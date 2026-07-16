Quốc phòng - An ninh Duy trì kỷ luật, phòng, chống tội phạm trong lực lượng vũ trang tỉnh Sáng 16/7, đoàn kiểm tra của Cơ quan Điều tra Hình sự Quân khu 7 đã tiến hành kiểm tra việc triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; duy trì kỷ luật; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Lâm Đồng.

Quang cảnh hội nghị

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã báo cáo với đoàn kiểm tra kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; duy trì kỷ luật; phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong LLVT tỉnh thời gian qua.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng báo cáo

Theo đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã thường xuyên quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, quản lý kỷ luật và phòng, chống tội phạm. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chính quy, tăng cường công tác quản lý quân nhân, quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị, tư tưởng với giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội cho cán bộ, chiến sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị phát biểu

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tư vấn và hỗ trợ bộ đội, Bộ CHQS tỉnh hiện duy trì hoạt động của 58 tổ tư vấn tâm lý, pháp luật tại các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, các đơn vị thường xuyên phát huy hiệu quả mô hình "Tổ 3 người", duy trì nền nếp đối thoại dân chủ, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc của cán bộ, chiến sĩ để có biện pháp giải quyết phù hợp, không để phát sinh các vụ việc phức tạp.

Công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật và vi phạm kỷ luật được triển khai đồng bộ, gắn với quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng, các mối quan hệ xã hội của quân nhân. Trong kỳ báo cáo, toàn LLVT tỉnh xảy ra 7 vụ việc vi phạm, các vụ việc đều đã được xem xét, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và kỷ luật quân đội, góp phần giữ vững ổn định tình hình đơn vị.

Thành viên đoàn kiểm tra trả lời, giải đáp một số vấn đề tại buổi kiểm tra

Đoàn kiểm tra cũng đã trực tiếp kiểm tra hệ thống văn bản, kế hoạch, sổ sách, hồ sơ liên quan; kiểm tra việc triển khai các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác quản lý, duy trì kỷ luật và phòng, chống tội phạm tại Bộ CHQS tỉnh. Đoàn cũng trực tiếp trao đổi, lắng nghe ý kiến của cán bộ, chiến sĩ về nhận thức pháp luật, tình hình chấp hành kỷ luật cũng như những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả Bộ CHQS tỉnh đạt được trong công tác quản lý, giáo dục bộ đội, duy trì kỷ luật và phòng ngừa vi phạm pháp luật; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định của cấp trên; phát huy hiệu quả các mô hình quản lý tư tưởng, quản lý quân nhân; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.