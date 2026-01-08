Estrela Amadora thắng trận rượt đuổi, Al Nassr lỡ màn quật khởi Trong trận giao hữu CLB tại Estádio José Gomes, Estrela Amadora thắng Al Nassr 4-2. Al Nassr rút ngắn cách biệt xuống còn một bàn nhưng không thể hoàn tất màn trở lại, còn Estrela Amadora khép lại trận đấu bằng bàn ấn định chiến thắng.

Estrela Amadora 4 - 2 Al Nassr Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Estrela Amadora tiếp đón Al Nassr.

13' Estrela Amadora áp đảo trong thế trận Sau 13 phút, Estrela Amadora đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 68-32 và vượt trội về dứt điểm 4-0. Al Nassr phải lùi sâu chịu sức ép, khi chưa có pha dứt điểm nào về phía khung thành đối phương.

17' Santiago Ferreira Serra nhận thẻ vàng Phút 17, Santiago Ferreira Serra nhận thẻ vàng. Trận đấu vẫn chưa có bàn thắng, trong thế giằng co giữa Estrela Amadora và Al Nassr.

25' Leandro Antonetti đưa Estrela Amadora vượt lên Phút 25', Leandro Antonetti lập công sau đường kiến tạo của Abraham Marcus, mở tỷ số 1-0 cho Estrela Amadora. Đội chủ nhà tận dụng tốt cơ hội để tạo bước ngoặt đầu tiên của trận đấu.

25' Estrela Amadora tạo áp lực dù ít bóng Sau 25 phút, Estrela Amadora đang dẫn 1-0 và tạo sức ép rõ rệt với số pha dứt điểm 6-2, trong đó trúng đích 3-0. Al Nassr nhỉnh hơn về cầm bóng 48-52 nhưng chưa tạo được cú sút trúng đích nào.

37' Estrela Amadora áp đảo trước Al Nassr Phút 37', Estrela Amadora đang dẫn 1-0 và tạo sức ép rõ rệt dù thời lượng cầm bóng chỉ nhỉnh hơn với 51-49. Đội chủ nhà vượt trội về dứt điểm 9-2, trong đó trúng đích 3-0, khiến Al Nassr chủ yếu phải chống đỡ.

38' Ângelo nhận thẻ vàng ở phút 38 Phút 38, Ângelo nhận thẻ vàng. Estrela Amadora vẫn đang dẫn Al Nassr 1-0, khiến mỗi tình huống tranh chấp từ đây càng cần được cân nhắc.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Rakan Al-Ghamdi vào sân đầu hiệp hai Phút 48', Rakan Al-Ghamdi vào sân thay A. Sufyani. Estrela Amadora vẫn đang giữ lợi thế dẫn bàn trước Al Nassr.

49' Estrela Amadora lấn lướt dù ít bóng hơn Phút 49, Estrela Amadora vẫn tạo ra thế trận chủ động sau khi vượt lên dẫn trước: đội chủ nhà áp đảo về dứt điểm với 12 - 3, trong đó có 4 - 0 lần trúng đích. Al Nassr nhỉnh hơn về cầm bóng 49 - 51 nhưng chưa tạo được sức ép đáng kể, buộc phải dè chừng trước những đợt lên bóng của đối thủ.

52' Bento nhận thẻ đỏ ở phút 52 Phút 52, Bento nhận thẻ đỏ và buộc phải rời sân. Estrela Amadora đang dẫn Al Nassr, khiến diễn biến trận đấu trở nên đáng chú ý hơn.

54' Mohamed Simakan nhận thẻ vàng Phút 54, Mohamed Simakan nhận thẻ vàng. Mốc phạt này nối tiếp thẻ đỏ của Bento ở phút 52, cho thấy trận đấu đang diễn ra quyết liệt.

56' Abdulrahman Al-Otaibi vào sân Phút 56', Abdulrahman Al-Otaibi vào sân thay Saad Haqawi. Sự điều chỉnh diễn ra ngay sau thẻ đỏ của Bento, trong lúc Estrela Amadora vẫn dẫn Al Nassr 1-0.

61' Estrela Amadora ép sân dù ít bóng hơn Bước sang phút 61, Estrela Amadora đang dẫn 1-0 và tạo sức ép rõ rệt với 15-5 cú dứt điểm, trong đó trúng đích 4-0. Al Nassr nhỉnh hơn về cầm bóng 49-51 nhưng vẫn chưa tạo được pha dứt điểm trúng đích nào.

62' Abraham Marcus nhân đôi cách biệt cho Estrela Amadora Phút 62, Abraham Marcus lập công sau đường kiến tạo của Max Scholze, đưa Estrela Amadora vượt lên 2-0 trước Al Nassr. Bàn thắng tiếp tục cho thấy ưu thế của Estrela Amadora trong thế trận này.

63' Stefan Leković vào sân ở phút 63 Phút 63, Stefan Leković được đưa vào sân thay Luan Patrick. Sự điều chỉnh diễn ra ngay sau mốc Estrela Amadora nâng tỷ số lên 2-0.

63' Diogo Pinto vào sân ở phút 63 Phút 63', Diogo Pinto được tung vào sân thay Léo Linck. Đây là sự điều chỉnh tiếp theo trong trận đấu.

64' Estrela Amadora thay người ở phút 64 Phút 64', Atanas Chernev vào sân thay Bernardo Schappo khi Estrela Amadora đang dẫn 2-0. Đội chủ nhà tiếp tục điều chỉnh nhân sự sau khi đã tạo cách biệt đáng kể.

64' Jefferson Encada vào sân thay Rafa Soares Phút 64', Jefferson Encada vào sân thay Rafa Soares. Sự thay đổi diễn ra ngay sau khi Estrela Amadora nhân đôi cách biệt, trong bối cảnh Bento đã nhận thẻ đỏ.

64' Al Nassr điều chỉnh nhân sự Phút 64, Abdullah Al-Hamdan vào sân thay Mohammed Marran. Trong thế bị dẫn hai bàn, Al Nassr thực hiện điều chỉnh nhân sự để tìm kiếm sự khởi sắc.

64' Abdullah Al-Khaibari vào sân phút 64 Phút 64, Abdullah Al-Khaibari vào sân thay Sami Al-Najei. Al Nassr điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang bị Estrela Amadora dẫn 2-0.

64' Iñigo Martínez vào sân phút 64 Phút 64', Iñigo Martínez vào sân thay Mohamed Simakan. Sự điều chỉnh diễn ra khi Estrela Amadora đang dẫn 2-0.

64' Robinho vào sân thay Santiago Ferreira Serra Phút 64, Robinho vào sân thay Santiago Ferreira Serra. Estrela Amadora đang dẫn 2-0, tạo điều kiện để đội chủ động điều chỉnh nhân sự trong phần còn lại của trận đấu.

64' Alisson Souza de Jesus vào sân Phút 64', Alisson Souza de Jesus vào sân thay Abraham Marcus. Estrela Amadora đang dẫn Al Nassr 2-0 khi trận đấu bước sang phút 64.

64' B. Souza vào sân, Ianis Stoica rời trận Phút 64, B. Souza vào sân thay Ianis Stoica. Estrela Amadora thực hiện điều chỉnh nhân sự trong thế đang dẫn Al Nassr 2-0.

73' Estrela Amadora áp đảo về cơ hội Phút 73, Estrela Amadora đang dẫn 2-0 và cho thấy sức ép rõ rệt với 17-6 lần dứt điểm, trong đó có 5-1 cú sút trúng đích. Al Nassr nhỉnh hơn về cầm bóng 47-53 nhưng chưa tạo được thế trận đủ sắc bén.

74' Awad Aman vào sân ở phút 74 Phút 74, Awad Aman được tung vào sân thay Nader Al-Sharari. Al Nassr đang bị dẫn 2-0, và sự điều chỉnh này đến trong nỗ lực tạo khác biệt ở những phút còn lại.

74' A. Al Jaber vào sân thay Saad Al-Nasser Phút 74', A. Al Jaber được tung vào sân, thay Saad Al-Nasser.

75' Sydney van Hooijdonk vào sân Phút 75, Sydney van Hooijdonk vào sân thay Eddy Doué. Sự thay đổi nhân sự này đến trong bối cảnh Estrela Amadora đang kiểm soát thế trận và tạo cách biệt lớn.

75' Tom Moustier vào sân phút 75 Phút 75, Tom Moustier vào sân thay Leandro Antonetti. Estrela Amadora đang nắm lợi thế rất lớn với tỷ số 3-0.

76' M. Almas vào sân thay Ali Al-Hassan Phút 76', M. Almas được tung vào sân thay Ali Al-Hassan. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý trong những phút cuối trận.

78' Sydney van Hooijdonk nhấn chìm Al Nassr Phút 78, Sydney van Hooijdonk lập công, giúp Estrela Amadora nới rộng cách biệt lên 3-0 trước Al Nassr. Estrela Amadora đang tạo ra thế trận áp đảo rõ rệt ở những phút cuối.

80' Abdullah Al-Hamdan thắp lại hy vọng cho Al Nassr Phút 80, Abdullah Al-Hamdan lập công sau đường kiến tạo của Rakan Al-Ghamdi, giúp Al Nassr rút ngắn tỷ số còn 3-1. Bàn thắng đến muộn nhưng mở ra những phút cuối đầy kịch tính cho Al Nassr.

81' David Grilo vào sân ở phút 81 Phút 81', David Grilo vào sân thay Diogo Pinto. Một sự điều chỉnh nhân sự ở giai đoạn cuối trận.

81' N. Malaca vào sân ở phút 81 Phút 81, N. Malaca được tung vào sân thay Max Scholze. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý trong những phút cuối trận.

81' Emerson Vanga vào sân ở phút 81 Phút 81', Emerson Vanga được tung vào sân thay Lovro Zvonarek. Sự điều chỉnh diễn ra ngay sau khi Al Nassr rút ngắn tỷ số xuống 3-1.

85' Haydeer Abdulkareem vào sân thay Ângelo Phút 85', Haydeer Abdulkareem vào sân thay Ângelo khi Estrela Amadora đang dẫn Al Nassr 3-1. Đây là sự điều chỉnh ở thời điểm cuối trận, trong bối cảnh lợi thế vẫn nghiêng về Estrela Amadora.

85' Estrela Amadora giữ thế chủ động cuối trận Phút 85', Estrela Amadora đang dẫn 3 - 1 và cho thấy sức tấn công sắc nét hơn với 18 - 8 pha dứt điểm, trong đó số lần trúng đích là 6 - 3. Thế trận không nghiêng về quyền kiểm soát bóng khi hai đội cùng có 50 - 50, nhưng Al Nassr vẫn phải dè chừng trước áp lực tạo ra từ đội chủ nhà.

90' Al Nassr rút ngắn cách biệt ở phút 90 Phút 90, Haydeer Abdulkareem lập công sau đường kiến tạo của Rakan Al-Ghamdi, rút ngắn tỷ số xuống 3-2 cho Al Nassr. Bàn thắng muộn thắp lại kịch tính ở những phút cuối trận.

90+4' Tom Moustier nhận thẻ vàng phút bù giờ Phút 90+4', Tom Moustier nhận thẻ vàng. Trận đấu đang ở những phút cuối, Estrela Amadora vẫn dẫn Al Nassr 3-2.

90+8' B. Souza ghi bàn ở phút bù giờ Phút 90+8', B. Souza lập công, giúp Estrela Amadora nới rộng cách biệt lên 4-2 trước Al Nassr. Bàn thắng đến ở thời điểm cuối trận, khép lại màn rượt đuổi giàu kịch tính.

97' Estrela Amadora dứt điểm vượt trội Phút 97', Estrela Amadora vẫn giữ lợi thế 3 - 2. Al Nassr nhỉnh hơn về cầm bóng (47 - 53) và phạt góc (7 - 8), nhưng Estrela Amadora mới là đội tạo sức ép rõ rệt với số lần dứt điểm 18 - 9, trong đó trúng đích 6 - 4.

KT Kết thúc: Estrela Amadora 4-2 Al Nassr Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 2.

Cập nhật lúc 02:11 02/08/2026

Estrela Amadora Thống kê Al Nassr 47% Kiểm soát bóng 53% 19 Dứt điểm 9 7 Trúng đích 4 7 Phạt góc 8 3 Phạm lỗi 3 2 Việt vị 0

Thông tin trận Estrela Amadora vs Al Nassr

Estrela Amadora sẽ đối đầu Al Nassr trong khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs). Trận đấu diễn ra lúc 00h00 ngày 02/08/2026 tại Estádio José Gomes.

Đây là cuộc so tài giữa hai đội bóng có tên trong lịch thi đấu giao hữu, song những thông tin chi tiết về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí giải đấu và mục tiêu cụ thể chưa được xác định. Vì vậy, nhận định trước trận chỉ có thể tập trung vào bối cảnh tổ chức và các yếu tố đã được xác nhận.

Những điểm chưa thể đánh giá trước trận

Chưa có dữ liệu về kết quả các trận gần nhất của Estrela Amadora và Al Nassr, nên chưa thể kết luận đội nào sở hữu phong độ tốt hơn hoặc đang có chuỗi thi đấu ổn định hơn. Tương tự, thông tin về lực lượng, cầu thủ vắng mặt và đội hình dự kiến cũng chưa được công bố.

Việc thiếu những dữ liệu này khiến các phân tích về sơ đồ chiến thuật, cách tổ chức pressing, khả năng kiểm soát bóng hay phương án tấn công cần được bỏ ngỏ. Những diễn biến thực tế trên sân sẽ là cơ sở rõ ràng hơn để đánh giá cách hai đội tiếp cận trận đấu.

Địa điểm và thời gian thi đấu

Estádio José Gomes là địa điểm diễn ra cuộc đối đầu giữa Estrela Amadora và Al Nassr. Trọng tâm trước giờ bóng lăn sẽ là cách hai đội sử dụng trận giao hữu này và mức độ ưu tiên dành cho kết quả, nhưng chưa có thông tin cụ thể để đưa ra nhận định sâu hơn.

Nhận định chung

Estrela Amadora vs Al Nassr là trận đấu thuộc Giao hữu CLB (Friendlies Clubs), diễn ra lúc 00h00 ngày 02/08/2026. Với những dữ liệu hiện có, chưa đủ cơ sở để xác định đội chiếm ưu thế, dự đoán tỷ số hoặc khẳng định lựa chọn chiến thuật của hai bên.

Estrela Amadora 5 trận gần nhất H T T B T Al Nassr 5 trận gần nhất B B T H T

Tình hình lực lượng Estrela Amadora ✚ Robinho (Unknown Injury) Al Nassr ✚ Sultan Al-Ghannam (Cruciate Ligament Tear) ✚ João Félix (Unknown Injury) ✚ Sami Al-Najei (Cruciate Ligament Tear) ✚ Mohamed Simakan (Unknown Injury)