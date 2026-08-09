Farrington tỏa sáng, FC Dallas đánh bại Guadalajara Chivas tại vòng bảng Leagues Cup Bàn thắng duy nhất của Farrington ở phút 73 giúp FC Dallas đánh bại Guadalajara Chivas với tỷ số 1-0 trên sân PayPal Park, khiến đại diện Mexico nhận thất bại ở lượt trận vòng bảng Leagues Cup.

Guadalajara Chivas 0 - 1 FC Dallas Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Guadalajara Chivas tiếp đón FC Dallas.

12' Chivas áp đảo thời lượng kiểm soát bóng Nhập cuộc chủ động sau 12 phút bóng lăn, Guadalajara Chivas áp đảo hoàn toàn về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 83% - 17% trước FC Dallas. Mặc dù liên tục vây hãm, đại diện Mexico vẫn chưa tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm khi chỉ số dứt điểm mới dừng ở mức 1 - 0 (trúng đích 0 - 0 ).

24' Guadalajara Chivas áp đảo thời lượng kiểm soát bóng Trận đấu trôi qua hơn 20 phút với thế trận chủ động thuộc về Guadalajara Chivas khi họ nắm tới 77% - 23% thời lượng kiểm soát bóng. Dù áp đảo về thế trận và vượt trội 3 - 1 ở chỉ số dứt điểm, đại diện Mexico vẫn chưa thể tìm kiếm bàn mở tỷ số khi chỉ số dứt điểm trúng đích của hai đội hiện là 0 - 0 .

36' Guadalajara Chivas áp đảo nhưng chưa thể mở tỷ số Trải qua 36 phút thi đấu, Guadalajara Chivas kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 79% - 21% trước FC Dallas. Dù vậy, sức ép mà họ tạo ra chưa mang lại hiệu quả tối đa khi chỉ số dứt điểm là 6 - 2 nhưng số cú sút trúng đích vẫn là 0 - 0 , khiến tỷ số trận đấu tiếp tục giậm chân tại chỗ 0 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' FC Dallas điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, FC Dallas quyết định tung S. Moreno vào sân thế chỗ S. Sarver . Trong bối cảnh chỉ kiểm soát bóng 24% ở hiệp đấu đầu tiên, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp đại diện MLS cải thiện thế trận khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

46' FC Dallas điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46, FC Dallas thực hiện sự thay đổi người đầu tiên khi C. Cappis được tung vào sân thay thế cho Ramiro . Quyết định điều chỉnh nhân sự này kỳ vọng sẽ giúp đại diện MLS tươi mới hơn trong trận đấu thuộc khuôn khổ Leagues Cup trên sân PayPal Park.

46' Guadalajara Chivas tung E. Alvarez vào sân đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Guadalajara Chivas thực hiện sự thay đổi người khi E. Alvarez được tung vào sân thế chỗ M. Gomez . Dù áp đảo với tỷ lệ kiểm soát bóng 74% - 26% và dứt điểm 9 - 3, đại diện Mexico vẫn đang bị FC Dallas cầm hòa 0-0 và cần sự đột biến để khai thông thế bế tắc.

48' Guadalajara Chivas gia tăng áp lực lên FC Dallas Bước sang đầu hiệp hai ở phút 48, Guadalajara Chivas tiếp tục gia tăng áp lực nhằm phá vỡ thế bế tắc 0-0 trước FC Dallas. Đại diện Mexico vượt trội hoàn toàn ở tỷ lệ cầm bóng với 74% - 26% và đã thực hiện 9 - 3 cú dứt điểm (trúng đích 1 - 0), đẩy đối thủ vào thế co cụm phòng ngự.

61' Guadalajara Chivas điều chỉnh nhân sự ở phút 61 Phút 61, ban huấn luyện Guadalajara Chivas quyết định đưa K. Castaneda vào sân để thay thế cho F. Gonzalez . Đây là sự bổ sung sự tươi mới cần thiết cho đội hình Guadalajara Chivas trong bối cảnh trận đấu bước vào giai đoạn giữa hiệp hai.

61' Guadalajara Chivas điều chỉnh nhân sự, R. Marin vào sân Phút 61, ban huấn luyện Guadalajara Chivas đưa ra sự thay đổi nhân sự khi rút A. Gonzalez rời sân để nhường chỗ cho R. Marin . Sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ mang lại sức sống mới cho lối chơi của đội bóng trong hiệp hai trên sân PayPal Park.

61' Guadalajara Chivas gia tăng sức ép dồn dập Bước sang phút 61, Guadalajara Chivas tiếp tục áp đảo hoàn toàn khi kiểm soát bóng 74% - 26% trước FC Dallas. Sức ép liên tục giúp đại diện Mexico vượt trội ở chỉ số dứt điểm với tỷ lệ 11 - 5 (trúng đích 3 - 0 ) cùng 4 - 1 về phạt góc, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến khi tỷ số tạm thời là 0 - 0.

66' FC Dallas củng cố hàng thủ ở phút 66 Phút 66, FC Dallas thực hiện sự thay đổi người khi O. Urhoghide vào sân thay thế S. Ibeagha . Trong bối cảnh chịu nhiều áp lực trước Guadalajara Chivas khi chưa tung ra cú dứt điểm trúng đích nào, sự xuất hiện của O. Urhoghide được kỳ vọng sẽ gia tăng sự chắc chắn cho hệ thống phòng ngự của đại diện MLS.

66' FC Dallas tung L. Farrington vào sân tìm kiếm sự khác biệt Phút 66, FC Dallas quyết định có sự thay đổi về mặt nhân sự khi L. Farrington được tung vào sân để thế chỗ cho J. Valiente . Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0 và FC Dallas gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương, sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho hàng công của đại diện MLS.

70' Guadalajara Chivas tung B. Gutierrez vào sân làm mới đội hình Phút 70, Guadalajara Chivas thực hiện sự thay đổi nhân sự khi B. Gutierrez được tung vào sân thay thế R. Ledezma . Dù áp đảo với tỷ lệ cầm bóng 73% - 27% nhưng tỷ số vẫn đang là 0-0, đại diện Mexico rất cần làn gió mới để khai thông thế bế tắc trước FC Dallas .

73' Farrington phá vỡ thế bế tắc, FC Dallas vươn lên dẫn trước Phút 73, L. Farrington bất ngờ lập công giúp FC Dallas mở tỷ số 0-1 trước Guadalajara Chivas. Đây là bước ngoặt lớn của trận đấu khi FC Dallas bị đối thủ lấn lướt và phải chịu sức ép từ 14 - 8 cú dứt điểm trước đó.

74' Guadalajara Chivas gia tăng áp lực tìm bàn gỡ Bước sang phút 74, Guadalajara Chivas đang gia tăng áp lực nghẹt thở nhằm tìm bàn gỡ khi vượt trội về thời lượng kiểm soát bóng 72% - 28% và dứt điểm 14 - 8 (trúng đích 5 - 0) . Dù liên tục chịu ép sân cùng 6 - 1 quả phạt góc, FC Dallas vẫn ngoan cường gồng mình bảo toàn lợi thế dẫn 0 - 1.

76' B. Kamungo của FC Dallas nhận thẻ vàng ở phút 76 Phút 76, B. Kamungo bên phía FC Dallas phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Ngay sau khi vượt lên dẫn 0-1 ở phút 73, đội bóng này đang chịu sức ép lớn và phải tập trung phòng ngự trước Guadalajara Chivas.

78' Guadalajara Chivas thay người: J. Carrillo vào sân Phút 78, Guadalajara Chivas thực hiện sự thay đổi người khi J. Carrillo được tung vào sân để thay thế O. Govea . Đang trong thế bị FC Dallas dẫn 0-1, đại diện Mexico rất cần làn gió mới để gia tăng sức ép trong những phút còn lại.

82' FC Dallas rút Musa rời sân, Binyamin vào thế chỗ Phút 82, FC Dallas thực hiện sự thay đổi nhân sự khi R. Binyamin được tung vào sân thay cho P. Musa . Đội khách đang nỗ lực gia cố đội hình nhằm bảo vệ tỷ số 0-1 trước sức ép dồn dập trong những phút cuối trận.

86' Guadalajara Chivas gia tăng áp lực tìm bàn gỡ Bước sang phút 86, Guadalajara Chivas nỗ lực dồn ép toàn diện nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi áp đảo về thời lượng cầm bóng 72% - 28% và tung ra 17 - 10 lần dứt điểm. Dẫu vậy, FC Dallas vẫn kiên cường bảo vệ lợi thế 0-1 nhờ sự tập trung của hàng phòng ngự cùng 0 - 5 pha cứu thua.

KT Kết thúc: Guadalajara Chivas 0-1 FC Dallas Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 10:08 09/08/2026

Đội hình chính thức Guadalajara Chivas Sơ đồ 3-1-4-2 · HLV Gabriel Milito FC Dallas Sơ đồ 3-1-4-2 · HLV Eric Quill 1 Raúl Rangel 3 Diego Campillo 7 Luis Romo 24 Miguel Gómez 28 Fernando González 37 Richard Ledezma 6 Omar Govea 34 Armando González 5 Bryan González 9 Ángel Sepúlveda 25 Roberto Alvarado 40 Jonathan Sirois 25 Sebastien Ibeagha 32 Nolan Norris 18 Shaq Moore 55 Kaick 14 Herman Johansson 21 Joaquín Valiente 17 Ramiro 77 Bernard Kamungo 28 Sam Sarver 9 Petar Musa Dự bị Guadalajara Chivas 13 Óscar Whalley 190 Ángel Robinho Romero Quintero 4 Miguel Tapias 56 Ángel Chávez 33 Jordan Carrillo 19 Kevin Castañeda 18 Jonathan Perez 16 Luis Gabriel Rey 11 Brian Gutiérrez FC Dallas 30 Michael Collodi 3 Osaze Urhoghide 5 Lalas Abubakar 22 Alvaro Augusto 12 Christian Cappis 33 Clay Holstad 6 Ran Binyamin 8 Patrickson Delgado 16 Nicholas Simmonds Cập nhật đội hình lúc 07:40 09/08/2026

Guadalajara Chivas Thống kê FC Dallas 72% Kiểm soát bóng 28% 17 Dứt điểm 10 5 Trúng đích 1 9 Phạt góc 1 9 Phạm lỗi 11 1 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật Logan Farrington FC Dallas 1 bàn Santiago Moreno FC Dallas 1 kiến tạo · điểm 7 Omar Govea Guadalajara Chivas Điểm 7.7 Luis Romo Guadalajara Chivas Điểm 7.5 Efrain Alvarez Guadalajara Chivas Điểm 7.3 Jonathan Sirois FC Dallas Điểm 7.3

Cuộc đối đầu giữa Guadalajara Chivas và FC Dallas vào lúc 08h00 ngày 09/08/2026 tại giải Leagues Cup đang nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Màn chạm trán này mang tính chất điển hình cho cuộc đại chiến giữa các câu lạc bộ đại diện cho hai nền bóng đá Liga MX và MLS, nơi tinh thần cống hiến và danh dự luôn được đặt lên hàng đầu.

Bối cảnh trận đấu trên sân PayPal Park

Trận so tài này sẽ diễn ra trên mặt cỏ của sân vận động PayPal Park. Việc thi đấu tại một địa điểm trung gian nhưng quen thuộc đối với các đại diện MLS mang lại những lợi thế nhất định về mặt không gian và điều kiện thời tiết cho đại diện đến từ Mỹ.

Leagues Cup luôn là đấu trường chứa đựng nhiều bất ngờ khi các phong cách chơi bóng khác nhau va chạm trực tiếp. Sự nhiệt huyết, kỹ thuật cá nhân mang bản sắc bóng đá Mexico từ Guadalajara Chivas sẽ phải đối đẩu với lối chơi giàu thể lực, tốc độ và tính tổ chức cao của FC Dallas.

Phong độ thi đấu và nhịp độ chơi bóng

Bên phía đại diện MLS, FC Dallas bước vào cuộc chạm trán này với tinh thần tương đối phấn chấn. Trong trận đấu gần nhất, họ đã giành được chiến thắng quan trọng, qua đó tạo đà tâm lý thuận lợi và giúp toàn đội giữ được sự tự tin cần thiết khi bước ra đấu trường khu vực.

Về phần Guadalajara Chivas, đại diện của giải Liga MX luôn sở hữu lực lượng truyền thống mạnh mẽ và quyết tâm khẳng định vị thế. Dù phải đối mặt với áp lực thi đấu xa nhà, Chivas vẫn được đánh giá là đối thủ vô cùng khó chịu nhờ khả năng kiểm soát nhịp độ và tinh thần chiến đấu kiên cường.

Đánh giá cục diện và kỳ vọng chiến thuật

Trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra với tốc độ cao ngay từ những phút đầu tiên. FC Dallas với lợi thế tâm lý từ trận thắng gần nhất nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm lợi thế sớm. Trong khi đó, Guadalajara Chivas có thể sẽ chọn cách tiếp cận chủ động kiểm soát bóng, duy trì sự chắc chắn ở tuyến giữa trước khi tổ chức các đợt phản công sắc bén.

Nhìn chung, đây sẽ là một màn so tài cân bằng, nơi đội nào tận dụng tốt hơn các cơ hội và duy trì được sự tập trung tối đa trong khâu phòng ngự sẽ nắm giữ cơ hội lớn để giành kết quả có lợi.

Guadalajara Chivas 5 trận gần nhất H H T B FC Dallas 5 trận gần nhất T H B H T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 0 Thủng lưới