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    Đường bay thẳng Phú Quốc - Thành Đô: Bước ngoặt hạ tầng kết nối Silicon Valley Trung Quốc

    Tuệ Nhân27/06/2026 07:25

    Sun PhuQuoc Airways chính thức mở hai đường bay thẳng kết nối Phú Quốc và TP.HCM với Thành Đô từ tháng 7/2026, rút ngắn thời gian di chuyển và thúc đẩy giao thương với trung tâm công nghệ 21 triệu dân.

    Trong chiến lược mở rộng mạng lưới hàng không quốc tế, Sun PhuQuoc Airways (SPA) vừa công bố triển khai hai đường bay thẳng mới kết nối Việt Nam với Thành Đô, Trung Quốc. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên đảo ngọc Phú Quốc, Kiên Giang có đường bay thẳng thường lệ đến thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, nơi được mệnh danh là "Silicon Valley của miền Tây Trung Quốc".

    Lịch trình bay thẳng từ Phú Quốc và TP.HCM đến Thành Đô

    Theo kế hoạch vận hành, từ ngày 16/07/2026, đường bay Phú Quốc - Thành Đô sẽ được khai thác với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy. Chuyến bay khởi hành từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc lúc 16 giờ 25 và hạ cánh tại sân bay quốc tế Thiên Phủ (Thành Đô) lúc 21 giờ 05 (giờ địa phương). Chiều ngược lại khởi hành lúc 22 giờ 05 và về đến Phú Quốc lúc 0 giờ 50.

    Việc thiết lập đường bay thẳng này giúp rút ngắn thời gian di chuyển xuống dưới 4 giờ, loại bỏ hoàn toàn việc phải quá cảnh tại các điểm trung chuyển như trước đây, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho khách du lịch và các nhà đầu tư.

    Máy bay Sun PhuQuoc Airways tại sân bay quốc tế Phú Quốc kết nối đường bay thẳng đến Thành Đô
    Lần đầu tiên Phú Quốc có đường bay thẳng thường lệ đến Thành Đô. Nguồn ảnh: Sun Group

    Tiếp nối lộ trình này, từ ngày 12/08/2026, Sun PhuQuoc Airways sẽ đưa vào khai thác tuyến TP.HCM - Thành Đô với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật). Các chuyến bay xuất phát từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất lúc 16 giờ 35 và hạ cánh tại Thành Đô lúc 21 giờ 05.

    Thành Đô: Trung tâm công nghệ và thị trường du lịch tiềm năng

    Thành Đô không chỉ nổi tiếng với di sản văn hóa và ẩm thực mà còn là một trong những cực tăng trưởng công nghệ quan trọng nhất châu Á. Với quy mô dân số hơn 21 triệu người, thành phố này là trung tâm tài chính, logistics và đổi mới sáng tạo phía Tây Nam Trung Quốc.

    Sở dĩ Thành Đô được ví là "Silicon Valley của miền Tây Trung Quốc" bởi nơi đây quy tụ hệ sinh thái bán dẫn, điện tử và công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ với sự góp mặt của nhiều tập đoàn đa quốc gia. Việc kết nối hạ tầng hàng không trực tiếp với Thành Đô được kỳ vọng sẽ tạo ra dòng khách outbound chất lượng cao, có khả năng chi trả lớn đến với các khu nghỉ dưỡng tại Phú Quốc, Kiên Giang.

    Toàn cảnh đô thị hiện đại tại Thành Đô, trung tâm công nghệ của miền Tây Trung Quốc
    Một góc Thành Đô. Ảnh: Internet

    Năng lực vận hành và hệ sinh thái Sun Group

    Sun PhuQuoc Airways là hãng hàng không thuộc hệ sinh thái Sun Group, được cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không vào tháng 06/2025. Sau gần một năm hoạt động, hãng đã tăng vốn điều lệ lên mức 7.300 tỷ đồng và sở hữu đội bay gồm 10 tàu hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế khắt khe.

    Việc mở rộng đường bay đến Trung Quốc nằm trong chiến lược dài hạn nhằm tối ưu hóa hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng của Sun Group. Hành khách khi sử dụng dịch vụ của SPA không chỉ được hưởng các ưu đãi về giá vé (giảm đến 20% trong giai đoạn mở bán) mà còn nhận được các đặc quyền tại Sun World Hòn Thơm và các cơ sở lưu trú cao cấp khác trong hệ thống.

    Sự gia tăng kết nối hàng không này được đánh giá là động lực quan trọng thúc đẩy thị trường bất động sản nghỉ dưỡng và dịch vụ du lịch tại Phú Quốc, Kiên Giang phát triển bền vững trong giai đoạn 2026-2030.

    Thông tin dự án và lịch trình bay có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng và nhà vận hành.

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