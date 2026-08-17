Estonia điều chuyển 500 triệu euro mua xe bọc thép sang máy bay không người lái và phòng không Estonia tái định hướng 500 triệu euro ngân sách quốc phòng sang phát triển hệ sinh thái thiết bị không người lái và tăng cường phòng không giai đoạn 2026-2030.

Chính phủ Estonia đã quyết định điều chuyển nguồn kinh phí 500 triệu euro — ban đầu được lập kế hoạch để mua sắm xe bọc thép cho lực lượng bộ binh — sang tập trung đầu tư cho máy bay không người lái (UAV) và các hệ thống phòng không. Bước đi này phản ánh sự thay đổi ưu tiên chiến thuật nhằm tối ưu hóa nguồn lực quốc phòng trong điều kiện thực tế.

Tối ưu hóa thế mạnh công nghệ trong chiến lược phòng thủ

Với diện tích khoảng 45.000 km² và dân số 1,3 triệu người, Estonia duy trì lực lượng quân đội thường trực khoảng 7.000 binh sĩ tại ngũ và phụ thuộc nhiều vào cơ chế an ninh tập thể của NATO. Mặc dù hạn chế về quy mô quân số và lãnh thổ, quốc gia Baltic này lại sở hữu hạ tầng công nghệ thông tin tiên tiến, an ninh mạng phát triển và là nơi khởi đầu của nhiều công ty công nghệ lớn như Skype, Bolt hay Wise.

Binh sĩ Estonia tham gia cuộc tập trận quân sự

Việc chuyển hướng dòng vốn đầu tư nhằm mục tiêu tận dụng năng lực số hóa có sẵn để xây dựng các giải pháp tác chiến bất đối xứng, bù đắp sự thiếu hụt về nhân lực và vũ khí hạng nặng truyền thống.

Lộ trình xe không người lái giai đoạn 2026-2030

Nhằm cụ thể hóa chiến lược mới, Chính phủ Estonia đã công bố Lộ trình Xe không người lái cho giai đoạn 2026-2030. Chương trình thiết lập mô hình phối hợp giữa các cơ quan quốc phòng, doanh nghiệp công nghệ tư nhân và cơ sở nghiên cứu học thuật.

Mục tiêu trọng tâm của lộ trình là thử nghiệm và ứng dụng các hệ thống không người lái trong môi trường tác chiến điện tử (EW) và bị gây nhiễu thực tế. Việc chủ động thử nghiệm giúp tăng cường khả năng chống UAV và hoàn thiện các phương án phòng thủ tiết kiệm chi phí cho khu vực Baltic.