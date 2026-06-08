FC Nordsjaelland thắng, Valur Reykjavik thất thế ở vòng loại Conference League FC Nordsjaelland đánh bại Valur Reykjavik 0-2 tại vòng loại thứ ba UEFA Europa Conference League trên sân Hlídarendi Reykjavik, với các bàn thắng của Berthelsen và Rojkjaer. Chiến thắng giúp FC Nordsjaelland chiếm ưu thế, còn Valur Reykjavik chịu bất lợi sau trận đấu trên sân nhà.

Valur Reykjavik 0 - 2 FC Nordsjaelland Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Valur Reykjavik tiếp đón FC Nordsjaelland.

12' Nordsjaelland nhỉnh hơn sau 12 phút Phút 12, FC Nordsjaelland đang nhỉnh hơn khi chiếm ưu thế cầm bóng 45% - 55%, còn dứt điểm là 0 - 2. Valur Reykjavik chịu sức ép nhẹ, trong bối cảnh đối thủ cũng đang dẫn phạt góc 0 - 1, nhưng nhịp trận vẫn khá thận trọng.

24' Nordsjaelland kiểm soát thế trận Phút 24, FC Nordsjaelland đang kiểm soát tốt với tỷ lệ cầm bóng 38% - 62% , buộc Valur Reykjavik lùi sâu phòng ngự. Đội khách cũng nhỉnh hơn ở số lần dứt điểm 0 - 3 , nhưng thế trận chưa tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm khi cả hai chưa có pha dứt điểm trúng đích.

30' V. Berthelsen đưa FC Nordsjaelland vượt lên Phút 30', V. Berthelsen lập công cho FC Nordsjaelland sau đường kiến tạo của I. Adel, mở tỷ số 0-1 trước Valur Reykjavik. Bàn thắng giúp đội khách nắm lợi thế sau 30 phút thi đấu.

36' Nordsjaelland kiểm soát thế trận Sau 36 phút, FC Nordsjaelland đang dẫn 0-1 và kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 37% - 63%, cùng số lần dứt điểm 1 - 6. Valur Reykjavik phải lùi sâu chịu sức ép, dù hai đội mới có cùng 1 - 1 cú sút trúng đích.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Nordsjaelland tiếp tục áp đảo Bước sang phút 49', FC Nordsjaelland vẫn kiểm soát thế trận khi dẫn Valur Reykjavik 0-1 và chiếm 63% thời lượng cầm bóng. Sức ép của đội khách được thể hiện qua số lần dứt điểm 1 - 13, trong khi Valur chủ yếu phải lùi sâu phòng ngự.

61' Nordsjaelland kiểm soát thế trận Bước sang phút 61, FC Nordsjaelland vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 36% - 64% và áp đảo về dứt điểm 3 - 16. Valur Reykjavik phải lùi sâu chịu sức ép, trong khi đội khách duy trì thế chủ động để bảo vệ lợi thế dẫn bàn.

66' FC Nordsjaelland thay người ở phút 66 Phút 66, N. Rojkjaer vào sân thay S. Acquah bên phía FC Nordsjaelland . Đội khách vẫn đang dẫn 0-1.

66' FC Nordsjaelland điều chỉnh nhân sự Phút 66, FC Nordsjaelland thay người: P. Amoako vào sân thay V. Berthelsen. Đội bóng này đang dẫn 0-1.

67' Valur Reykjavik thay người phút 67 Phút 67', Valur Reykjavik đưa I. Stole vào sân thay D. Gardarson. Đang bị FC Nordsjaelland dẫn 0-1, Valur Reykjavik làm mới nhân sự để tìm kiếm khác biệt.

67' Valur Reykjavik điều chỉnh nhân sự Phút 67', Valur Reykjavik thay người: H. Gunnarsson vào sân thay B. Heimisson. Trong thế bị dẫn 0-1, sự xuất hiện của H. Gunnarsson có thể tiếp thêm sức sống cho đội chủ nhà.

73' FC Nordsjaelland áp đảo thế trận Bước sang phút 73, FC Nordsjaelland vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 34% - 66% và số pha dứt điểm vượt trội 3 - 18 . Valur Reykjavik phải lùi sâu chịu sức ép, trong khi đối thủ tiếp tục duy trì áp lực qua lợi thế phạt góc 1 - 7 .

77' N. Rojkjaer lập công, FC Nordsjaelland dẫn sâu Phút 77, N. Rojkjaer bình tĩnh lập công trên chấm phạt đền, giúp FC Nordsjaelland nhân đôi cách biệt trước Valur Reykjavik. Đội khách đang cho thấy sự áp đảo rõ rệt và duy trì thế dẫn 0-2.

79' Valur Reykjavik thay người ở phút 79 Phút 79', B. Antonsson vào sân thay A. Skoglund bên phía Valur Reykjavik. Đội chủ nhà thực hiện điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang bị dẫn 0-2.

79' Valur Reykjavik điều chỉnh nhân sự Phút 79', Valur Reykjavik thay người: P. Pedersen vào sân thay J. Jonsson. Đây là sự điều chỉnh nhân sự của Valur Reykjavik sau khi FC Nordsjaelland ghi hai bàn.

79' Valur Reykjavik thay người ở phút 79 Phút 79', K. Arnarsson vào sân thay L. Heimisson bên phía Valur Reykjavik. Đội chủ nhà thực hiện điều chỉnh khi đang bị dẫn 0-2.

83' T. Haraldsson nhận thẻ vàng ở phút 83 Phút 83, T. Haraldsson của Valur Reykjavik nhận thẻ vàng. Đội chủ nhà đang bị FC Nordsjaelland dẫn 0-2.

83' FC Nordsjaelland thay người phút 83 Phút 83', FC Nordsjaelland thay người: N. Markmann vào sân thay J. Lahteenmaki. Sự điều chỉnh diễn ra khi đội khách đang dẫn Valur Reykjavik 0-2 sau thế trận lấn lướt.

83' Nordsjaelland thay người ở phút 83 Phút 83', FC Nordsjaelland đưa L. Nene vào sân thay I. Adel. Sự thay đổi diễn ra khi đội khách đang dẫn 0-2.

85' Nordsjaelland áp đảo ở phút 85 Phút 85, FC Nordsjaelland vẫn hoàn toàn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 34% - 66% và số lần dứt điểm 3 - 22. Valur Reykjavik gần như chỉ chịu trận khi đối thủ tiếp tục duy trì sức ép qua thống kê phạt góc 1 - 9.

KT Kết thúc: Valur Reykjavik 0-2 FC Nordsjaelland Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 03:30 07/08/2026

Đội hình chính thức Valur Reykjavik Sơ đồ 4-4-1-1 · HLV Christopher Brazell FC Nordsjaelland Sơ đồ 3-4-3 · HLV Jens Olsen 18 Frederik Schram 22 Birkir Heimisson 15 Hólmar Örn Eyjólfsson 4 Markus Nakkim 24 Myles Veldman 8 Jónatan Ingi Jónsson 14 Albin Skoglund 28 Samúel Kári Friðjónsson 12 Tryggvi Hrafn Haraldsson 17 Lúkas Logi Heimisson 19 Dagur Orri Gardarson 13 Andreas Hansen 2 Peter Ankersen 3 Tobias Salquist 15 Stephen Acquah 23 Runar Robinsonn Norheim 18 Justin Janssen 47 Malte Heyde 25 Juho Lähteenmäki 40 Hjalte Boe Rasmussen 29 Villum Berthelsen 14 Ibrahim Adel Dự bị Valur Reykjavik 25 Stefan Thor Agustsson 95 Tomas Blöndal-Petersson 3 Hörður Ingi Gunnarsson 11 Ingimar Torbjornsson Stole 21 Jakob Franz Pálsson 5 Kristófer Dagur Arnarsson 6 Bjarni Antonsson Duffield 26 Emil Nonnu Sigurbjornsson 29 Shkelzen Veseli FC Nordsjaelland 31 Andreas Søndenbroe 48 Carl Kristoffersen 28 Markus Walker 32 Victor Gustafsen 45 Noah Markmann 6 Mark Brink 8 Nicklas Røjkjær 10 Prince Amoako Junior 17 Levy Nene Cập nhật đội hình lúc 01:00 07/08/2026

Valur Reykjavik Thống kê FC Nordsjaelland 35% Kiểm soát bóng 65% 6 Dứt điểm 22 2 Trúng đích 6 3 Phạt góc 9 6 Phạm lỗi 14 0 Việt vị 1 4 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Villum Berthelsen FC Nordsjaelland 1 bàn Nicklas Røjkjær FC Nordsjaelland 1 bàn Ibrahim Adel FC Nordsjaelland 1 kiến tạo · điểm 6.9 Justin Janssen FC Nordsjaelland Điểm 8.2 Peter Ankersen FC Nordsjaelland Điểm 7.6 Markus Nakkim Valur Reykjavik Điểm 7.3

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Valur Reykjavik vs FC Nordsjaelland

Thời gian: 01:30 ngày 07/08/2026

Giải đấu: UEFA Europa Conference League

Valur Reykjavik có điểm tựa từ mạch bất bại gần nhất

Hai kết quả gần nhất của Valur Reykjavik gồm một chiến thắng và một trận hòa. Mẫu phong độ này cho thấy đội bóng Iceland chưa phải nhận thất bại trong phạm vi dữ liệu được cung cấp, đồng thời duy trì được sự ổn định nhất định trước cuộc đối đầu với FC Nordsjaelland.

Điểm đáng chú ý là Valur Reykjavik sẽ cần chuyển sự chắc chắn đó thành cách tiếp cận hiệu quả trong trận đấu. Khi thông tin về tỷ số, đối thủ và diễn biến từng trận không được cung cấp, chưa thể đánh giá sâu hơn về khả năng ghi bàn, phòng ngự hay mức độ áp đảo của đội chủ nhà.

FC Nordsjaelland cần phản ứng sau thất bại gần nhất

FC Nordsjaelland có một thất bại và một chiến thắng trong hai trận gần nhất. Kết quả này cho thấy đội bóng Đan Mạch vẫn có khả năng giành chiến thắng, nhưng bước vào trận đấu với sự thiếu ổn định hơn nếu chỉ xét chuỗi kết quả được nêu.

Chiến thắng ở trận gần nhất có thể giúp FC Nordsjaelland duy trì sự tự tin, song thất bại trước đó cũng đặt ra yêu cầu về khả năng kiểm soát trận đấu và hạn chế những thời điểm mất cân bằng. Đây có thể là một trong những điểm quyết định khi hai đội tìm cách tạo thế chủ động.

Cuộc đấu khó đoán từ những dữ kiện hiện có

Valur Reykjavik đang có lợi thế nhỏ về tính liên tục khi bất bại ở hai trận gần nhất, trong khi FC Nordsjaelland mang đến tín hiệu trái chiều với một chiến thắng và một thất bại. Tuy nhiên, khoảng dữ liệu này chưa đủ để xác định đội nào vượt trội rõ ràng.

Thông tin được cung cấp không bao gồm sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt hay các chỉ số chuyên môn. Vì vậy, chưa thể khẳng định cách bố trí nhân sự hoặc một điểm nóng chiến thuật cụ thể. Nhận định hợp lý nhất lúc này là trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng duy trì sự ổn định và tận dụng tốt những thời điểm quan trọng.

Nhận định trước trận

Valur Reykjavik có nền tảng tích cực hơn đôi chút nhờ chuỗi gần nhất gồm một chiến thắng và một trận hòa. Dù vậy, FC Nordsjaelland cũng vừa có chiến thắng và không cho thấy dấu hiệu hoàn toàn lép vế. Trận đấu vì thế vẫn mở, với kết quả phụ thuộc nhiều vào cách mỗi đội biến phong độ gần đây thành màn trình diễn thực tế trên sân.

Valur Reykjavik 5 trận gần nhất B H T B B 2 Trận 1-1-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 2 Thủng lưới FC Nordsjaelland 5 trận gần nhất T T H B H 2 Trận 1-0-1 T-H-B 6 Ghi (TB 3.0) 1 Thủng lưới