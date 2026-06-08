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    FC Noah và FC Sion bất phân thắng bại ở vòng loại Conference League

    Đại Ngàn06/08/2026 18:50

    FC Noah hòa FC Sion 2-2 tại Abovyan City Stadium ở vòng loại thứ ba UEFA Europa Conference League, khi cả hai đội cùng rời sân mà không có bên nào giành chiến thắng.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận FC Noah 2-2 FC Sion: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    FC Noah2 - 2FC SionKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      FC Noah tiếp đón FC Sion.

    • 4'N. Hefti nhận thẻ vàng ở phút 4

      Phút 4', N. Hefti (FC Sion) nhận thẻ vàng. FC Sion sớm có một cầu thủ bị cảnh cáo trong trận đấu vẫn đang có tỷ số 0-0.

    • 5'Helder Ferreira mở tỷ số cho FC Noah

      Phút 5, Helder Ferreira thực hiện thành công quả phạt đền, giúp FC Noah vượt lên dẫn trước FC Sion 1-0. Đội chủ nhà có khởi đầu thuận lợi với bàn thắng đến từ rất sớm.

    • 13'W. Boteli đưa FC Sion gỡ hòa

      Phút 13', W. Boteli dứt điểm thành công sau đường kiến tạo của F. Surdez, đưa FC Sion san bằng tỷ số 1-1. Trận đấu tại Abovyan City Stadium sớm trở nên hấp dẫn với hai bàn thắng.

    • 13'FC Noah nhỉnh hơn trong thế giằng co

      Phút 13', FC Noah đang nhỉnh hơn đôi chút khi cầm bóng 51% - 49% và dứt điểm 2 - 0, trong đó cả 2 lần đều trúng đích. FC Sion chưa tạo được pha dứt điểm nào, chủ yếu tập trung phòng ngự trong thế trận giằng co.

    • 20'G. Manvelyan đưa FC Noah vượt lên

      Phút 20', G. Manvelyan lập công, đưa FC Noah vượt lên dẫn trước FC Sion với tỷ số 2-1. Đội chủ nhà nhanh chóng tái lập lợi thế sau khi bị gỡ hòa.

    • 25'FC Noah tạo sức ép dù thế trận cân bằng

      Phút 25', FC Noah tạo sức ép đáng kể dù tỷ lệ cầm bóng cân bằng 50% - 50%, khi dẫn trước về dứt điểm 3 - 1 và cả ba lần đều trúng đích. FC Sion chịu áp lực nhiều hơn, còn nhịp trận vẫn chưa quá chênh lệch về quyền kiểm soát.

    • 26'N. Hefti nhận thẻ vàng ở phút 26

      Phút 26, N. Hefti của FC Sion nhận thẻ vàng khi đội khách đang bị FC Noah dẫn 2-1.

    • 26'N. Hefti nhận thẻ đỏ ở phút 26

      Phút 26, N. Hefti của FC Sion nhận thẻ đỏ và phải rời sân. FC Sion sẽ phải chơi thiếu người trong lúc đang bị FC Noah dẫn 2-1.

    • 30'FC Sion thay đổi nhân sự

      Phút 30', FC Sion đưa Marquinhos Cipriano vào sân thay R. Nivokazi. Trong thế đang bị dẫn 1-2 và chơi thiếu người, sự điều chỉnh này có thể giúp đội khách tăng thêm sức chiến đấu.

    • 32'FC Noah thay người ở phút 32

      Phút 32, FC Noah đưa E. Boakye vào sân thay H. Hambardzumyan. Đội chủ nhà đang dẫn 2-1, và sự điều chỉnh này có thể giúp họ duy trì thế trận trong phần còn lại.

    • 37'FC Noah nhỉnh hơn trong thế dẫn bàn

      Phút 37, FC Noah đang kiểm soát thế trận với 55% thời lượng cầm bóng và dẫn FC Sion 2-1. Đội chủ nhà dứt điểm nhỉnh hơn 4 - 3, đồng thời vượt trội về số lần trúng đích 3 - 1, buộc Sion phải tập trung phòng ngự.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 46'FC Noah thay người đầu hiệp hai

      Phút 46, FC Noah đưa M. Pavlovic vào sân thay D. Sualehe. Đội chủ nhà điều chỉnh nhân sự ngay khi hiệp hai bắt đầu, trong bối cảnh đang nắm lợi thế trước FC Sion.

    • 49'FC Noah duy trì thế chủ động

      Bước sang phút 49, FC Noah vẫn nhỉnh hơn về thế trận với tỷ lệ cầm bóng 52% - 48% và số lần dứt điểm 6 - 3. Đội chủ nhà tạo sức ép rõ hơn khi có 3 pha dứt điểm trúng đích, trong khi FC Sion mới có 1.

    • 57'I. Chouaref đưa FC Sion trở lại

      Phút 57', I. Chouaref lập công, giúp FC Sion gỡ hòa 2-2 trước FC Noah. Trận đấu lại trở về thế cân bằng sau những diễn biến liên tục.

    • 60'FC Sion thay người sau bàn gỡ

      Phút 60, FC Sion đưa T. Berdayes vào sân thay W. Boteli. Trong thế trận đang có tỷ số 2-2, sự điều chỉnh này có thể giúp FC Sion làm mới đội hình sau khi gỡ hòa.

    • 60'FC Sion thay người sau bàn gỡ 2-2

      Phút 60, FC Sion đưa D. Rrudhani vào sân thay F. Surdez. Sau khi gỡ hòa 2-2, đội khách tiếp tục điều chỉnh nhân sự để duy trì thế trận.

    • 60'V. Costache vào sân cho FC Noah

      Phút 60', FC Noah đưa V. Costache vào sân thay M. Lazetic. Sự điều chỉnh này diễn ra ngay sau khi FC Sion gỡ hòa, trong thời điểm trận đấu trở lại thế cân bằng.

    • 61'FC Noah nhỉnh hơn trong thế trận cân bằng

      Phút 61, FC Noah nhỉnh hơn với thời lượng cầm bóng 54% - 46% và dứt điểm 7 - 4. Sức ép của đội bóng này rõ hơn khi số lần sút trúng đích là 4 - 1, còn FC Sion đang phải tập trung phòng ngự để duy trì thế cân bằng.

    • 65'FC Noah mất người trong thế cân bằng

      Phút 65, S. Mambo (FC Noah) nhận thẻ đỏ, khiến FC Noah chỉ còn 10 người trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2. Trận đấu tiếp tục nóng lên khi mỗi đội đều đã phải nhận một thẻ đỏ.

    • 67'FC Noah thay người sau thẻ đỏ

      Phút 67', FC Noah đưa S. Muradyan vào sân thay G. Manvelyan. Đây là sự điều chỉnh của FC Noah trong thế trận đang cân bằng.

    • 73'FC Noah nhỉnh hơn trong thế giằng co

      Đến phút 73', FC Noah nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 55% - 45% và dứt điểm 9 - 8. Thế trận vẫn giằng co khi FC Sion chỉ kém đối thủ về số lần trúng đích 4 - 2, trong bối cảnh hai đội đang hòa.

    • 75'FC Sion thay người ở phút 75

      Phút 75', FC Sion đưa J. Lukembila vào sân thay I. Chouaref. Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2, sự điều chỉnh này giúp FC Sion làm mới nhân sự ở chặng cuối.

    • 85'FC Sion nguy hiểm hơn dù ít bóng

      Phút 85', FC Noah nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 54% - 46%, nhưng FC Sion mới là đội dứt điểm nhiều hơn (10 - 13) và có số lần trúng đích vượt trội 4 - 6. Thế trận vẫn giằng co khi hai đội đang hòa 2-2.

    • KTKết thúc: FC Noah 2-2 FC Sion

      Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

    Cập nhật lúc 00:56 07/08/2026

    Đội hình chính thức
    FC Noah
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Sandro Perkovic
    FC Sion
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Didier Tholot
    99
    Dani Figueira
    19
    Hovhannes Hambardzumyan
    39
    Nathanaël Saintini
    4
    Stone Muzalimoja Mambo
    33
    David Sualehe
    14
    Takuto Oshima
    10
    Gor Manvelyan
    17
    Gustavo Sangaré
    7
    Hélder Ferreira
    9
    Mario González
    44
    Marin Jakoliš
    1
    Anthony Racioppi
    14
    Numa Lavanchy
    5
    Noé Sow
    17
    Jan Kronig
    20
    Nias Hefti
    7
    Ylyas Chouaref
    88
    Ali Kabacalman
    8
    Baltazar
    19
    Franck Surdez
    33
    Rilind Nivokazi
    13
    Winsley Boteli Mokango
    Dự bị
    FC Noah
    29 Arthur Luiz Coneglian6 Eric Boakye3 Sergey Muradyan21 Michael Pavlović5 Mark Avetisyan23 Aram Khamoyan98 Brian Oddei20 Valentin Costache18 Mamadou Doumbia
    FC Sion
    12 Francesco Ruberto40 Simon Caillet6 Marquinhos Cipriano24 Damien Möschinger55 Lorenzo Villa29 Théo Berdayes9 Josias Lukembila21 Liam Scott Chipperfield38 Ryan Kessler
    Cập nhật đội hình lúc 22:30 06/08/2026
    FC NoahThống kêFC Sion
    54%
    Kiểm soát bóng
    46%
    11
    Dứt điểm
    15
    4
    Trúng đích
    6
    1
    Phạt góc
    2
    16
    Phạm lỗi
    10
    2
    Việt vị
    0
    4
    Thủ môn cứu thua
    2
    Cầu thủ nổi bật
    Hélder Ferreira
    Hélder Ferreira
    FC Noah
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Winsley Boteli Mokango
    Winsley Boteli Mokango
    FC Sion
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Ylyas Chouaref
    Ylyas Chouaref
    FC Sion
    1 bàn
    Gor Manvelyan
    Gor Manvelyan
    FC Noah
    1 bàn
    Franck Surdez
    Franck Surdez
    FC Sion
    1 kiến tạo · điểm 6.9
    Gustavo Sangaré
    Gustavo Sangaré
    FC Noah
    Điểm 7.3

    Thông tin trận đấu

    FC Noah sẽ đối đầu FC Sion tại UEFA Europa Conference League vào 23:00 ngày 06/08/2026 trên sân Abovyan City Stadium. Đây là cuộc so tài có thế cân bằng rõ rệt khi hai đội cùng sở hữu chuỗi phong độ gần nhất gồm một trận hòa và một chiến thắng.

    Phong độ cân bằng trước giờ bóng lăn

    FC Noah bước vào trận đấu với kết quả gần nhất là hòa, trước đó là một chiến thắng. Chuỗi hai trận này cho thấy đội chủ nhà duy trì được trạng thái tương đối ổn định, dù chưa tạo ra khoảng cách đủ lớn để khẳng định ưu thế rõ ràng.

    Trong khi đó, FC Sion cũng có đúng diễn biến tương tự: hòa ở trận gần nhất và thắng ở trận trước đó. Sự tương đồng này khiến cuộc đối đầu tại Abovyan City Stadium khó được phân định chỉ bằng phong độ ngắn hạn. Cả hai đội đều có cơ sở để tin vào khả năng duy trì thế trận chặt chẽ, đặc biệt trong giai đoạn đầu.

    Thế trận có thể được quyết định ở khả năng tận dụng cơ hội

    Với thành tích gần đây giống nhau, khác biệt giữa FC Noah và FC Sion nhiều khả năng nằm ở cách mỗi đội chuyển hóa những thời điểm kiểm soát bóng thành cơ hội rõ ràng. Đội nào chủ động hơn trong các pha lên bóng nhưng vẫn giữ được sự cân bằng phía sau sẽ có cơ hội tạo sức ép tốt hơn.

    FC Noah có lợi thế sân Abovyan City Stadium, yếu tố có thể giúp đội chủ nhà nhập cuộc tự tin hơn. Tuy nhiên, FC Sion cũng không bước vào trận đấu với dấu hiệu sa sút khi đã có một chiến thắng trong hai trận gần nhất. Vì vậy, lợi thế sân bãi chỉ là một phần trong bài toán chiến thuật.

    Dự đoán cách tiếp cận chiến thuật

    Dữ liệu hiện có không cung cấp sơ đồ, đội hình dự kiến, danh sách cầu thủ vắng mặt hay các chỉ số chuyên môn khác. Do đó, chưa thể xác định chính xác cách bố trí nhân sự của hai đội. Nhận định hợp lý nhất là trận đấu sẽ được định hình bởi khả năng kiểm soát không gian, mức độ an toàn khi triển khai bóng và sự kiên nhẫn trong những tình huống tấn công.

    FC Noah có thể cố gắng tận dụng lợi thế sân nhà để đẩy cao nhịp độ ở những thời điểm phù hợp. Ngược lại, FC Sion cần duy trì cự ly đội hình và chờ cơ hội khai thác khoảng trống khi đối thủ dâng cao. Trong một trận đấu giữa hai đội có phong độ tương đồng, sai lầm cá nhân hoặc một tình huống cố định có thể tạo ra bước ngoặt.

    Nhận định trước trận

    FC Noah và FC Sion đều có một trận hòa cùng một chiến thắng trong chuỗi phong độ gần nhất, vì vậy chưa bên nào cho thấy ưu thế vượt trội. FC Noah sở hữu điểm tựa sân nhà, còn FC Sion có sự ổn định tương đương về kết quả. Thế trận nhiều khả năng sẽ giằng co, và đội tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ nắm lợi thế.

    FC Noah
    5 trận gần nhất
    TTHTT
    2
    Trận
    1-1-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 1.5)
    2
    Thủng lưới
    FC Sion
    5 trận gần nhất
    TTBHT
    2
    Trận
    1-1-0
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 2.5)
    1
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      FC Noah và FC Sion bất phân thắng bại ở vòng loại Conference League
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