FC Copenhagen thắng đậm, Debreceni VSC thất thế ở vòng loại FC Copenhagen đánh bại Debreceni VSC 3-0 tại Nagyerdei Stadion ở vòng loại thứ ba UEFA Europa Conference League. Pereira, Robert và Cornelius lần lượt ghi bàn, khép lại trận đấu thuận lợi cho đội khách và để lại kết quả bất lợi cho chủ nhà.

Debreceni VSC 0 - 3 FC Copenhagen Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Debreceni VSC tiếp đón FC Copenhagen.

13' Debreceni kiểm soát, Copenhagen chờ cơ hội Phút 13, Debreceni VSC đang kiểm soát bóng vượt trội với 68% so với 32% của FC Copenhagen và hưởng phạt góc 2 - 0. Dù vậy, ưu thế này chưa tạo ra nhiều cơ hội khi thống kê dứt điểm vẫn là 0 - 1, cho thấy Copenhagen đang kiên nhẫn chờ thời cơ.

15' S. Baldoni nhận thẻ vàng phút 15 Phút 15', S. Baldoni của Debreceni VSC phải nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Tiền vệ này sẽ cần thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

21' Gabriel Pereira đưa FC Copenhagen vượt lên Phút 21, Gabriel Pereira lập công, giúp FC Copenhagen mở tỷ số trước Debreceni VSC. Bàn thắng đến trong thế trận khá cân bằng về số lần dứt điểm, khi hai đội cùng có 2-2.

25' Debreceni VSC cầm bóng, Copenhagen hiệu quả hơn Phút 25', Debreceni VSC kiểm soát bóng nhiều hơn với 61% so với 39%, nhưng FC Copenhagen mới là đội dẫn 1-0 và tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, 2 - 4. Thế trận vì vậy nghiêng về đội chủ nhà ở khả năng cầm bóng, còn Copenhagen đang phòng ngự và chờ cơ hội phản công.

35' Robert giúp FC Copenhagen nhân đôi cách biệt Phút 35, Robert lập công cho FC Copenhagen, nâng tỷ số lên 0-2. Đội khách đang tạo cách biệt đáng kể sau hai lần chọc thủng lưới Debreceni VSC.

36' B. Boskovic nhận thẻ vàng Phút 36', B. Boskovic của Debreceni VSC nhận thẻ vàng. Trong thế bị dẫn 0-2, Debreceni VSC càng cần giữ sự tỉnh táo để tránh gặp thêm bất lợi.

37' Debreceni cầm bóng, Copenhagen sắc bén Phút 37', Debreceni VSC cầm bóng nhiều hơn với 57% - 43%, nhưng FC Copenhagen mới là đội sắc bén hơn khi dẫn 0 - 2 và sở hữu số lần dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 1 - 4). Đội chủ nhà kiểm soát bóng nhưng chưa tạo ra sức ép tương xứng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Debreceni VSC thay người đầu hiệp hai Phút 46', Debreceni VSC đưa C. Sain Balasz vào sân thay B. Boskovic. Đội chủ nhà có sự điều chỉnh ngay đầu hiệp hai trong bối cảnh đang bị FC Copenhagen dẫn 0-2.

49' Copenhagen sắc bén dù Debreceni cầm bóng Sau 49 phút, Debreceni VSC cầm bóng nhiều hơn với 57% - 43%, nhưng FC Copenhagen mới là đội tạo sức ép hiệu quả và đang dẫn 0-2. Đại diện Đan Mạch vượt trội về dứt điểm 3 - 9, khiến Debreceni phải chống đỡ nhiều hơn dù vẫn kiểm soát bóng.

61' Copenhagen nguy hiểm hơn dù ít bóng Phút 61' , Debreceni VSC kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 58% - 42%, nhưng FC Copenhagen mới là đội tạo ra sức ép rõ rệt. Đội khách dẫn 0-2 và vượt trội ở dứt điểm 5 - 9, trong đó có 1 - 6 lần trúng đích, buộc Debreceni phải dè chừng trước những pha lên bóng nhanh.

65' Debreceni VSC thay người phút 65 Phút 65, B. Vajda vào sân thay C. Denes bên phía Debreceni VSC. Đội bóng này có thêm một lựa chọn mới trong những phút còn lại khi đang gặp bất lợi.

65' Debreceni VSC thay người phút 65 Phút 65, Debreceni VSC điều chỉnh nhân sự khi S. Kaye vào sân thay F. Cibla. Đội chủ nhà kỳ vọng sự bổ sung này sẽ tạo thêm sức bật trong phần còn lại, khi đang bị FC Copenhagen dẫn 0-2.

73' Debreceni cầm bóng, Copenhagen vẫn sắc bén Bước sang phút 73, Debreceni VSC cầm bóng 59% - 41% nhưng FC Copenhagen mới là đội tạo ra mối đe dọa rõ rệt hơn, với dứt điểm trúng đích 1 - 6. Đội khách đang dẫn 0-2, còn Debreceni phải duy trì sức ép để tìm bàn rút ngắn.

79' FC Copenhagen thay người ở phút 79 Phút 79, FC Copenhagen đưa W. Clem vào sân thay T. Delaney. Trong thế đang dẫn 0-2, đội bóng này làm mới nhân sự cho chặng cuối trận.

79' FC Copenhagen thay người ở phút 79 Phút 79', FC Copenhagen điều chỉnh nhân sự: G. Vianney Ndjee vào sân thay Robert.

80' W. Clem nhận thẻ vàng ở phút 80 Phút 80, W. Clem của FC Copenhagen nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đội khách vẫn đang kiểm soát lợi thế khi dẫn trước Debreceni VSC.

85' Debreceni VSC thay người ở phút 85 Phút 85, Debreceni VSC đưa A. Szendrei vào sân thay S. Baldoni. Trong thế đang bị dẫn 0-2, đội chủ nhà làm mới nhân sự cho những phút cuối.

85' Copenhagen phòng ngự chắc, chờ thời cơ Phút 85, Debreceni VSC kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 58% - 42% và có 6 - 4 quả phạt góc, nhưng FC Copenhagen mới là đội tạo ra khác biệt. Đội khách vượt trội ở những cú sút trúng đích 1 - 8, cho thấy thế trận nghiêng về khả năng phòng ngự chắc và rình rập của Copenhagen khi đang dẫn 2-0.

89' FC Copenhagen thay người ở phút 89 Phút 89', FC Copenhagen đưa M. Nasnas vào sân thay M. Madsen. Đây là sự điều chỉnh muộn của đội khách cho những phút cuối trận.

90+1' A. Cornelius nới rộng cách biệt cho FC Copenhagen Phút 90+1', A. Cornelius lập công cho FC Copenhagen sau đường kiến tạo của M. Elyounoussi, đưa tỷ số lên 0-3. Bàn thắng đến ở những phút cuối, giúp FC Copenhagen nới rộng cách biệt.

90+2' FC Copenhagen thay người phút 90+2' Phút 90+2', G. Olsen vào sân thay M. Elyounoussi bên phía FC Copenhagen. Sự điều chỉnh diễn ra ngay sau khi FC Copenhagen ghi bàn ở phút 90+1'.

KT Kết thúc: Debreceni VSC 0-3 FC Copenhagen Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 01:52 07/08/2026

Đội hình chính thức Debreceni VSC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Gert Remmel FC Copenhagen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Bo Svensson 1 Plamen Andreev 77 Márk Szécsi 4 Josua Mejías 26 Ádám Lang 72 Rotem Keller 5 Bence Batik 6 Blaž Bošković 97 Csanád Vilmos Dénes 10 Balázs Dzsudzsák 99 Flórián Cibla 25 Sohan Baldoni 1 Dominik Kotarski 24 Birger Meling 5 Gabriel Pereira 2 Felix Beijmo 15 Marcos López 27 Thomas Delaney 33 Alex Král 10 Mohamed Elyounoussi 21 Mads Emil Madsen 16 Robert 14 Andreas Cornelius Dự bị Debreceni VSC 12 Benedek Erdélyi 3 Adrián Guerrero 29 Erik Kusnyír 40 Dávid Hermann 20 Máté Macsó 22 Botond Vajda 75 Dávid Patai 78 Balázs Sain 8 Leon Myrtaj FC Copenhagen 31 Rúnar Alex Rúnarsson 51 Tobias Breum-Harild 4 Munashe Garananga 6 Ákos Markgráf 18 Kenay Myrie 37 Mustapha Nyassi 36 William Clem 34 Marvin Nasnas 9 Youssoufa Moukoko Cập nhật đội hình lúc 23:40 06/08/2026

Debreceni VSC Thống kê FC Copenhagen 53% Kiểm soát bóng 47% 13 Dứt điểm 14 2 Trúng đích 8 7 Phạt góc 4 12 Phạm lỗi 18 6 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Gabriel Pereira FC Copenhagen 1 bàn Robert FC Copenhagen 1 bàn Marcos López FC Copenhagen 1 kiến tạo · điểm 7.6 Plamen Andreev Debreceni VSC Điểm 7.3 Josua Mejías Debreceni VSC Điểm 7.3 Alex Král FC Copenhagen Điểm 7.3

Thông tin trận đấu

Debreceni VSC sẽ đối đầu FC Copenhagen tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 07/08/2026 tại Nagyerdei Stadion.

Với dữ liệu hiện có, tâm điểm trước trận nằm ở sự cân bằng trong phong độ gần đây của hai đội. Debreceni VSC có một chiến thắng và một trận hòa trong hai trận gần nhất, còn FC Copenhagen trải qua một trận hòa và một chiến thắng.

Phong độ tạo thế cân bằng

Debreceni VSC bước vào trận đấu với chuỗi phong độ gần nhất là một chiến thắng và một trận hòa. Kết quả này cho thấy đội chủ nhà duy trì được sự ổn định nhất định trước cuộc tiếp đón FC Copenhagen, dù dữ liệu chưa cung cấp thêm chi tiết về cách đội giành những kết quả đó.

Ở phía đối diện, FC Copenhagen có trình tự kết quả ngược lại: hòa ở trận gần nhất trước khi giành chiến thắng. Việc đội khách không thua trong hai trận gần đây giúp họ có nền tảng tương đối tích cực, đồng thời tạo ra thế giằng co với Debreceni VSC trước giờ bóng lăn.

Đáng chú ý, cả hai đội đều có cùng số trận thắng và hòa trong chuỗi phong độ được cung cấp. Vì vậy, rất khó để xác định một bên chiếm ưu thế rõ ràng chỉ từ kết quả gần đây. Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng chuyển hóa những thời điểm thuận lợi thành cơ hội cụ thể, thay vì khác biệt lớn về phong độ.

Cuộc đấu tại Nagyerdei Stadion

Nagyerdei Stadion là địa điểm diễn ra màn so tài giữa Debreceni VSC và FC Copenhagen. Lợi thế sân nhà có thể giúp Debreceni VSC nhập cuộc chủ động hơn, nhưng dữ liệu hiện có không cho phép kết luận về mức độ ảnh hưởng của yếu tố này.

Trong khi đó, FC Copenhagen có thể hướng tới cách tiếp cận thận trọng sau khi vừa trải qua một trận hòa ở lần gần nhất, đồng thời duy trì sự tập trung để tận dụng thời cơ như trong trận thắng trước đó. Đây là nhận định về xu hướng thi đấu, không phải khẳng định về sơ đồ hay đội hình cụ thể, bởi nguồn thông tin chưa cung cấp dữ liệu lực lượng và chiến thuật của hai đội.

Điểm then chốt trước giờ bóng lăn

Điểm then chốt của trận đấu là cách mỗi đội xử lý sức ép trong những thời điểm cân bằng. Debreceni VSC cần tận dụng việc thi đấu tại Nagyerdei Stadion để tạo thế chủ động, còn FC Copenhagen phải duy trì sự chắc chắn và kiên nhẫn khi đối mặt với sức ép từ đội chủ nhà.

Không có thông tin về cầu thủ vắng mặt, đội hình dự kiến, lịch sử đối đầu hoặc vị trí của hai đội được cung cấp. Vì vậy, chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về những cặp đấu cá nhân, phương án nhân sự hay tương quan chiến thuật chi tiết.

Nhận định

Debreceni VSC và FC Copenhagen đang cho thấy sự cân bằng rõ rệt qua hai kết quả gần nhất. Đội chủ nhà có một chiến thắng và một trận hòa, trong khi FC Copenhagen cũng sở hữu thành tích tương tự nhưng theo trình tự ngược lại.

Nhìn chung, đây là trận đấu khó phân định ưu thế trước giờ khai cuộc. Debreceni VSC có điểm tựa Nagyerdei Stadion, còn FC Copenhagen bước vào cuộc đối đầu với trạng thái không thua trong hai trận gần nhất. Khả năng kiểm soát thế trận, giữ sự tập trung và tận dụng cơ hội sẽ là những yếu tố có thể tạo khác biệt.

Debreceni VSC 5 trận gần nhất B H B T T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 0.5) 0 Thủng lưới FC Copenhagen 5 trận gần nhất T T T H T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 4 Thủng lưới