FC Noah và FC Sion bất phân thắng bại ở vòng loại Conference League FC Noah hòa FC Sion 2-2 tại Abovyan City Stadium ở vòng loại thứ ba UEFA Europa Conference League, khi cả hai đội cùng rời sân mà không có bên nào giành chiến thắng.

FC Noah 2 - 2 FC Sion Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FC Noah tiếp đón FC Sion.

4' N. Hefti nhận thẻ vàng ở phút 4 Phút 4', N. Hefti (FC Sion) nhận thẻ vàng. FC Sion sớm có một cầu thủ bị cảnh cáo trong trận đấu vẫn đang có tỷ số 0-0.

5' Helder Ferreira mở tỷ số cho FC Noah Phút 5, Helder Ferreira thực hiện thành công quả phạt đền, giúp FC Noah vượt lên dẫn trước FC Sion 1-0. Đội chủ nhà có khởi đầu thuận lợi với bàn thắng đến từ rất sớm.

13' W. Boteli đưa FC Sion gỡ hòa Phút 13', W. Boteli dứt điểm thành công sau đường kiến tạo của F. Surdez, đưa FC Sion san bằng tỷ số 1-1. Trận đấu tại Abovyan City Stadium sớm trở nên hấp dẫn với hai bàn thắng.

13' FC Noah nhỉnh hơn trong thế giằng co Phút 13', FC Noah đang nhỉnh hơn đôi chút khi cầm bóng 51% - 49% và dứt điểm 2 - 0, trong đó cả 2 lần đều trúng đích. FC Sion chưa tạo được pha dứt điểm nào, chủ yếu tập trung phòng ngự trong thế trận giằng co.

20' G. Manvelyan đưa FC Noah vượt lên Phút 20', G. Manvelyan lập công, đưa FC Noah vượt lên dẫn trước FC Sion với tỷ số 2-1. Đội chủ nhà nhanh chóng tái lập lợi thế sau khi bị gỡ hòa.

25' FC Noah tạo sức ép dù thế trận cân bằng Phút 25', FC Noah tạo sức ép đáng kể dù tỷ lệ cầm bóng cân bằng 50% - 50%, khi dẫn trước về dứt điểm 3 - 1 và cả ba lần đều trúng đích. FC Sion chịu áp lực nhiều hơn, còn nhịp trận vẫn chưa quá chênh lệch về quyền kiểm soát.

26' N. Hefti nhận thẻ vàng ở phút 26 Phút 26, N. Hefti của FC Sion nhận thẻ vàng khi đội khách đang bị FC Noah dẫn 2-1.

26' N. Hefti nhận thẻ đỏ ở phút 26 Phút 26, N. Hefti của FC Sion nhận thẻ đỏ và phải rời sân. FC Sion sẽ phải chơi thiếu người trong lúc đang bị FC Noah dẫn 2-1.

30' FC Sion thay đổi nhân sự Phút 30', FC Sion đưa Marquinhos Cipriano vào sân thay R. Nivokazi. Trong thế đang bị dẫn 1-2 và chơi thiếu người, sự điều chỉnh này có thể giúp đội khách tăng thêm sức chiến đấu.

32' FC Noah thay người ở phút 32 Phút 32, FC Noah đưa E. Boakye vào sân thay H. Hambardzumyan. Đội chủ nhà đang dẫn 2-1, và sự điều chỉnh này có thể giúp họ duy trì thế trận trong phần còn lại.

37' FC Noah nhỉnh hơn trong thế dẫn bàn Phút 37, FC Noah đang kiểm soát thế trận với 55% thời lượng cầm bóng và dẫn FC Sion 2-1. Đội chủ nhà dứt điểm nhỉnh hơn 4 - 3, đồng thời vượt trội về số lần trúng đích 3 - 1, buộc Sion phải tập trung phòng ngự.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' FC Noah thay người đầu hiệp hai Phút 46, FC Noah đưa M. Pavlovic vào sân thay D. Sualehe. Đội chủ nhà điều chỉnh nhân sự ngay khi hiệp hai bắt đầu, trong bối cảnh đang nắm lợi thế trước FC Sion.

49' FC Noah duy trì thế chủ động Bước sang phút 49, FC Noah vẫn nhỉnh hơn về thế trận với tỷ lệ cầm bóng 52% - 48% và số lần dứt điểm 6 - 3. Đội chủ nhà tạo sức ép rõ hơn khi có 3 pha dứt điểm trúng đích, trong khi FC Sion mới có 1.

57' I. Chouaref đưa FC Sion trở lại Phút 57', I. Chouaref lập công, giúp FC Sion gỡ hòa 2-2 trước FC Noah. Trận đấu lại trở về thế cân bằng sau những diễn biến liên tục.

60' FC Sion thay người sau bàn gỡ Phút 60, FC Sion đưa T. Berdayes vào sân thay W. Boteli. Trong thế trận đang có tỷ số 2-2, sự điều chỉnh này có thể giúp FC Sion làm mới đội hình sau khi gỡ hòa.

60' FC Sion thay người sau bàn gỡ 2-2 Phút 60, FC Sion đưa D. Rrudhani vào sân thay F. Surdez. Sau khi gỡ hòa 2-2, đội khách tiếp tục điều chỉnh nhân sự để duy trì thế trận.

60' V. Costache vào sân cho FC Noah Phút 60', FC Noah đưa V. Costache vào sân thay M. Lazetic. Sự điều chỉnh này diễn ra ngay sau khi FC Sion gỡ hòa, trong thời điểm trận đấu trở lại thế cân bằng.

61' FC Noah nhỉnh hơn trong thế trận cân bằng Phút 61, FC Noah nhỉnh hơn với thời lượng cầm bóng 54% - 46% và dứt điểm 7 - 4. Sức ép của đội bóng này rõ hơn khi số lần sút trúng đích là 4 - 1, còn FC Sion đang phải tập trung phòng ngự để duy trì thế cân bằng.

65' FC Noah mất người trong thế cân bằng Phút 65, S. Mambo (FC Noah) nhận thẻ đỏ, khiến FC Noah chỉ còn 10 người trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2. Trận đấu tiếp tục nóng lên khi mỗi đội đều đã phải nhận một thẻ đỏ.

67' FC Noah thay người sau thẻ đỏ Phút 67', FC Noah đưa S. Muradyan vào sân thay G. Manvelyan . Đây là sự điều chỉnh của FC Noah trong thế trận đang cân bằng.

73' FC Noah nhỉnh hơn trong thế giằng co Đến phút 73', FC Noah nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 55% - 45% và dứt điểm 9 - 8. Thế trận vẫn giằng co khi FC Sion chỉ kém đối thủ về số lần trúng đích 4 - 2, trong bối cảnh hai đội đang hòa.

75' FC Sion thay người ở phút 75 Phút 75', FC Sion đưa J. Lukembila vào sân thay I. Chouaref. Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2, sự điều chỉnh này giúp FC Sion làm mới nhân sự ở chặng cuối.

85' FC Sion nguy hiểm hơn dù ít bóng Phút 85', FC Noah nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 54% - 46%, nhưng FC Sion mới là đội dứt điểm nhiều hơn (10 - 13) và có số lần trúng đích vượt trội 4 - 6. Thế trận vẫn giằng co khi hai đội đang hòa 2-2.

KT Kết thúc: FC Noah 2-2 FC Sion Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 00:56 07/08/2026

Đội hình chính thức FC Noah Sơ đồ 4-3-3 · HLV Sandro Perkovic FC Sion Sơ đồ 4-4-2 · HLV Didier Tholot 99 Dani Figueira 19 Hovhannes Hambardzumyan 39 Nathanaël Saintini 4 Stone Muzalimoja Mambo 33 David Sualehe 14 Takuto Oshima 10 Gor Manvelyan 17 Gustavo Sangaré 7 Hélder Ferreira 9 Mario González 44 Marin Jakoliš 1 Anthony Racioppi 14 Numa Lavanchy 5 Noé Sow 17 Jan Kronig 20 Nias Hefti 7 Ylyas Chouaref 88 Ali Kabacalman 8 Baltazar 19 Franck Surdez 33 Rilind Nivokazi 13 Winsley Boteli Mokango Dự bị FC Noah 29 Arthur Luiz Coneglian 6 Eric Boakye 3 Sergey Muradyan 21 Michael Pavlović 5 Mark Avetisyan 23 Aram Khamoyan 98 Brian Oddei 20 Valentin Costache 18 Mamadou Doumbia FC Sion 12 Francesco Ruberto 40 Simon Caillet 6 Marquinhos Cipriano 24 Damien Möschinger 55 Lorenzo Villa 29 Théo Berdayes 9 Josias Lukembila 21 Liam Scott Chipperfield 38 Ryan Kessler Cập nhật đội hình lúc 22:30 06/08/2026

FC Noah Thống kê FC Sion 54% Kiểm soát bóng 46% 11 Dứt điểm 15 4 Trúng đích 6 1 Phạt góc 2 16 Phạm lỗi 10 2 Việt vị 0 4 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Hélder Ferreira FC Noah 1 bàn · 1 kiến tạo Winsley Boteli Mokango FC Sion 1 bàn · 1 kiến tạo Ylyas Chouaref FC Sion 1 bàn Gor Manvelyan FC Noah 1 bàn Franck Surdez FC Sion 1 kiến tạo · điểm 6.9 Gustavo Sangaré FC Noah Điểm 7.3

Thông tin trận đấu

FC Noah sẽ đối đầu FC Sion tại UEFA Europa Conference League vào 23:00 ngày 06/08/2026 trên sân Abovyan City Stadium. Đây là cuộc so tài có thế cân bằng rõ rệt khi hai đội cùng sở hữu chuỗi phong độ gần nhất gồm một trận hòa và một chiến thắng.

Phong độ cân bằng trước giờ bóng lăn

FC Noah bước vào trận đấu với kết quả gần nhất là hòa, trước đó là một chiến thắng. Chuỗi hai trận này cho thấy đội chủ nhà duy trì được trạng thái tương đối ổn định, dù chưa tạo ra khoảng cách đủ lớn để khẳng định ưu thế rõ ràng.

Trong khi đó, FC Sion cũng có đúng diễn biến tương tự: hòa ở trận gần nhất và thắng ở trận trước đó. Sự tương đồng này khiến cuộc đối đầu tại Abovyan City Stadium khó được phân định chỉ bằng phong độ ngắn hạn. Cả hai đội đều có cơ sở để tin vào khả năng duy trì thế trận chặt chẽ, đặc biệt trong giai đoạn đầu.

Thế trận có thể được quyết định ở khả năng tận dụng cơ hội

Với thành tích gần đây giống nhau, khác biệt giữa FC Noah và FC Sion nhiều khả năng nằm ở cách mỗi đội chuyển hóa những thời điểm kiểm soát bóng thành cơ hội rõ ràng. Đội nào chủ động hơn trong các pha lên bóng nhưng vẫn giữ được sự cân bằng phía sau sẽ có cơ hội tạo sức ép tốt hơn.

FC Noah có lợi thế sân Abovyan City Stadium, yếu tố có thể giúp đội chủ nhà nhập cuộc tự tin hơn. Tuy nhiên, FC Sion cũng không bước vào trận đấu với dấu hiệu sa sút khi đã có một chiến thắng trong hai trận gần nhất. Vì vậy, lợi thế sân bãi chỉ là một phần trong bài toán chiến thuật.

Dự đoán cách tiếp cận chiến thuật

Dữ liệu hiện có không cung cấp sơ đồ, đội hình dự kiến, danh sách cầu thủ vắng mặt hay các chỉ số chuyên môn khác. Do đó, chưa thể xác định chính xác cách bố trí nhân sự của hai đội. Nhận định hợp lý nhất là trận đấu sẽ được định hình bởi khả năng kiểm soát không gian, mức độ an toàn khi triển khai bóng và sự kiên nhẫn trong những tình huống tấn công.

FC Noah có thể cố gắng tận dụng lợi thế sân nhà để đẩy cao nhịp độ ở những thời điểm phù hợp. Ngược lại, FC Sion cần duy trì cự ly đội hình và chờ cơ hội khai thác khoảng trống khi đối thủ dâng cao. Trong một trận đấu giữa hai đội có phong độ tương đồng, sai lầm cá nhân hoặc một tình huống cố định có thể tạo ra bước ngoặt.

Nhận định trước trận

FC Noah và FC Sion đều có một trận hòa cùng một chiến thắng trong chuỗi phong độ gần nhất, vì vậy chưa bên nào cho thấy ưu thế vượt trội. FC Noah sở hữu điểm tựa sân nhà, còn FC Sion có sự ổn định tương đương về kết quả. Thế trận nhiều khả năng sẽ giằng co, và đội tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ nắm lợi thế.

FC Noah 5 trận gần nhất T T H T T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 2 Thủng lưới FC Sion 5 trận gần nhất T T B H T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 1 Thủng lưới