babic nhận thẻ vàng ở phút 37 Phút 37, A. Babic của Velež bị trọng tài rút thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là lời cảnh báo để cầu thủ này phải thi đấu thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

38' Ramadan giúp Dunajska Streda nhân đôi cách biệt Phút 38, A. Ramadan dứt điểm ghi bàn cho Dunajska Streda sau đường kiến tạo của S. Juklerod, nâng tỷ số lên 0-2. Đội khách đang tạo ra cách biệt đáng kể.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Velež thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', Velež điều chỉnh nhân sự khi A. Shhade vào sân thay D. Salcin.

46' Velež thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', M. Besic vào sân thay N. Stojanovic, đánh dấu sự điều chỉnh nhân sự của Velež sau giờ nghỉ. Thay đổi này đến sau khi Velež nhận hai bàn thua trong hiệp một.

46' Velež thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46, Velež điều chỉnh nhân sự: A. Bajric vào sân thay R. Abdullah. Đang bị dẫn 0-2, đội chủ nhà cần một luồng sinh khí mới để tìm cách trở lại.

50' S. Juklerod nhận thẻ vàng Phút 50, S. Juklerod bên phía Dunajska Streda phải nhận thẻ vàng.

63' Dunajska Streda thay người phút 63 Phút 63', F. Diongue vào sân thay J. Bationo bên phía Dunajska Streda. Đội khách điều chỉnh nhân sự trong thế đang dẫn trước hai bàn.

63' Dunajska Streda thay người ở phút 63 Phút 63, Dunajska Streda đưa N. Udvaros vào sân thay G. Gagua. Sự điều chỉnh nhân sự này giúp đội khách làm mới thế trận trong phần còn lại.

63' A. Sylla vào sân thay A. Ramadan Phút 63, Dunajska Streda điều chỉnh nhân sự khi A. Sylla vào sân thay A. Ramadan. Sự thay đổi diễn ra sau khi Dunajska Streda đã ghi hai bàn trong trận đấu.

70' Dunajska Streda thay người ở phút 70 Phút 70, Dunajska Streda đưa M. Trusa vào sân thay U. Kabic. Đội khách đang nắm lợi thế khi dẫn Velež 0-2.

73' Velež thay người ở phút 73 Phút 73', Velež đưa A. Pajevic vào sân thay A. Nukic. Trong thế đang bị Dunajska Streda dẫn 0-2, sự điều chỉnh này có thể giúp Velež tìm thêm phương án cho phần còn lại.

78' Velež thay người ở phút 78 Phút 78, Velež đưa K. Djuliman vào sân thay S. Duranovic. Đội chủ nhà tiếp tục điều chỉnh nhân sự để tìm thêm phương án trong phần còn lại của trận đấu.

79' Dunajska Streda thay người ở phút 79 Phút 79, B. Csoka vào sân thay S. Juklerod bên phía Dunajska Streda. Đây là sự điều chỉnh khi đội bóng này đang nắm lợi thế rõ rệt.

87' K. Djuliman nhận thẻ vàng ở phút 87 Phút 87, K. Djuliman của Velež nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Trong thế bị dẫn 0-2, Velež càng phải thận trọng ở những phút cuối.

90' A. Sylla nhận thẻ vàng phút 90 Phút 90, A. Sylla của Dunajska Streda nhận thẻ vàng. Trận đấu đang đi về những phút cuối với lợi thế rõ rệt dành cho Dunajska Streda.

90+2' A. Gueye ấn định cách biệt 0-3 Phút 90+2, A. Gueye dứt điểm thành công sau đường kiến tạo của M. Trusa, giúp Dunajska Streda nới rộng cách biệt lên 0-3 trước Velež. Bàn thắng ở những phút cuối gần như khép lại một màn trình diễn áp đảo của đội khách.

KT Kết thúc: Velež 0-3 Dunajska Streda Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 01:53 31/07/2026

Thông tin trận đấu

Velež chạm trán Dunajska Streda tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 31/07/2026 trên sân vận động Bilino Polje.

Đây là màn so tài mà sự khác biệt về phong độ gần đây và xu hướng đối đầu có thể ảnh hưởng đáng kể đến cách hai đội nhập cuộc. Velež cần tận dụng vị thế đội chủ nhà để tạo thế trận chủ động, trong khi Dunajska Streda có cơ sở để duy trì sự tự tin sau chuỗi kết quả tích cực hơn.

Velež cần tìm lại sự ổn định

Phong độ gần nhất của Velež là thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng chưa duy trì được sự ổn định cần thiết, đặc biệt khi mỗi trận đấu đều đòi hỏi khả năng kiểm soát rủi ro và duy trì sự tập trung trong thời gian dài.

Điểm đáng chú ý nằm ở việc Velež không hoàn toàn lép vế, bởi đội đã có một chiến thắng trong 3 trận gần nhất. Tuy nhiên, trận hòa và thất bại xen kẽ khiến màn trình diễn của họ thiếu tính liền mạch. Trước Dunajska Streda, Velež cần hạn chế những khoảng thời gian mất kiểm soát và chuyển hóa tốt hơn các cơ hội tạo ra.

Dunajska Streda có nền tảng tâm lý tốt hơn

Dunajska Streda chỉ được cung cấp một kết quả gần nhất, đó là chiến thắng. Dù dữ liệu này chưa đủ để đánh giá toàn diện phong độ dài hơn, nó vẫn mang lại cho đội khách sự tự tin nhất định trước chuyến làm khách tại Bilino Polje.

Trong thế trận giằng co, Dunajska Streda có thể ưu tiên sự chắc chắn, chờ thời điểm khai thác những khoảng trống do Velež để lại. Khả năng giữ cự ly giữa các tuyến và phản ứng nhanh sau khi giành lại bóng sẽ là yếu tố quan trọng, nhất là khi đội khách đang có lợi thế về kết quả đối đầu.

Ưu thế đối đầu nghiêng về Dunajska Streda

Ở 2 lần gặp nhau gần nhất, Velež chưa thắng và cũng chưa có trận hòa nào trước Dunajska Streda. Đội bóng này đã giành chiến thắng trong cả 2 lần đối đầu được thống kê.

Xu hướng này không quyết định kết quả trận đấu sắp tới, nhưng có thể tác động đến tâm lý của hai bên. Velež phải vượt qua bất lợi từ những lần chạm trán trước, còn Dunajska Streda có thể bước vào trận với niềm tin rằng họ đã tìm ra cách gây khó khăn cho đối thủ.

Điểm nóng chiến thuật

Với Velež, ưu tiên đầu tiên là kiểm soát nhịp độ ngay từ đầu và tránh để trận đấu rơi vào thế bị động. Việc tổ chức tấn công cần đi kèm khả năng bảo đảm an toàn phía sau, bởi một lần mất bóng ở khu vực giữa sân có thể mở ra cơ hội cho Dunajska Streda phản công.

Ở chiều ngược lại, Dunajska Streda có thể hướng đến cách tiếp cận thực dụng hơn. Đội khách không nhất thiết phải đẩy cao đội hình trong mọi thời điểm, mà có thể chờ Velež dâng lên rồi khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự. Các tình huống cố định cũng có thể trở thành phương án đáng chú ý trong một trận đấu mà hai đội hiểu rõ nhau.

Nhận định trước trận

Velež có lợi thế sân đấu, nhưng Dunajska Streda sở hữu nền tảng kết quả gần đây tốt hơn và đang chiếm ưu thế rõ rệt trong 2 lần đối đầu gần nhất. Vì vậy, trận đấu nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào việc Velež có cải thiện được tính ổn định hay không.

Nhìn chung, Dunajska Streda bước vào cuộc so tài với sự tự tin cao hơn, còn Velež cần một màn trình diễn chặt chẽ và giàu tính kỷ luật để cân bằng thế trận. Khả năng kiểm soát sai lầm, duy trì cự ly đội hình và tận dụng thời điểm sẽ là những yếu tố then chốt quyết định cục diện.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Velež · 0 thắng 0 hòa Dunajska Streda · 2 thắng Velež 0 - 2 Dunajska Streda DS Dunajska Streda 1 - 0 Velež DS

Velež 5 trận gần nhất B B T H B 3 Trận 1-1-1 T-H-B 2 Ghi (TB 0.7) 2 Thủng lưới Dunajska Streda 5 trận gần nhất T H T T B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới