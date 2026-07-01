FC Sion thắng đậm Bate Borisov tại vòng loại Conference League FC Sion đánh bại Bate Borisov 4-0 tại sân Tourbillon ở vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League, với các bàn thắng của Boteli, Nivokazi, Baltazar và Berdayes; Bate Borisov hứng chịu thất bại nặng nề.

FC Sion 4 - 0 Bate Borisov Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FC Sion tiếp đón Bate Borisov.

5' W. Boteli đưa FC Sion vượt lên Phút 5', W. Boteli lập công giúp FC Sion mở tỷ số 1-0. Đội chủ nhà khởi đầu đầy hứng khởi trên sân Tourbillon.

15' Bate Borisov thay người sớm Phút 15, Bate Borisov thay người: P. Dubovskiy vào sân, N. Neskoromnyi rời sân. Đội khách thực hiện điều chỉnh khi FC Sion đang dẫn 1-0.

38' R. Nivokazi nhân đôi cách biệt cho FC Sion Phút 38', R. Nivokazi ghi bàn cho FC Sion sau đường kiến tạo của I. Chouaref, nâng tỷ số lên 2-0. FC Sion đang tạo ra cách biệt đáng kể ngay trong hiệp một.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Bate Borisov thay người đầu hiệp hai Phút 46', Bate Borisov đưa A. Sakhonchik vào sân thay V. Angban. Một sự điều chỉnh ngay đầu hiệp hai để làm mới đội hình.

46' Bate Borisov thay người đầu hiệp hai Phút 46', E. Puerto vào sân thay L. Djordjevic bên phía Bate Borisov. Đội khách có sự điều chỉnh khi đang bị FC Sion dẫn 2-0.

46' M. Sakuta nhận thẻ vàng Phút 46, M. Sakuta của Bate Borisov nhận thẻ vàng khi FC Sion đang dẫn 2-0. Tấm thẻ càng khiến Bate Borisov thêm khó khăn trong nỗ lực tìm lại thế trận.

58' Baltazar đưa FC Sion lên 3-0 Phút 58, Baltazar lập công, giúp FC Sion nới rộng cách biệt lên 3-0. Đội chủ nhà đang tạo ra thế trận vượt trội tại Tourbillon.

62' A. Kabacalman bỏ lỡ phạt đền Phút 62 , A. Kabacalman của FC Sion sút hỏng phạt đền. FC Sion vẫn đang dẫn 3-0, nhưng bỏ lỡ cơ hội nới rộng cách biệt.

65' FC Sion điều chỉnh nhân sự ở phút 65 Phút 65', FC Sion đưa T. Berdayes vào sân thay I. Chouaref. Đội chủ nhà làm mới nhân sự trong hiệp hai, khi trận đấu đang bước vào giai đoạn quan trọng.

65' FC Sion thay người ở phút 65 Phút 65, FC Sion đưa J. Lukembila vào sân thay F. Surdez. Đội chủ nhà đang nắm lợi thế lớn với tỷ số 3-0.

65' FC Sion thay người ở phút 65 Phút 65, FC Sion đưa D. Rrudhani vào sân thay A. Kabacalman. Đây là sự điều chỉnh nhân sự của đội chủ nhà trong hiệp hai.

65' FC Sion thay người ở phút 65 Phút 65', FC Sion đưa F. Sylla vào sân thay W. Boteli. Trong thế dẫn 3-0, sự điều chỉnh này giúp đội bóng làm mới nhân sự cho chặng còn lại.

68' T. Berdayes nâng cách biệt cho FC Sion Phút 68', T. Berdayes lập công sau đường kiến tạo của D. Rrudhani, giúp FC Sion nới rộng tỷ số lên 4-0.

72' R. Nivokazi nhận thẻ vàng Phút 72', R. Nivokazi (FC Sion) nhận thẻ vàng. Trong thế trận FC Sion đang dẫn 4-0, đây là điểm gợn nhỏ với đội chủ nhà.

73' FC Sion thay người ở phút 73 Phút 73', FC Sion đưa A. Llukes vào sân thay R. Nivokazi . Sự điều chỉnh này giúp đội chủ nhà làm mới nhân sự trong chặng cuối trận.

73' Bate Borisov thay người ở phút 73 Phút 73', Y. Khramtsevich vào sân thay M. Sakuta bên phía Bate Borisov. Đội khách có sự điều chỉnh nhân sự trong những phút cuối.

82' Bate Borisov thay người ở phút 82 Phút 82', Bate Borisov đưa P. Kolosovskiy vào sân thay I. Mikhnyuk. Sự điều chỉnh diễn ra khi FC Sion đang dẫn 4-0.

86' A. Sakhonchik nhận thẻ vàng ở phút 86 Phút 86, A. Sakhonchik (Bate Borisov) nhận thẻ vàng. Đây là lời cảnh báo muộn trong thế trận Bate Borisov đang bị FC Sion dẫn sâu.

86' FC Sion áp đảo trong những phút cuối Phút 86', FC Sion vẫn hoàn toàn lấn lướt khi dứt điểm 15 - 4, trong đó có 7 - 0 lần trúng đích. Bate Borisov gần như chỉ chống đỡ trước sức ép thể hiện qua 10 - 0 quả phạt góc.

KT Kết thúc: FC Sion 4-0 Bate Borisov Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.

Cập nhật lúc 03:09 31/07/2026

FC Sion Thống kê Bate Borisov 53% Kiểm soát bóng 47% 17 Dứt điểm 5 7 Trúng đích 0 10 Phạt góc 1 15 Phạm lỗi 9 2 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Baltazar FC Sion 1 bàn Winsley Boteli Mokango FC Sion 1 bàn Rilind Nivokazi FC Sion 1 bàn Théo Berdayes FC Sion 1 bàn Donat Rrudhani FC Sion 1 kiến tạo · điểm 8.7 Ylyas Chouaref FC Sion 1 kiến tạo · điểm 7.2

FC Sion chạm trán Bate Borisov tại sân Tourbillon trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 01:15 ngày 31/07/2026, với điểm nhấn nằm ở sự cân bằng trong lịch sử đối đầu và khác biệt về phong độ gần đây của hai đội.

Thông tin trận đấu

Trận đấu: FC Sion vs Bate Borisov

FC Sion vs Bate Borisov Thời gian: 01:15 ngày 31/07/2026

01:15 ngày 31/07/2026 Sân vận động: Tourbillon

Tourbillon Giải đấu: UEFA Europa Conference League

Phong độ tạo ra khác biệt

FC Sion chỉ có một kết quả hòa trong trận gần nhất được thống kê. Dữ liệu này chưa cho thấy một chuỗi phong độ đủ dài để đánh giá toàn diện, vì vậy đội chủ nhà cần đặc biệt chú trọng cách nhập cuộc và khả năng duy trì sự ổn định trong suốt trận đấu.

Trong khi đó, Bate Borisov có phong độ gần đây tích cực hơn với một trận thắng và hai trận hòa. Chuỗi kết quả này cho thấy đội khách đang hạn chế thất bại, đồng thời có nền tảng ổn định hơn khi bước vào cuộc đối đầu tại Tourbillon.

Đối đầu cân bằng

Hai lần chạm trán gần nhất đem lại ưu thế nhẹ cho FC Sion: đội bóng này thắng một trận và hòa một trận, trong khi Bate Borisov chưa giành chiến thắng. Tuy nhiên, việc không có bên nào tạo ra khoảng cách quá lớn cho thấy cuộc đấu sắp tới vẫn khó được định đoạt chỉ từ lịch sử đối đầu.

FC Sion có thể dựa vào sự tự tin từ thành tích trực tiếp, còn Bate Borisov có cơ sở để tin vào khả năng duy trì thế trận nhờ chuỗi kết quả gần đây. Sự cân bằng này khiến từng thời điểm chuyển trạng thái và khả năng tận dụng cơ hội trở nên quan trọng.

Điểm then chốt về thế trận

Với dữ liệu hiện có, chưa thể xác định sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hay những trường hợp vắng mặt của hai đội. Vì vậy, trọng tâm của trận đấu nhiều khả năng sẽ nằm ở cách mỗi bên biến lợi thế của mình thành quyền kiểm soát trên sân.

FC Sion cần tận dụng ưu thế sân nhà và thành tích đối đầu để tạo sức ép đủ lớn, đồng thời tránh để trận đấu rơi vào thế giằng co kéo dài. Ngược lại, Bate Borisov có thể hướng tới cách tiếp cận thận trọng, duy trì sự chắc chắn đã thể hiện qua một trận thắng cùng hai trận hòa gần đây trước khi tìm cơ hội tạo khác biệt.

Đặc biệt, bàn thắng đầu tiên, nếu xuất hiện, có thể tác động lớn đến cách hai đội triển khai trận đấu. Bên chiếm được lợi thế sẽ có thêm điều kiện buộc đối thủ rời khỏi sự an toàn, qua đó mở ra khoảng trống cho các pha tấn công tiếp theo.

Nhận định trước trận

FC Sion có lợi thế sân nhà và đang nắm ưu thế trong hai lần đối đầu gần nhất, nhưng Bate Borisov bước vào trận đấu với chuỗi phong độ ổn định hơn. Cán cân vì thế vẫn nghiêng về một cuộc so tài chặt chẽ, trong đó khả năng kiểm soát cảm xúc và tận dụng những thời cơ rõ ràng sẽ đóng vai trò quyết định.

Nhìn chung, đây là trận đấu không dễ phân định dựa trên những dữ liệu hiện có. FC Sion có cơ sở để chủ động hơn tại Tourbillon, trong khi Bate Borisov sở hữu sự ổn định cần thiết để gây khó khăn cho đội chủ nhà. Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc nhiều vào cách hai đội xử lý các thời điểm bước ngoặt.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất FC Sion · 1 thắng 1 hòa Bate Borisov · 0 thắng FC Sion 4 - 0 Bate Borisov FS Bate Borisov 1 - 1 FC Sion Hòa

FC Sion 5 trận gần nhất T B H T T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới Bate Borisov 5 trận gần nhất B H H 3 Trận 1-2-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới