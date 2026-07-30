FC Bayern München thắng 15-0, Rottach-Egern nhận thất bại nặng nề FC Bayern München đánh bại Rottach-Egern 15-0 trong trận đấu vừa kết thúc, với các bàn thắng được ghi từ phút 8 đến phút 90. Rottach-Egern không thể tìm được bàn thắng trước sức ép áp đảo của đối thủ.

Rottach-Egern 0 - 15 FC Bayern München Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Rottach-Egern tiếp đón FC Bayern München.

8' Filip Pavic mở tỷ số cho FC Bayern München Phút 8', Filip Pavic lập công sau đường kiến tạo của Arijon Ibrahimovic, giúp FC Bayern München mở tỷ số 0-1.

9' Arijon Ibrahimovic nhân đôi cách biệt cho FC Bayern München Phút 9, Arijon Ibrahimovic lập công từ đường kiến tạo của Maycon Cardozo, giúp FC Bayern München nhân đôi cách biệt lên 0-2.

10' Felipe Chávez nâng tỷ số lên 0-3 Phút 10', Felipe Chávez lập công, giúp FC Bayern München nới rộng cách biệt lên 0-3 trước Rottach-Egern.

13' Felipe Chávez giúp Bayern nới rộng cách biệt Phút 13', Felipe Chávez lập công, giúp FC Bayern München nới rộng cách biệt lên 0-4 trước Rottach-Egern.

33' FC Bayern München thay người ở phút 33 Phút 33', Hiroki Ito vào sân thay Min-jae Kim. FC Bayern München có sự điều chỉnh nhân sự khi đang dẫn trước Rottach-Egern với cách biệt lớn.

45+2' Bayern München nới rộng cách biệt lên 0-5 Phút 45+2', Arijon Ibrahimovic lập công sau đường kiến tạo của Armindo Sieb, giúp FC Bayern München nới rộng cách biệt lên 0-5.

45+3' Maycon Cardozo nâng cách biệt lên 0-6 Phút 45+3', Maycon Cardozo lập công, giúp FC Bayern München nới rộng cách biệt lên 0-6 trước Rottach-Egern.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 6.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' David Podar-Stiube vào sân sau giờ nghỉ Phút 46', David Podar-Stiube vào sân thay Sven Ulreich. Đây là sự điều chỉnh đầu hiệp hai trong bối cảnh FC Bayern München đang dẫn Rottach-Egern 0-6.

46' Thay đổi người ở phút 46 Phút 46', một cầu thủ được tung vào sân, đánh dấu sự thay đổi người ngay đầu hiệp hai.

50' Maycon Cardozo đưa FC Bayern München lên 0-7 Phút 50', Maycon Cardozo lập công sau đường kiến tạo của Felipe Chávez, giúp FC Bayern München nới rộng cách biệt lên 0-7.

51' Armindo Sieb ghi bàn, Bayern chạm mốc 0-8 Phút 51, Armindo Sieb lập công, giúp FC Bayern München nới rộng cách biệt lên 0-8 trước Rottach-Egern. Cơn mưa bàn thắng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

55' Nathaniel Brown vào sân thay Sacha Boey Phút 55', Nathaniel Brown vào sân thay Sacha Boey. Sự điều chỉnh diễn ra khi FC Bayern München đang dẫn 0-8.

56' João Palhinha nâng tỷ số lên 0-9 Phút 56', João Palhinha lập công từ đường kiến tạo của Arijon Ibrahimovic, giúp FC Bayern München nới rộng tỷ số lên 0-9. Đội khách tiếp tục duy trì thế áp đảo trong trận đấu.

59' Armindo Sieb ghi bàn, FC Bayern München nới rộng cách biệt Phút 59', Armindo Sieb lập công, giúp FC Bayern München nới rộng cách biệt lên 0-10 trước Rottach-Egern.

61' Thay người ở phút 61 Phút 61', một cầu thủ được đưa vào sân, tạo thêm điều chỉnh cho trận đấu.

61' Điều chỉnh nhân sự ở phút 61 Phút 61', một cầu thủ được tung vào sân, đánh dấu sự điều chỉnh nhân sự trong trận đấu. Thay đổi này diễn ra sau khi FC Bayern München đã tạo cách biệt rất lớn.

63' Bastian Assomo vào sân thay Ibrahimovic Phút 63, Bastian Assomo vào sân thay Arijon Ibrahimovic. Sự điều chỉnh diễn ra sau chuỗi bàn thắng dồn dập của FC Bayern München, khi thế trận đã nghiêng hẳn về một phía.

63' Joshua Kimmich vào sân thay Tom Bischof Phút 63', Joshua Kimmich vào sân thay Tom Bischof. Một sự điều chỉnh đáng chú ý trong hiệp hai.

63' Jonathan Tah vào sân ở phút 63 Phút 63, Jonathan Tah được tung vào sân thay Hiroki Ito. Sự điều chỉnh diễn ra sau một màn trình diễn áp đảo của FC Bayern München.

63' Aleksandar Pavlovic vào sân ở phút 63 Phút 63', Aleksandar Pavlovic vào sân thay Armindo Sieb. Sự điều chỉnh diễn ra sau chuỗi bàn thắng dồn dập của FC Bayern München.

66' Bara Sapoko Ndiaye nới rộng cách biệt 0-11 Phút 66', Bara Sapoko Ndiaye lập công, giúp FC Bayern München nới rộng cách biệt lên 0-11.

67' Bastian Assomo ghi bàn, Bayern chạm mốc 0-12 Phút 67, Bastian Assomo lập công, giúp FC Bayern München nới rộng cách biệt lên 0-12 trước Rottach-Egern. Đội khách tiếp tục duy trì sức ép áp đảo trong hiệp hai.

86' Aleksandar Pavlovic đưa Bayern lên 0-13 Phút 86, Aleksandar Pavlovic lập công, giúp FC Bayern München nới rộng cách biệt lên 0-13. Bàn thắng tiếp tục khép lại một màn trình diễn áp đảo của FC Bayern München.

88' Joshua Kimmich ghi bàn, Bayern chạm mốc 14 Phút 88, Joshua Kimmich lập công, giúp FC Bayern München nới rộng cách biệt lên 0-14 trước Rottach-Egern.

90+3' Skender Nuraj ấn định tỷ số 0-15 Phút 90+3', Skender Nuraj ghi bàn giúp FC Bayern München nới rộng cách biệt lên 0-15 trước Rottach-Egern.

KT Kết thúc: Rottach-Egern 0-15 FC Bayern München Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 15.

Cập nhật lúc 00:53 31/07/2026

Cầu thủ nổi bật Arijon Ibrahimovic FC Bayern München 2 bàn · 2 kiến tạo Armindo Sieb FC Bayern München 2 bàn · 2 kiến tạo Felipe Chávez FC Bayern München 2 bàn · 2 kiến tạo Maycon Cardozo FC Bayern München 2 bàn · 2 kiến tạo Aleksandar Pavlovic FC Bayern München 1 bàn · 1 kiến tạo João Palhinha FC Bayern München 1 bàn

Thông tin trận đấu

Rottach-Egern sẽ đối đầu FC Bayern München trong khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs). Trận đấu diễn ra lúc 22h ngày 30/07/2026. Đây là cuộc so tài đáng chú ý bởi hai đội từng gặp nhau một lần gần nhất và FC Bayern München là đội giành chiến thắng.

Thế đối đầu nghiêng về FC Bayern München

Lịch sử đối đầu được cung cấp chỉ ghi nhận một lần chạm trán gần nhất giữa Rottach-Egern và FC Bayern München. Ở cuộc đối đầu này, Rottach-Egern không giành chiến thắng hoặc hòa, trong khi FC Bayern München có một chiến thắng.

Khoảng dữ liệu này chưa đủ để hình thành một xu hướng đối đầu dài hạn, nhưng vẫn cho thấy FC Bayern München đang có lợi thế về kết quả trong lần gặp gần nhất. Rottach-Egern vì thế sẽ hướng tới việc tạo ra màn trình diễn khác biệt, thay vì để đối thủ tiếp tục duy trì ưu thế trong những lần chạm trán trực tiếp.

Trận đấu khó đoán về cách tiếp cận

Do đây là một trận giao hữu, trọng tâm của cuộc so tài có thể nằm ở cách hai đội triển khai trận đấu và khả năng duy trì sự chủ động trong từng giai đoạn. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có không cung cấp đội hình dự kiến, sơ đồ chiến thuật, tình hình lực lượng hoặc phong độ gần đây của hai đội.

Vì vậy, không thể xác định trước đội nào sẽ kiểm soát bóng nhiều hơn, lựa chọn cách pressing hay ưu tiên phòng ngự chặt. Những chi tiết này sẽ phụ thuộc vào nhân sự được sử dụng và cách mỗi bên phân bổ thời lượng thi đấu trong trận.

Điểm then chốt

Rottach-Egern cần tận dụng tốt cơ hội tạo ra nếu muốn gây sức ép lên FC Bayern München. Trong khi đó, FC Bayern München có thể bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định nhờ kết quả thuận lợi ở lần đối đầu gần nhất.

Đáng chú ý, một trận giao hữu không chỉ được đánh giá qua kết quả cuối cùng. Khả năng tổ chức, sự cân bằng giữa các tuyến và cách phản ứng trước những thay đổi trong trận cũng là những yếu tố quan trọng để theo dõi.

Nhận định trận đấu

FC Bayern München chiếm ưu thế về dữ liệu đối đầu gần nhất, nhưng thông tin hiện có chưa cho phép đưa ra kết luận chắc chắn về thế trận hoặc kết quả cụ thể. Rottach-Egern vẫn có cơ hội tạo ra thử thách nếu tổ chức tốt và tận dụng hiệu quả những thời điểm chuyển đổi.

Nhìn chung, trận đấu được chờ đợi ở khả năng thể hiện của hai đội hơn là những thống kê quá khứ. Lợi thế lịch sử thuộc về FC Bayern München, còn Rottach-Egern sẽ cần một màn trình diễn chặt chẽ và hiệu quả để tạo ra bất ngờ.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Rottach-Egern · 0 thắng 0 hòa FC Bayern München · 1 thắng Rottach-Egern 1 - 14 FC Bayern München FBM

FC Bayern München 5 trận gần nhất B T T H H

Tình hình lực lượng Rottach-Egern Không có thông tin FC Bayern München ✚ Tarek Buchmann (Syndesmotic Ligament Tear) ✚ Lennart Karl (Muscle Injury) ✚ Serge Gnabry (Thigh Muscle Strain)