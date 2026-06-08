FC Lugano vượt qua NSI Runavik ở vòng loại Conference League FC Lugano đánh bại NSI Runavik 2-0 tại AIL Arena ở vòng loại thứ ba UEFA Europa Conference League, nhờ các bàn thắng của Pihlstrom và Behrens; đội chủ nhà giành chiến thắng, còn NSI Runavik khép lại trận đấu với thất bại.

FC Lugano 2 - 0 NSI Runavik Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FC Lugano tiếp đón NSI Runavik.

7' E. Pihlstrom đưa FC Lugano vượt lên Phút 7, E. Pihlstrom lập công giúp FC Lugano mở tỷ số 1-0 trước NSI Runavik. Đội chủ nhà sớm tạo được lợi thế đáng kể trong trận đấu.

13' FC Lugano kiểm soát thế trận Sau 13' , FC Lugano đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 63% - 37% và lợi thế dẫn bàn. Dù số lần dứt điểm là 1 - 1 , Lugano nhỉnh hơn ở khả năng đưa bóng trúng đích với 1 - 0 , còn NSI Runavik vẫn phải tập trung phòng ngự.

26' Lugano kiểm soát, Runavik chịu trận Sau 26 phút, FC Lugano đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 64% - 36% và lợi thế dẫn trước. Đội dẫn đầu cũng nhỉnh hơn rõ rệt ở số lần dứt điểm 6 - 2, khiến NSI Runavik phải tập trung phòng ngự.

38' FC Lugano tiếp tục áp đảo Bước sang phút 38, FC Lugano vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 65% - 35% và số lần dứt điểm vượt trội 8 - 2. NSI Runavik chủ yếu lùi sâu chống đỡ, khi Lugano tiếp tục có lợi thế phạt góc 3 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' FC Lugano áp đảo sau giờ nghỉ Phút 50', FC Lugano đang kiểm soát hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng 68% - 32% và dẫn 1-0. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép, thể hiện qua thống kê dứt điểm 12 - 3 cùng 5 - 0 quả phạt góc, trong khi NSI Runavik chủ yếu lùi sâu phòng ngự.

61' FC Lugano điều chỉnh nhân sự Phút 61, D. Moncada vào sân thay A. Kendouci bên phía FC Lugano. Đội chủ nhà có thêm sự tươi mới khi đang nắm lợi thế trước NSI Runavik.

61' FC Lugano điều chỉnh nhân sự ở phút 61 Phút 61, FC Lugano đưa A. Grgic vào sân thay D. Dos Santos. Với thế trận lấn lướt, FC Lugano có thêm điều chỉnh để duy trì lợi thế.

62' Lugano áp đảo, Runavik chịu trận Phút 62, FC Lugano vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 67% - 33% và vượt trội về dứt điểm 17 - 3 . NSI Runavik chủ yếu lùi sâu chống đỡ, trong khi Lugano tiếp tục gây sức ép qua số phạt góc 6 - 2 .

72' A. Papadopoulos vào sân thay Y. Cimignani Phút 72, FC Lugano đưa A. Papadopoulos vào sân thay Y. Cimignani. Đội chủ nhà đang nắm thế trận và có thể hướng tới việc duy trì lợi thế 1-0.

74' FC Lugano tiếp tục áp đảo Phút 74', FC Lugano vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 68% - 32% và số lần dứt điểm vượt trội 20 - 4 . NSI Runavik đang phải lùi sâu chịu sức ép, trong khi Lugano tiếp tục duy trì thế chủ động để bảo vệ lợi thế dẫn bàn.

77' NSI Runavik thay người ở phút 77 Phút 77, T. Hestad vào sân thay M. Przybylski bên phía NSI Runavik. Đội khách có thêm sự điều chỉnh trong bối cảnh FC Lugano đang chiếm ưu thế trên sân.

80' K. Behrens nhân đôi cách biệt cho FC Lugano Phút 80, K. Behrens lập công cho FC Lugano sau đường kiến tạo của M. Zanotti, nâng tỷ số lên 2-0. FC Lugano đang nắm thế chủ động và tạo cách biệt đáng kể trước NSI Runavik.

82' FC Lugano thay người ở phút 82 Phút 82 , FC Lugano đưa B. D. Castro Espinosa vào sân thay E. Pihlstrom. Với lợi thế 2-0 và thế trận đang nghiêng rõ về phía mình, FC Lugano có thể hướng tới việc duy trì sự chủ động trong những phút cuối.

85' NSI Runavik thay người ở phút 85 Phút 85, M. Danielsen vào sân thay M. Lindh bên phía NSI Runavik. Đội khách làm mới nhân sự trong những phút cuối, khi FC Lugano đang dẫn 2-0.

86' FC Lugano áp đảo trong thế trận một chiều Đến phút 86', FC Lugano vẫn hoàn toàn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 67% - 33% và số pha dứt điểm vượt trội 25 - 5 . NSI Runavik phải lùi sâu chịu sức ép, thể hiện qua cách biệt phạt góc 14 - 3 .

KT Kết thúc: FC Lugano 2-0 NSI Runavik Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 03:22 07/08/2026

Đội hình chính thức FC Lugano Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Mattia Croci-Torti NSI Runavik Sơ đồ 4-3-1-2 · HLV Sigurdur Eyjolfsson 16 David von Ballmoos 46 Mattia Zanotti 4 Damian Kelvin 3 Hannes Delcroix 21 Yanis Cimignani 25 Uran Bislimi 14 Ahmed Kendouci 11 Renato Steffen 27 Daniel Dos Santos 24 Elias Pihlström 91 Kevin Behrens 13 Tom Amos 17 Jann Benjaminsen 3 Viljormur Davidsen 4 Daniel Obbekjær 5 Alex Freyr Elísson 6 Beinir Nolsøe 12 Filip Drinic 29 Emil Joensen 2 Sammy Skytte 33 Michał Przybylski 11 Marius Lindh Dự bị FC Lugano 28 Felix Gebhardt 39 Ahmadou Ndiaye 6 Antonios Papadopoulos 17 Lars Lukas Mai 18 Joel Bichsel 44 Carbone 8 Anto Grgić 22 Beckham Castro 23 Gjan Ajdin NSI Runavik 1 Kristian Joensen 30 Dánial Danielsen 22 Jóel Tróndargjógv 9 Tobias Hestad 10 Klæmint Olsen 28 Markus Danielsen Cập nhật đội hình lúc 01:05 07/08/2026

FC Lugano Thống kê NSI Runavik 68% Kiểm soát bóng 32% 31 Dứt điểm 5 9 Trúng đích 1 15 Phạt góc 3 16 Phạm lỗi 3 1 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật Elias Pihlström FC Lugano 1 bàn Kevin Behrens FC Lugano 1 bàn Mattia Zanotti FC Lugano 1 kiến tạo · điểm 9 Yanis Cimignani FC Lugano 1 kiến tạo · điểm 7.5 Tom Amos NSI Runavik Điểm 9 Renato Steffen FC Lugano Điểm 7.7

Thông tin trận đấu

FC Lugano sẽ đối đầu NSI Runavik tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 01:30 ngày 07/08/2026 trên sân AIL Arena.

Không khí trước giờ bóng lăn đang nghiêng về một cuộc so tài giữa đội chủ nhà có đà tiến rõ ràng và đội khách sở hữu phong độ thiếu ổn định hơn. Những con số gần nhất cho thấy FC Lugano bước vào trận đấu với sự tự tin tốt, trong khi NSI Runavik cần tìm cách duy trì sự tập trung xuyên suốt 90 phút.

FC Lugano có điểm tựa từ phong độ

FC Lugano đã thắng cả 2 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này tạo ra nền tảng thuận lợi cho đội chủ nhà, đặc biệt trong một trận đấu mà khả năng nhập cuộc chủ động có thể ảnh hưởng lớn đến thế trận.

Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở số trận thắng, mà còn ở trạng thái tinh thần đi kèm. Khi liên tiếp giành kết quả tích cực, FC Lugano có cơ sở để triển khai cách chơi tự tin hơn, kiểm soát nhịp độ tốt hơn và giảm áp lực trong những thời điểm trận đấu trở nên giằng co.

NSI Runavik cần sự ổn định

Phong độ của NSI Runavik trong 4 trận gần nhất gồm 2 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Đây là chuỗi kết quả cho thấy đội khách vẫn có khả năng tạo ra những màn trình diễn hiệu quả, nhưng chưa duy trì được sự ổn định như FC Lugano.

Việc trận gần nhất kết thúc với kết quả hòa cũng đặt ra yêu cầu về khả năng chuyển hóa thế trận của NSI Runavik. Đội khách cần giữ được sự chắc chắn khi không có bóng, đồng thời tận dụng tốt những thời điểm có cơ hội gây sức ép lên hàng thủ chủ nhà.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với lợi thế sân nhà và chuỗi 2 trận thắng liên tiếp, FC Lugano nhiều khả năng sẽ muốn kiểm soát thế trận từ sớm. Cách tiếp cận hợp lý là duy trì sức ép đủ lớn nhưng vẫn bảo đảm cự ly đội hình, tránh để đối phương khai thác khoảng trống khi trận đấu chuyển trạng thái.

Trong khi đó, NSI Runavik có thể ưu tiên sự cân bằng trong giai đoạn đầu. Phong độ gồm cả thắng, hòa và thua cho thấy đội khách cần tránh một thế trận quá cởi mở. Khả năng giữ cấu trúc phòng ngự, kiên nhẫn chờ thời cơ và phản ứng nhanh khi giành lại bóng sẽ là những yếu tố quan trọng.

Nhận định trước trận

FC Lugano đang có ưu thế rõ ràng hơn về đà phong độ, còn NSI Runavik sở hữu kết quả gần đây đủ để tạo ra sự cạnh tranh nhưng vẫn còn thiếu tính ổn định. Sân AIL Arena có thể trở thành điểm tựa cho đội chủ nhà, trong khi đội khách cần một màn trình diễn kỷ luật để cân bằng khác biệt này.

Nhìn chung, trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng FC Lugano duy trì sức ép và cách NSI Runavik xử lý những thời điểm chịu áp lực. Đây là cuộc đối đầu mà đội chủ nhà bước vào với tâm lý thuận lợi hơn, nhưng cục diện vẫn phụ thuộc vào mức độ hiệu quả của từng bên trong những tình huống then chốt.

FC Lugano 5 trận gần nhất T T T T B 2 Trận 2-0-0 T-H-B 6 Ghi (TB 3.0) 1 Thủng lưới NSI Runavik 5 trận gần nhất B T B T H 4 Trận 2-1-1 T-H-B 7 Ghi (TB 1.8) 5 Thủng lưới