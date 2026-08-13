12' Toluca áp đảo thời lượng kiểm soát bóng

Mới trải qua 12 phút thi đấu, Toluca đã làm chủ hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng áp đảo 89% - 11%. Mặc dù lép vế về thời lượng giữ bóng, FC Dallas lại tỏ ra vô cùng hiệu quả trong các đợt phản công khi sở hữu chỉ số dứt điểm nhỉnh hơn là 2 - 3 (trúng đích 1 - 1) để duy trì tỷ số hòa 1 - 1.