FC Copenhagen hạ Polessya, bàn phút 90 chỉ giúp đối thủ rút ngắn FC Copenhagen thắng Polessya 2-1 tại Parken ở vòng loại thứ 2 UEFA Europa Conference League, sau khi Elyounoussi và Robert ghi bàn; Gayduchyk chỉ kịp rút ngắn cách biệt cho đội khách ở phút 90.

FC Copenhagen 2 - 1 Polessya Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FC Copenhagen tiếp đón Polessya.

12' Polessya kiểm soát thế trận Sau 12 phút, Polessya đang nắm quyền kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 29% - 71%, đồng thời vượt trội về dứt điểm 0 - 3 và phạt góc 0 - 3. FC Copenhagen chủ yếu phải tập trung phòng ngự trong thế trận có phần bị ép, dù tỷ số vẫn là 0 - 0.

24' Polessya kiểm soát thế trận Phút 24', Polessya đang kiểm soát bóng vượt trội với 32% - 68% và gây sức ép qua 4 quả phạt góc, trong khi FC Copenhagen phải lùi sâu phòng ngự. Dù vậy, thế trận chưa tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt khi tổng dứt điểm mới là 2 - 3 và cả hai đội đều chưa có cú sút trúng đích.

27' Elyounoussi lạnh lùng đưa Copenhagen vượt lên Phút 27, M. Elyounoussi thực hiện thành công quả phạt đền, đưa FC Copenhagen vượt lên dẫn Polessya 1-0. Bàn thắng mở tỷ số giúp FC Copenhagen tạo lợi thế đáng kể trong thế trận đang diễn ra.

30' O. Nazarenko nhận thẻ vàng Phút 30, O. Nazarenko của Polessya nhận thẻ vàng sau pha kéo áo. Polessya đang kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng FC Copenhagen vẫn dẫn 1-0.

36' Polessya ép sân, Copenhagen chống đỡ Đến phút 36, Polessya đang chiếm ưu thế với thời lượng cầm bóng 33% - 67% và phạt góc 0 - 5, đẩy FC Copenhagen vào thế chống đỡ dù đội chủ nhà vẫn dẫn bàn. Dứt điểm 3 - 6 cho thấy sức ép của đội khách chưa chuyển hóa thành khác biệt trên bảng tỷ số.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' FC Copenhagen mất người sau thẻ đỏ Phút 46, J. Suzuki của FC Copenhagen nhận thẻ đỏ vì lỗi Holding. Đang dẫn 1-0, FC Copenhagen sẽ phải chơi thiếu người trong phần còn lại của trận đấu.

48' Polessya ép sân sau giờ nghỉ Bước sang phút 48, FC Copenhagen vẫn dẫn 1-0 nhưng Polessya đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 38% - 62% và dứt điểm 3 - 8. Đội chủ nhà phải lùi sâu chống đỡ khi Polessya đã có 0 - 7 quả phạt góc.

53' FC Copenhagen thay người sau thẻ đỏ Phút 53', FC Copenhagen đưa M. Garananga vào sân thay W. Clem . Trong thế thiếu người sau thẻ đỏ của J. Suzuki , sự điều chỉnh này có thể giúp đội chủ nhà củng cố lợi thế 1-0 .

57' Polessya điều chỉnh nhân sự sau giờ nghỉ Phút 57', Polessya đưa M. Bragaru vào sân thay O. Nazarenko. Trong thế hơn người sau thẻ đỏ của J. Suzuki, đội khách tiếp tục điều chỉnh nhân sự để tìm bàn gỡ.

57' Polessya điều chỉnh nhân sự phút 57 Phút 57', Polessya đưa L. Emerllahu vào sân thay O. Andriyevski. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi FC Copenhagen đang dẫn 1-0.

61' Robert giúp FC Copenhagen nhân đôi cách biệt Phút 61, Robert dứt điểm ghi bàn cho FC Copenhagen sau đường kiến tạo của M. Madsen, nâng tỷ số lên 2-0 trước Polessya. Đội chủ sân Parken đang tạo cách biệt đáng kể dù phải chơi thiếu người.

61' Polessya áp đảo, Copenhagen co mình bảo vệ lợi thế Sau 61 phút, FC Copenhagen vẫn dẫn 1-0 nhưng đang chịu sức ép lớn từ Polessya, đội kiểm soát bóng 35% - 65% và tung ra 3 - 14 cú dứt điểm. Đội khách cũng được hưởng 0 - 10 quả phạt góc, cho thấy thế trận nghiêng hẳn về phía Polessya.

66' T. Delaney nhận thẻ vàng ở phút 66 Phút 66', T. Delaney (FC Copenhagen) nhận thẻ vàng vì hành vi phi thể thao. FC Copenhagen đang phải chơi với 10 người sau thẻ đỏ của J. Suzuki, nên chiếc thẻ này càng khiến họ cần thận trọng dù đang dẫn 2-0.

69' Polessya thay người ở phút 69 Phút 69', Polessya đưa M. Gayduchyk vào sân thay O. Fedor. Đội khách tiếp tục điều chỉnh nhân sự trong thế trận có nhiều bóng và dứt điểm hơn, nhưng vẫn chưa thể tìm được bàn thắng.

69' Polessya điều chỉnh nhân sự phút 69 Phút 69, O. Filippov vào sân thay R. Babenko, trong một điều chỉnh nhân sự của Polessya. Đội khách đang bị dẫn 2-0 nhưng chơi hơn người sau thẻ đỏ của J. Suzuki.

74' Polessya thay người ở phút 74 Phút 74, V. Veleten vào sân thay G. Maisuradze bên phía Polessya. Đội khách cần thêm năng lượng khi đang bị FC Copenhagen dẫn trước.

74' Polessya áp đảo nhưng chưa tìm được bàn Phút 74, Polessya kiểm soát thế trận với 66% thời lượng cầm bóng và áp đảo về dứt điểm 5 - 19, trong khi FC Copenhagen chủ động lùi sâu bảo vệ lợi thế. Sức ép còn thể hiện qua 11 - 1 quả phạt góc, nhưng đội khách vẫn chưa chuyển hóa được ưu thế thành bàn thắng.

77' FC Copenhagen thay người ở phút 77 Phút 77, FC Copenhagen đưa B. Meling vào sân thay T. Delaney. Đội chủ nhà đang nắm lợi thế với tỷ số 2-0.

87' Polessya ép sân, Copenhagen phòng ngự chắc Phút 87, Polessya kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 32% - 68%, đồng thời vượt trội về dứt điểm 5 - 21 và phạt góc 2 - 11. FC Copenhagen đang phải lùi sâu chịu sức ép để bảo toàn lợi thế 2-0.

88' FC Copenhagen thay người phút 88 Phút 88', J. Larsson vào sân thay Robert bên phía FC Copenhagen. Sự điều chỉnh này giúp đội chủ nhà củng cố đội hình trong những phút cuối khi đang dẫn Polessya 2-0.

90+3' Gayduchyk thắp lại hy vọng cho Polessya Phút 90+3, M. Gayduchyk lập công, giúp Polessya rút ngắn cách biệt xuống 2-1 trước FC Copenhagen. Bàn thắng đến muộn khiến những phút cuối tại Parken trở nên căng thẳng hơn.

KT Kết thúc: FC Copenhagen 2-1 Polessya Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 01:52 30/07/2026

Đội hình chính thức FC Copenhagen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Bo Svensson Polessya Sơ đồ 4-3-3 · HLV Ruslan Rotan 1 Dominik Kotarski 33 Alex Král 2 Felix Beijmo 20 Junnosuke Suzuki 15 Marcos López 27 Thomas Delaney 36 William Clem 21 Mads Emil Madsen 10 Mohamed Elyounoussi 16 Robert 14 Andreas Cornelius 77 Georgiy Bushchan 15 Bogdan Mykhaylichenko 44 Sergiy Chobotenko 5 Eduard Sarapii 55 Borys Krushynskyi 18 Oleksandr Andriyevskiy 8 Ruslan Babenko 27 Oleg Fedor 11 Leandro Andrade 95 Igor Krasnopir 7 Oleksandr Nazarenko Dự bị FC Copenhagen 31 Rúnar Alex Rúnarsson 51 Tobias Breum-Harild 4 Munashe Garananga 18 Kenay Myrie 24 Birger Meling 37 Mustapha Nyassi 40 Henrik Haraldsen 11 Jordan Larsson 34 Marvin Nasnas Polessya 1 Oleg Kudryk 12 Artur Drobot 4 Mykyta Kravchenko 31 Giorgi Maisuradze 94 Denys Hryshkevych 6 Borel Tomandzoto 10 Vladyslav Veleten 14 Lindon Emërllahu 19 Volodymyr Shepelev Cập nhật đội hình lúc 23:38 29/07/2026

FC Copenhagen Thống kê Polessya 30% Kiểm soát bóng 70% 5 Dứt điểm 23 2 Trúng đích 3 2 Phạt góc 14 6 Phạm lỗi 12 1 Việt vị 0 3 Thủ môn cứu thua 0

Cầu thủ nổi bật Mohamed Elyounoussi FC Copenhagen 1 bàn Robert FC Copenhagen 1 bàn Mads Emil Madsen FC Copenhagen 1 kiến tạo · điểm 8.5 Andreas Cornelius FC Copenhagen Điểm 7.3 Sergiy Chobotenko Polessya Điểm 7.3 Dominik Kotarski FC Copenhagen Điểm 7.2

Thông tin trận đấu

FC Copenhagen sẽ tiếp đón Polessya tại Parken Stadium vào lúc 00:00 ngày 30/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là màn so tài có bối cảnh khá cân bằng khi cả hai đội đều vừa trải qua một trận hòa, còn lần đối đầu gần nhất giữa họ cũng không phân định được thắng bại.

Với những dữ liệu hiện có, trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi khả năng kiểm soát các thời điểm quan trọng, thay vì sự chênh lệch rõ rệt về phong độ. FC Copenhagen có lợi thế sân nhà, nhưng Polessya bước vào cuộc đấu với cơ sở để tin rằng họ có thể duy trì thế trận cạnh tranh.

Phong độ gần nhất tạo thế cân bằng

FC Copenhagen chỉ được ghi nhận một kết quả hòa ở trận gần nhất. Polessya cũng có kết quả tương tự. Dù thông tin phong độ được cung cấp không bao gồm chuỗi trận dài hơn, điểm chung này cho thấy cả hai đội đều không tạo ra khoảng cách rõ ràng trước giờ bóng lăn.

Trong một trận đấu như vậy, kết quả hòa gần nhất có thể khiến hai bên tiếp cận thận trọng hơn ở giai đoạn đầu. FC Copenhagen cần tận dụng quyền chủ động trên sân nhà để gây sức ép, nhưng không nên để việc dâng cao tạo ra khoảng trống phía sau. Ở chiều ngược lại, Polessya có thể ưu tiên giữ cự ly đội hình, chờ thời điểm chuyển trạng thái thay vì đẩy trận đấu vào thế đôi công từ sớm.

Điểm đáng chú ý là không đội nào sở hữu lợi thế rõ ràng từ kết quả gần nhất. Vì vậy, màn trình diễn trong từng pha bóng cụ thể, đặc biệt là khả năng xử lý khi bị gây áp lực, có thể quan trọng hơn những đánh giá chung về phong độ.

Thế đối đầu không nghiêng về bên nào

FC Copenhagen và Polessya mới được ghi nhận đối đầu một lần. Kết quả tổng hợp là FC Copenhagen chưa thắng, Polessya cũng chưa thắng, còn hai đội có một trận hòa. Con số này cho thấy cán cân giữa họ vẫn cân bằng và chưa hình thành xu hướng áp đảo rõ rệt.

Việc không có đội nào giành chiến thắng trong lần gặp trước có thể làm tăng tính thận trọng trong cuộc tái đấu. FC Copenhagen có thể muốn kiểm soát thế trận để biến lợi thế sân nhà thành ưu thế thực tế, trong khi Polessya có cơ sở để duy trì sự tự tin và tiếp tục hướng tới một màn trình diễn chặt chẽ.

Điểm then chốt trong cách tiếp cận trận đấu

Dữ liệu hiện có không nêu sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hay danh sách cầu thủ vắng mặt của hai đội. Do đó, chưa thể xác định cụ thể cách bố trí nhân sự hoặc những vị trí sẽ đảm nhận vai trò quyết định. Tuy nhiên, một số yêu cầu chiến thuật có thể được nhìn thấy từ thế cân bằng trước trận.

Trước hết, FC Copenhagen cần biến quyền chủ động trên sân nhà thành sức ép có tổ chức. Điều quan trọng không chỉ là đưa bóng lên phía trước, mà còn là duy trì khả năng kiểm soát sau mỗi đợt tấn công. Nếu để Polessya dễ dàng thoát pressing và phản công, lợi thế địa điểm thi đấu sẽ không tạo ra nhiều giá trị.

Polessya nhiều khả năng sẽ phải giải quyết bài toán chống sức ép trong những phút đầu. Đội khách cần giữ khoảng cách hợp lý giữa các tuyến, hạn chế những tình huống mất bóng ở khu vực nguy hiểm và tận dụng nhanh các khoảng trống khi FC Copenhagen dâng đội hình. Khả năng chuyển từ phòng ngự sang tấn công có thể là một trong những chìa khóa giúp họ tạo ra khác biệt.

Ở khu vực giữa sân, cuộc đấu về nhịp độ sẽ đặc biệt quan trọng. Đội kiểm soát được tốc độ trận đấu có thể buộc đối thủ phải chơi theo cách mình mong muốn. Nếu trận đấu bị kéo vào thế giằng co, sự kiên nhẫn và khả năng tận dụng cơ hội sẽ trở thành yếu tố có sức nặng.

Nhận định trước giờ bóng lăn

FC Copenhagen có lợi thế sân nhà, nhưng các dữ liệu về phong độ gần nhất và đối đầu đều không cho thấy khoảng cách đủ lớn để xem đây là trận đấu một chiều. Cả hai đội cùng có kết quả hòa ở lần ra sân gần nhất, còn cuộc gặp trước giữa họ cũng kết thúc với thế cân bằng.

Vì vậy, FC Copenhagen được kỳ vọng sẽ tìm cách kiểm soát trận đấu, trong khi Polessya hướng tới việc duy trì sự chắc chắn và chờ cơ hội phản công. Màn so tài tại Parken Stadium có thể diễn ra chặt chẽ, với ưu thế chỉ xuất hiện nếu một bên tận dụng tốt hơn những thời điểm chuyển đổi và các tình huống quyết định.

Nhìn chung, đây là trận đấu khó dự đoán theo hướng áp đảo dành cho bất kỳ đội nào. Sự cân bằng về những dữ liệu đã có khiến khả năng tổ chức, tính kỷ luật và bản lĩnh xử lý trong các thời khắc then chốt trở thành nền tảng cho kết quả cuối cùng.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất FC Copenhagen · 0 thắng 1 hòa Polessya · 0 thắng Polessya 3 - 3 FC Copenhagen Hòa

FC Copenhagen 5 trận gần nhất T H T T H 1 Trận 0-1-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 3 Thủng lưới Polessya 5 trận gần nhất H B B T H 1 Trận 0-1-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 3 Thủng lưới