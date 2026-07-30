FC Noah giữ chiến thắng, Zimbru rút ngắn bất thành ở vòng loại FC Noah đánh bại Zimbru 2-1 tại Abovyan City Stadium ở vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League. Manvelyan và Sangare lập công cho đội chủ nhà, còn Jonathas ghi bàn rút ngắn cho Zimbru nhưng không thể giúp đội khách tránh thất bại.

FC Noah 2 - 1 Zimbru Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FC Noah tiếp đón Zimbru.

29' T. Oshima nhận thẻ vàng Phút 29, T. Oshima của FC Noah bị phạt thẻ vàng. Đây là dấu mốc đáng chú ý trong trận đấu tại Abovyan City Stadium.

31' G. Manvelyan mở tỷ số cho FC Noah Phút 31, G. Manvelyan lập công cho FC Noah sau đường kiến tạo của M. Jakolis, giúp đội bóng này dẫn Zimbru 1-0. FC Noah đã cụ thể hóa được lợi thế bằng bàn mở tỷ số.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

47' G. Sangare giúp FC Noah nhân đôi cách biệt Phút 47', G. Sangare dứt điểm thành công sau đường kiến tạo của M. Gonzalez, đưa FC Noah vượt lên 2-0. Đội chủ nhà đang tạo được khoảng cách đáng kể trước Zimbru.

51' Matteo Amoroso nhận thẻ vàng Phút 51', Matteo Amoroso của Zimbru nhận thẻ vàng. Ở thời điểm này, FC Noah đang dẫn 2-0.

52' Zimbru điều chỉnh nhân sự sau giờ nghỉ Phút 52', Zimbru đưa R. Rosario vào sân thay V. Stina. Đây là sự điều chỉnh nhân sự trong lúc FC Noah đang dẫn 2-0.

55' T. Ceijas nhận thẻ vàng Phút 55', T. Ceijas của Zimbru nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là thẻ phạt thứ hai của Zimbru trong trận đấu.

63' Zimbru đưa Jonathas vào sân Phút 63', Zimbru tung Jonathas vào sân thay K. Berkeley. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi Zimbru đang cần thêm sức sống cho mặt trận tấn công.

63' Zimbru thay người ở phút 63 Phút 63, Zimbru điều chỉnh nhân sự khi T. Butucel vào sân thay T. Ceijas.

66' FC Noah thay người ở phút 66 Phút 66, FC Noah đưa E. Boakye vào sân thay H. Hambardzumyan, trong bối cảnh đội chủ nhà đang dẫn 2-0.

66' FC Noah thay người ở phút 66 Phút 66, A. Khamoyan vào sân thay T. Oshima bên phía FC Noah. Đội chủ nhà có sự điều chỉnh khi đang nắm lợi thế dẫn trước.

76' Jonathas thắp lại hy vọng cho Zimbru Phút 76, Jonathas ghi bàn cho Zimbru sau đường kiến tạo của S. Bitca, rút ngắn tỷ số xuống 2-1 trước FC Noah. Bàn thắng giúp Zimbru nhen lại hy vọng trong những phút còn lại.

76' FC Noah thay người ở phút 76 Phút 76', FC Noah đưa V. Costache vào sân thay G. Manvelyan. Sự điều chỉnh diễn ra sau khi Zimbru rút ngắn tỷ số, khi FC Noah đang dẫn 2-1.

76' FC Noah thay người ở phút 76 Phút 76, FC Noah đưa M. Lazetic vào sân thay M. Gonzalez. Sự điều chỉnh đến khi FC Noah đang dẫn 2-1, trong thế trận đội chủ nhà cần duy trì sự tập trung.

80' A. Gutium nhận thẻ vàng ở phút 80 Phút 80, A. Gutium của Zimbru nhận thẻ vàng. Đây là thẻ vàng thứ ba của Zimbru trong trận, cho thấy đội khách đang phải đối mặt với nhiều sức ép ở những phút cuối.

84' Zimbru thay người ở phút 84 Phút 84', V. Raileanu vào sân thay Caio Dantas bên phía Zimbru. Sự điều chỉnh đến khi Zimbru đang bám đuổi FC Noah và cần thêm sức cho những phút cuối.

90+3' FC Noah thay người ở phút bù giờ Phút 90+3', B. Oddei vào sân thay Helder Ferreira trong sự điều chỉnh muộn của FC Noah. Đang dẫn 2-1 trước Zimbru, FC Noah có thể hướng đến việc giữ vững lợi thế trong những phút cuối.

KT Kết thúc: FC Noah 2-1 Zimbru Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 00:51 31/07/2026

Đội hình chính thức FC Noah Sơ đồ 4-3-3 · HLV Sandro Perkovic Zimbru Sơ đồ 4-3-3 · HLV Oleksandr Poklonskyi 99 Dani Figueira 19 Hovhannes Hambardzumyan 39 Nathanaël Saintini 4 Stone Muzalimoja Mambo 33 David Sualehe 14 Takuto Oshima 10 Gor Manvelyan 17 Gustavo Sangaré 7 Hélder Ferreira 9 Mario González 44 Marin Jakoliš 12 Artem Odintsov 18 Alexandru Gutium 4 Cristian Gonta 3 Kevin Berkeley 35 Nikolay Zolotov 23 Marcello 8 Matteo Amoroso 24 Thiago Ceijas 98 Victor Stina 73 Ștefan Bîtca 7 Caio Dantas Dự bị FC Noah 29 Arthur Luiz Coneglian 77 Davit Davtyan 3 Sergey Muradyan 5 Mark Avetisyan 6 Eric Boakye 21 Michael Pavlović 20 Valentin Costache 23 Aram Khamoyan 98 Brian Oddei Zimbru 88 Ivan Dokić 92 Cristian Sîrghi 44 Sergiu Ungureanu 10 Eugeniu Cociuc 11 Jonathas 17 Tudor Butucel 20 Vlad Raileanu 22 Ahmed Bonnah 77 Serafim Cojocari Cập nhật đội hình lúc 22:33 30/07/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: FC Noah vs Zimbru

Thời gian: 30/07/2026 23:00

Sân vận động: Abovyan City Stadium

FC Noah và Zimbru bước vào cuộc chạm trán tại UEFA Europa Conference League sau khi cùng có kết quả hòa ở trận gần nhất. Lịch sử đối đầu cũng chưa tạo ra khác biệt khi lần gặp nhau gần nhất kết thúc với kết quả hòa, khiến trận đấu tại Abovyan City Stadium được chờ đợi với thế trận cân bằng.

Hai đội cùng xuất phát từ thế cân bằng

FC Noah không thể giành chiến thắng trong trận gần nhất, nhưng kết quả hòa giúp đội chủ nhà bước vào trận đấu với trạng thái tương đối thận trọng. Trước một đối thủ từng chia điểm ở lần gặp gần nhất, FC Noah cần kiểm soát tốt nhịp độ và tránh để trận đấu bị kéo vào thế giằng co kéo dài.

Ở phía đối diện, Zimbru cũng có kết quả hòa gần nhất. Điều đó cho thấy đội khách không tạo được ưu thế rõ ràng trong lần ra sân gần đây, đồng thời có thể lựa chọn cách tiếp cận an toàn khi đối đầu FC Noah. Khả năng duy trì cự ly giữa các tuyến sẽ là yếu tố quan trọng nếu Zimbru muốn hạn chế sức ép tại Abovyan City Stadium.

Lịch sử đối đầu chưa nghiêng về bên nào

FC Noah và Zimbru mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. FC Noah chưa giành chiến thắng, Zimbru cũng chưa có trận thắng, còn kết quả hòa chiếm trọn xu hướng đối đầu này.

Vì vậy, không đội nào có lợi thế tâm lý rõ rệt từ lịch sử chạm trán. Thay vì dựa vào những khác biệt trong quá khứ, hai bên nhiều khả năng phải tìm cách tạo ưu thế từ khả năng tổ chức, sự kiên nhẫn và hiệu quả trong các thời điểm quyết định của trận đấu.

Điểm then chốt nằm ở cách triển khai trận đấu

Với việc cả hai cùng có kết quả hòa gần nhất, sự thận trọng có thể xuất hiện ngay từ những phút đầu. FC Noah nhiều khả năng sẽ cố gắng tận dụng lợi thế sân Abovyan City Stadium để chủ động hơn trong cách nhập cuộc, nhưng đội chủ nhà cần cân bằng giữa việc gây sức ép và duy trì sự chắc chắn phía sau.

Trong khi đó, Zimbru có thể ưu tiên một thế trận chặt chẽ, chờ thời điểm thích hợp để chuyển trạng thái. Khi lịch sử đối đầu không tạo ra khoảng cách, những tình huống xử lý nhanh ở khu vực giữa sân và khả năng tận dụng cơ hội sẽ có ý nghĩa lớn hơn việc đẩy cao đội hình trong thời gian dài.

Chưa có thông tin cụ thể về đội hình dự kiến, sơ đồ chiến thuật hay các trường hợp vắng mặt của hai đội. Do đó, chưa thể xác định bên nào sẽ chiếm ưu thế về nhân sự hoặc lựa chọn cách bố trí nào. Những diễn biến đầu trận, đặc biệt là khả năng kiểm soát bóng và phản ứng sau các pha mất bóng, sẽ giúp làm rõ ý đồ của FC Noah và Zimbru.

Nhận định FC Noah vs Zimbru

Đây là cuộc đối đầu có nền tảng cân bằng rõ rệt: FC Noah và Zimbru cùng hòa ở trận gần nhất, còn lần gặp nhau trước đó cũng không phân định được thắng bại. Bối cảnh này khiến sự kiên nhẫn, tính kỷ luật và khả năng tận dụng thời cơ trở thành những yếu tố có thể quyết định cục diện.

FC Noah có lợi thế sân nhà, nhưng chưa có dữ liệu cho thấy đội bóng này đang nắm ưu thế rõ ràng trước Zimbru. Ngược lại, Zimbru cũng cần chứng minh khả năng tạo khác biệt trong một trận đấu mà lịch sử đối đầu không ủng hộ riêng bên nào. Nhìn chung, trận đấu được dự báo sẽ diễn ra giằng co và không dễ xuất hiện khoảng cách lớn nếu một đội không sớm tận dụng được cơ hội.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất FC Noah · 0 thắng 1 hòa Zimbru · 0 thắng Zimbru 1 - 1 FC Noah Hòa

FC Noah 5 trận gần nhất H T T H H 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới Zimbru 5 trận gần nhất T H H B T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới