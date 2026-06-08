Dynamo Kyiv vượt qua Qarabag, Qarabag trắng tay ở vòng loại thứ ba Dynamo Kyiv thắng Qarabag 1-0 tại Arena Lublin ở vòng loại thứ ba UEFA Europa Conference League, với bàn duy nhất của Ponomarenko ở phút 10. Dynamo Kyiv khép lại trận đấu bằng chiến thắng, còn Qarabag nhận thất bại.

Dynamo Kyiv 1 - 0 Qarabag Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Dynamo Kyiv tiếp đón Qarabag.

10' Dynamo Kyiv vượt lên nhờ Ponomarenko Phút 10', M. Ponomarenko lập công, đưa Dynamo Kyiv vượt lên dẫn trước Qarabag. Đội bóng Ukraine mở tỷ số trong thế trận đang diễn ra tại Motor Lublin Arena.

12' Dynamo Kyiv dẫn trước, Qarabag nhỉnh góc Sau 12 phút, Dynamo Kyiv đang dẫn 1-0 nhưng thế trận chưa cho thấy ưu thế kiểm soát rõ rệt khi tỷ lệ cầm bóng là 0% - 0%. Qarabag nhỉnh hơn ở phạt góc với 0 - 1, hứa hẹn thế trận giằng co thay vì một chiều.

14' Dubinchak nhận thẻ vàng đầu trận Phút 14', V. Dubinchak của Dynamo Kyiv nhận thẻ vàng vì lỗi Holding. Hậu vệ đội chủ nhà cần thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

24' Qarabag kiểm soát, Dynamo Kyiv dẫn trước Sau 24 phút, Qarabag kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 37% - 63% và tạo sức ép qua 0 - 3 quả phạt góc. Dynamo Kyiv vẫn dẫn 1-0, chủ động lùi đội hình chịu trận và chờ cơ hội phản công.

36' Qarabag áp đảo dù Dynamo Kyiv dẫn trước Phút 36', Dynamo Kyiv đang dẫn 1-0 nhưng Qarabag mới là đội kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 34% - 66% và ưu thế phạt góc 0 - 6. Dynamo Kyiv phải lùi sâu chống đỡ, trong khi Qarabag liên tục gây sức ép tìm bàn gỡ.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Qarabag áp đảo, Dynamo Kyiv chịu trận Phút 49, Qarabag đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 34% - 66% và áp đảo phạt góc 0 - 10. Dynamo Kyiv vẫn dẫn 1-0 nhưng phải tập trung phòng ngự trước sức ép liên tục của đối thủ.

61' Qarabag ép sân, Dynamo Kyiv chống đỡ Phút 61', Dynamo Kyiv vẫn dẫn Qarabag 1-0 nhưng đang chịu sức ép rõ rệt. Qarabag kiểm soát bóng 63% và hưởng 10 quả phạt góc, trong khi Dynamo Kyiv chỉ có 37% và 2 quả phạt góc.

62' Qarabag thay người ở phút 62 Phút 62, M. Qurbanly vào sân thay R. Cephas bên phía Qarabag. Đội khách đang kiểm soát thế trận tốt hơn nhưng vẫn bị Dynamo Kyiv dẫn trước, nên sự xuất hiện của M. Qurbanly có thể tiếp thêm sức cho những nỗ lực tìm bàn gỡ.

62' Kady Borges vào sân thay O. Kashchuk Phút 62, Kady Borges được Qarabag tung vào sân thay O. Kashchuk. Qarabag đang kiểm soát bóng nhiều hơn, và sự thay đổi này có thể giúp họ tăng sức ép lên Dynamo Kyiv.

69' Dynamo Kyiv điều chỉnh nhân sự ở phút 69 Phút 69, Dynamo Kyiv đưa M. Shaparenko vào sân thay J. Lonwijk. Sự điều chỉnh này đến trong lúc Qarabag đang gây sức ép, khi Dynamo Kyiv vẫn dẫn 1-0.

69' Dynamo Kyiv thay người ở phút 69 Phút 69', O. Tymchyk vào sân thay V. Dubinchak, trong sự điều chỉnh của Dynamo Kyiv. Đội đang giữ lợi thế 1-0 trước Qarabag, và sự thay đổi này có thể giúp họ duy trì sức chống đỡ ở quãng cuối trận.

69' Dynamo Kyiv thay người ở phút 69 Phút 69, N. Voloshyn vào sân thay E. Guerrero, một sự điều chỉnh của Dynamo Kyiv khi đội đang dẫn Qarabag 1-0.

73' Qarabag áp đảo, Dynamo Kyiv phòng ngự Phút 73', Dynamo Kyiv vẫn dẫn 1-0 nhưng Qarabag đang chiếm ưu thế rõ rệt với thời lượng cầm bóng 35%-65% và phạt góc 2-11. Đội chủ nhà phải lùi sâu chống đỡ trước sức ép liên tục của Qarabag.

75' Qarabag điều chỉnh nhân sự Phút 75, Qarabag thay người: S. Lobato vào sân thay Pedro Bicalho.

75' Qarabag thay người ở phút 75 Phút 75, Qarabag điều chỉnh nhân sự khi B. Langa vào sân thay E. Cafarquliyev. Dynamo Kyiv vẫn dẫn 1-0, nên sự thay đổi này có thể giúp Qarabag tìm thêm sức bật.

79' Qarabag điều chỉnh nhân sự ở phút 79 Phút 79', J. Montiel vào sân bên phía Qarabag, thay M. Jankovic. Qarabag có thêm sự điều chỉnh khi đang bị dẫn trước, trong bối cảnh đội bóng này vẫn tạo sức ép đáng kể qua thời lượng kiểm soát bóng và số quả phạt góc.

80' Dynamo Kyiv điều chỉnh nhân sự phút 80 Phút 80, Dynamo Kyiv đưa V. Kabaev vào sân thay B. Redushko. Sự điều chỉnh này đến khi Dynamo Kyiv vẫn đang dẫn Qarabag, trong bối cảnh đối thủ kiểm soát bóng nhiều hơn.

81' Kedziora nhận thẻ vàng ở phút 81 Phút 81, T. Kedziora của Dynamo Kyiv nhận thẻ vàng vì lỗi kéo người. Đây là lời cảnh báo để hàng thủ Dynamo Kyiv chơi thận trọng hơn trong những phút cuối.

85' Qarabag ép sân, Dynamo Kyiv bảo vệ lợi thế Phút 85', Qarabag đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 38% - 62% và vượt trội về phạt góc 3 - 11 . Dynamo Kyiv phải lùi sâu phòng ngự để bảo toàn lợi thế 1-0 trong những phút cuối.

87' Dynamo Kyiv thay người ở phút 87 Phút 87', O. Pikhalyonok vào sân thay V. Rubchynskyi bên phía Dynamo Kyiv. Một sự điều chỉnh nhân sự muộn, khi trận đấu bước vào những phút cuối.

88' C. Makreckis nhận thẻ đỏ ở phút 88 Phút 88, C. Makreckis của Qarabag nhận thẻ đỏ vì lỗi Roughing. Qarabag sẽ phải chơi thiếu người trong những phút cuối.

90+4' Matheus Silva nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+4, Matheus Silva của Qarabag nhận thẻ vàng vì lỗi Holding. Qarabag tiếp tục gặp khó trong những phút cuối khi đang bị dẫn 0-1.

90+6' M. Shaparenko nhận thẻ vàng ở phút 90+6' Phút 90+6', M. Shaparenko (Dynamo Kyiv) nhận thẻ vàng vì lỗi Holding. Dynamo Kyiv cần giữ sự tỉnh táo trong những phút bù giờ cuối để bảo toàn lợi thế.

KT Kết thúc: Dynamo Kyiv 1-0 Qarabag Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 01:56 07/08/2026

Đội hình chính thức Dynamo Kyiv Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Igor Kostyuk Qarabag Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Qurban Qurbanov 71 Vyacheslav Surkis 5 Oleksii Sych 94 Tomasz Kędziora 32 Taras Mykhavko 44 Vladyslav Dubinchak 6 Volodymyr Brazhko 15 Valentyn Rubchynskyi 39 Eduardo Guerrero 21 Justin Lonwijk 70 Bogdan Redushko 11 Matvii Ponomarenko 99 Mateusz Kochalski 25 Cebrail Makreckis 2 Matheus Silva 4 Bence Várkonyi 44 Elvin Cafarquliyev 35 Pedro Bicalho 8 Marko Janković 7 Jaly Mouaddib 10 Abdellah Zoubir 29 Renaldo Cephas 21 Olexiy Kashchuk Dự bị Dynamo Kyiv 35 Ruslan Neshcheret 43 Ilya Olkhovyi 40 Kristian Bilovar 66 Aliou Thiare 18 Oleksandr Tymchyk 8 Oleksandr Pikhalyonok 7 Andriy Yarmolenko 10 Mykola Shaparenko 22 Vladyslav Kabaiev Qarabag 1 Shakhrudin Magomedaliyev 23 Martin Zlomislić 55 Bədavi Hüseynov 5 Bruno Langa 13 Bahlul Mustafazada 88 Samuel Lobato 9 Joni Montiel 20 Kady Borges 32 Hikmat Jabrayilzade Cập nhật đội hình lúc 23:30 06/08/2026

Dynamo Kyiv Thống kê Qarabag 39% Kiểm soát bóng 61% 3 Trúng đích 2 3 Phạt góc 11 17 Phạm lỗi 11 3 Việt vị 1

Dynamo Kyiv sẽ đối đầu Qarabag tại UEFA Europa Conference League vào lúc 00:00 ngày 07/08/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Motor Lublin Arena, nhưng hiện chưa có thông tin cụ thể về phong độ gần đây, lịch sử đối đầu, lực lượng và đội hình dự kiến của hai đội.

Bối cảnh trận đấu

Cuộc đối đầu giữa Dynamo Kyiv và Qarabag thu hút sự chú ý bởi đây là màn so tài tại UEFA Europa Conference League. Thời gian và địa điểm thi đấu đã được xác định, trong khi những dữ liệu quan trọng để đánh giá tương quan chuyên môn vẫn chưa được cung cấp.

Vì vậy, chưa thể xác định đội nào đang có lợi thế rõ ràng về phong độ, vị trí, điểm số hay mục tiêu cụ thể tại giải. Mọi nhận định sâu hơn về khả năng kiểm soát thế trận hoặc hiệu quả tấn công cần được đặt trong bối cảnh có thêm thông tin chuyên môn.

Phong độ và thế đối đầu

Chưa có thống kê về kết quả các trận gần nhất của Dynamo Kyiv và Qarabag. Do đó, không thể kết luận đội nào đang duy trì chuỗi thi đấu ổn định hơn, cũng như không thể đưa ra xu hướng đối đầu tổng hợp giữa hai bên.

Việc thiếu các số liệu này cũng khiến những đánh giá về khả năng ghi bàn, giữ sạch lưới hoặc phản ứng sau khi bị dẫn trước chưa có đủ cơ sở. Đây sẽ là những yếu tố cần theo dõi khi thông tin trước trận được cập nhật đầy đủ hơn.

Lực lượng và đội hình

Hiện chưa có danh sách cầu thủ vắng mặt hoặc thông tin về đội hình dự kiến của Dynamo Kyiv và Qarabag. Vì vậy, chưa thể xác định những vị trí có thể tạo ra thay đổi trong cách bố trí nhân sự, cũng như chưa thể dự đoán chính xác sơ đồ chiến thuật mà hai đội sẽ sử dụng.

Điểm chờ chiến thuật

Trận đấu sẽ được quyết định bởi cách hai đội tổ chức thế trận, chuyển đổi giữa phòng ngự và tấn công, đồng thời khai thác khoảng trống ở hai biên hoặc khu vực giữa các tuyến. Tuy nhiên, khi chưa có dữ liệu về sơ đồ, nhân sự và phong độ, việc gán một cách tiếp cận cụ thể cho Dynamo Kyiv hoặc Qarabag sẽ thiếu cơ sở.

Những chi tiết đáng chú ý gồm khả năng gây sức ép từ tuyến đầu, mức độ kiểm soát khu trung tuyến và cách mỗi đội xử lý các tình huống cố định. Đây có thể là các điểm then chốt giúp phân định thế trận tại Motor Lublin Arena.

Nhận định trước trận

Dynamo Kyiv và Qarabag bước vào trận đấu với thông tin chuyên môn hiện còn hạn chế. Dữ kiện chắc chắn hiện tại là hai đội sẽ gặp nhau tại UEFA Europa Conference League vào lúc 00:00 ngày 07/08/2026 trên sân Motor Lublin Arena.

Chưa có đủ cơ sở để đưa ra dự đoán cụ thể về tỷ số, đội chiếm ưu thế hoặc diễn biến trận đấu. Nhận định chính xác hơn sẽ phụ thuộc vào việc cập nhật phong độ, lực lượng và đội hình của hai đội trước giờ bóng lăn.

Dynamo Kyiv 5 trận gần nhất B B H T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Qarabag 5 trận gần nhất H H T T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới