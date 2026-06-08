FC Midtjylland thắng đậm, Bohemians thất thế ở vòng loại Conference League FC Midtjylland đánh bại Bohemians 0-2 tại vòng loại thứ ba UEFA Europa Conference League trên sân Tallaght Stadium, Dublin, nhờ các bàn thắng của Franculino và Byskov; kết quả khiến đội chủ nhà chịu thất thế, còn đại diện Đan Mạch giành ưu thế sau trận đấu.

Bohemians 0 - 2 FC Midtjylland Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Bohemians tiếp đón FC Midtjylland.

13' FC Midtjylland áp đảo từ đầu Phút 13', FC Midtjylland kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 21% - 79%, trong khi Bohemians phải lùi sâu phòng ngự. Đội khách cũng nhỉnh hơn ở dứt điểm 0 - 2 và phạt góc 0 - 3, nhưng tỷ số vẫn là 0-0.

14' C. Parsons nhận thẻ vàng Phút 14', C. Parsons của Bohemians nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là lời cảnh báo sớm dành cho cầu thủ Bohemians trong phần còn lại của trận đấu.

21' S. Johannesen nhận thẻ vàng Phút 21', S. Johannesen của FC Midtjylland nhận thẻ vàng. Đây là thẻ vàng thứ hai của trận đấu, sau C. Parsons bên phía Bohemians ở phút 16.

28' Franculino đưa FC Midtjylland vượt lên Phút 28, Franculino lập công sau đường kiến tạo của S. Johannesen, đưa FC Midtjylland vượt lên dẫn trước Bohemians 0-1. Bàn thắng mở tỷ số giúp FC Midtjylland cụ thể hóa thế trận lấn lướt.

28' FC Midtjylland áp đảo thế trận Sau 28 phút, FC Midtjylland đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 28% - 72% và phạt góc 0 - 5. Bohemians phải lùi sâu chịu sức ép, khi đối thủ nhỉnh hơn về dứt điểm 1 - 2, trong đó có 2 cú sút trúng đích, nhưng tỷ số vẫn là 0-0.

40' FC Midtjylland áp đảo trước giờ nghỉ Bước sang phút 40, FC Midtjylland đang kiểm soát hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng 27%-73% và dẫn Bohemians 0-1. Đội khách tiếp tục gây sức ép qua ưu thế phạt góc 1-5 , trong khi Bohemians phải lùi sâu phòng ngự.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' FC Midtjylland thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', FC Midtjylland đưa D. Osorio vào sân thay S. Johannesen. Đội bóng này có sự điều chỉnh ngay đầu hiệp hai trong bối cảnh đang dẫn 0-1.

46' FC Midtjylland điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai Phút 46', FC Midtjylland đưa A. Gabriel vào sân thay F. Etim. Đội khách bắt đầu hiệp hai với một sự điều chỉnh nhân sự khi đang dẫn trước Bohemians.

46' Cho Gue-Sung vào sân đầu hiệp hai Phút 46', FC Midtjylland đưa Cho Gue-Sung vào sân thay M. B. Sorensen. Đội khách điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai khi đang dẫn trước Bohemians.

55' FC Midtjylland kiểm soát thế trận Phút 55 , FC Midtjylland vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 31% - 69% và ưu thế phạt góc 2 - 8 . Bohemians phải lùi sâu chịu sức ép, trong khi đội khách dẫn trước và tạo ra nhiều pha hãm thành hơn.

56' FC Midtjylland thay đổi nhân sự phút 56 Phút 56, K. Watjen vào sân thay P. Billing bên phía FC Midtjylland. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đầu tiên được ghi nhận trong trận.

57' A. Gabriel nhận thẻ vàng Phút 57, A. Gabriel của FC Midtjylland nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là thẻ vàng thứ hai của FC Midtjylland trong trận đấu.

58' D. Castillo nhận thẻ vàng Phút 58, D. Castillo của FC Midtjylland nhận thẻ vàng. Đây là lần thứ hai liên tiếp đội khách bị cảnh cáo chỉ trong hai phút, sau A. Gabriel.

67' FC Midtjylland làm chủ thế trận Phút 67' , FC Midtjylland đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 35% - 65% và vượt trội về phạt góc 2 - 8 . Bohemians chịu sức ép khi chỉ có 3 - 4 pha dứt điểm, trong bối cảnh đội khách đang dẫn 1-0.

68' D. James-Taylor nhận thẻ vàng Phút 68, D. James-Taylor (Bohemians) nhận thẻ vàng. Trong thế đang bị dẫn 0-1, Bohemians cần tránh thêm những tình huống bất lợi khi FC Midtjylland vẫn kiểm soát thế trận.

72' Bohemians thay người ở phút 72 Phút 72, Bohemians đưa C. Whelan vào sân thay D. James-Taylor. Đội chủ nhà cần thêm sức bật trong những phút còn lại khi đang bị FC Midtjylland dẫn trước.

72' Bohemians thay người ở phút 72 Phút 72, D. Rooney vào sân thay S. Mullen bên phía Bohemians. Sự điều chỉnh này có thể giúp đội chủ nhà làm mới hàng công trong nỗ lực tìm bàn gỡ.

72' Bohemians điều chỉnh nhân sự ở phút 72 Phút 72, Bohemians đưa M. Strods vào sân thay C. Parsons. Trong thế đang bị FC Midtjylland dẫn 0-1, đội chủ nhà có thể kỳ vọng sự thay đổi này tạo thêm sức bật ở những phút cuối.

77' V. Byskov nhân đôi cách biệt cho Midtjylland Phút 77, V. Byskov lập công, giúp FC Midtjylland nhân đôi cách biệt trước Bohemians. Đội khách đang dẫn 0-2 và tạo khoảng cách đáng kể trong những phút cuối.

78' H. Vaughan vào sân thay R. Tierney Phút 78', H. Vaughan vào sân thay R. Tierney bên phía Bohemians. Trong thế đang bị FC Midtjylland dẫn 0-2, Bohemians cần thêm sức bật cho những phút cuối.

78' Bohemians thay người sau bàn thua thứ hai Phút 78, Bohemians thay người: A. McDonnell vào sân, J. Flores rời sân. Động thái này đến ngay sau khi FC Midtjylland nâng tỷ số lên 0-2, mở ra nỗ lực phản ứng của đội chủ nhà trong những phút cuối.

79' FC Midtjylland kiểm soát thế trận Bước sang phút 79, FC Midtjylland vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 34% - 66%, trong khi Bohemians phải lùi sâu chịu sức ép. Đội khách cũng nhỉnh hơn về dứt điểm 3 - 5 và vượt trội ở phạt góc 2 - 8.

84' D. Rooney nhận thẻ vàng ở phút 84 Phút 84, D. Rooney (Bohemians) nhận thẻ vàng. Bohemians đang bị dẫn 0-2, nên áp lực trong những phút cuối càng lớn.

89' FC Midtjylland thay người ở phút 89 Phút 89, S. Iheanacho vào sân thay Franculino bên phía FC Midtjylland. Đội khách thực hiện điều chỉnh trong thế đang dẫn Bohemians 0-2.

KT Kết thúc: Bohemians 0-2 FC Midtjylland Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 03:40 07/08/2026

Đội hình chính thức Bohemians Sơ đồ 4-3-3 · HLV Alan Reynolds FC Midtjylland Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mike Tullberg 25 Paul Walters 16 Darragh Power 24 Cian Byrne 12 Patrick Hickey 22 Sam Todd 10 Dawson Devoy 6 Jordan Flores 15 Senan Mullen 26 Ross Tierney 7 Connor Parsons 18 Douglas James-Taylor 1 Elías Ólafsson 27 Sofus Johannesen 5 Rasmus Kristensen 22 Mads Bech Sørensen 15 Beni Junior 8 Philip Billing 19 Pedro Bravo 21 Denil Castillo 7 Franculino Djú 90 Friday Etim 20 Valdemar Byskov Dự bị Bohemians 1 Kacper Chorążka 30 Finn McDonnell 3 Ryan Burke 4 Niall Morahan 5 Sadou Diallo 8 Harry Vaughan 11 Dayle Rooney 17 Adam McDonnell 19 Rhys Brennan FC Midtjylland 25 Nordin Bakker 31 Liam Selin 13 Adam Gabriel 34 Abdou Aziz Ndiaye 11 Darío Osorio 18 Stanley Iheanacho 24 Jonatan Lindekilde 29 Kjell Wätjen 80 Dani Silva Cập nhật đội hình lúc 01:35 07/08/2026

Bohemians Thống kê FC Midtjylland 36% Kiểm soát bóng 64% 6 Dứt điểm 7 2 Trúng đích 5 3 Phạt góc 8 11 Phạm lỗi 16 1 Việt vị 1 4 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Valdemar Byskov FC Midtjylland 1 bàn Franculino Djú FC Midtjylland 1 bàn Mads Bech Sørensen FC Midtjylland Điểm 7.7 Rasmus Kristensen FC Midtjylland Điểm 7.5 Jordan Flores Bohemians Điểm 7.2 Elías Ólafsson FC Midtjylland Điểm 7.2

Bohemians sẽ đối đầu FC Midtjylland tại UEFA Europa Conference League vào lúc 01:45 ngày 07/08/2026 trên sân Tallaght Stadium. Điểm tựa lớn nhất của đội chủ nhà là phong độ gần đây ổn định, khi họ không thua trong 4 trận gần nhất.

Bohemians duy trì sự ổn định

Trong 4 trận gần nhất, Bohemians giành 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng đang duy trì được sự cân bằng cần thiết trước một trận đấu cấp châu lục, đặc biệt ở khả năng hạn chế thất bại.

Việc liên tiếp có điểm cũng giúp Bohemians bước vào cuộc đối đầu với tâm lý tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, những dữ liệu hiện có chưa cho biết chi tiết về số bàn thắng, số bàn thua hay cách đội bóng tạo ra các kết quả nói trên. Vì vậy, chưa thể kết luận cụ thể về hiệu quả tấn công hoặc khả năng phòng ngự của họ.

FC Midtjylland và những ẩn số trước trận

Thông tin được cung cấp không bao gồm phong độ gần đây, lực lượng hoặc thành tích đối đầu của FC Midtjylland. Do đó, chưa có đủ cơ sở để so sánh trực tiếp màn trình diễn của hai đội trước giờ bóng lăn.

Sự thiếu vắng các dữ liệu về đội khách khiến thế trận trở nên khó dự đoán hơn. Bohemians có thể tận dụng lợi thế sân Tallaght Stadium và sự ổn định hiện tại, nhưng mức độ hiệu quả của cách tiếp cận này sẽ phụ thuộc vào khả năng kiểm soát trận đấu của FC Midtjylland.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Bohemians, ưu tiên hợp lý là duy trì sự chắc chắn đã thể hiện qua chuỗi 4 trận bất bại, đồng thời tránh để trận đấu bị đẩy vào trạng thái mất cân bằng. Hai chiến thắng và hai trận hòa cho thấy đội chủ nhà có nền tảng kết quả đủ tốt, nhưng chưa thể xác định họ sẽ lựa chọn cách nhập cuộc thận trọng hay chủ động gây sức ép.

Ở chiều ngược lại, do không có dữ liệu về sơ đồ và phong cách của FC Midtjylland, chưa thể khẳng định đội khách sẽ pressing, kiểm soát bóng hay chơi trực diện. Vì vậy, những phút đầu tại Tallaght Stadium có thể mang ý nghĩa quan trọng trong việc xác lập nhịp độ và cấu trúc trận đấu.

Nhận định trước trận

Bohemians có cơ sở để tự tin nhờ phong độ gần đây không có thất bại. Dẫu vậy, việc thiếu thông tin về FC Midtjylland khiến mọi đánh giá về tương quan lực lượng cần được giữ ở mức thận trọng.

Nhìn chung, Bohemians nhiều khả năng sẽ hướng tới một thế trận chặt chẽ, tận dụng sự ổn định và lợi thế sân nhà. Trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng duy trì kỷ luật chiến thuật của đội chủ nhà trước những diễn biến mà FC Midtjylland tạo ra.

Bohemians 5 trận gần nhất H B T H H 4 Trận 2-2-0 T-H-B 7 Ghi (TB 1.8) 4 Thủng lưới FC Midtjylland 5 trận gần nhất T B T B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới