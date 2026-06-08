FC ST. Gallen thắng Sheriff Tiraspol, khép lại trận đấu bằng cách biệt 3-1 FC ST. Gallen đánh bại Sheriff Tiraspol 3-1 tại Sheriff Stadium, Tiraspol, ở vòng loại thứ ba UEFA Europa Conference League; đội khách giành chiến thắng, còn Sheriff Tiraspol nhận thất bại trên sân nhà.

Sheriff Tiraspol 1 - 3 FC ST. Gallen Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Sheriff Tiraspol tiếp đón FC ST. Gallen.

12' FC ST. Gallen áp đảo thế trận Phút 12, FC ST. Gallen đang kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 23% - 77% và dẫn trước về dứt điểm 1 - 3. Sheriff Tiraspol chủ yếu lùi sâu phòng ngự, trong khi đội khách đã có 2 quả phạt góc nhưng chưa thể phá vỡ thế bế tắc 0 - 0.

24' FC ST. Gallen áp đảo thế trận Sau 24 phút, FC ST. Gallen đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 26% - 74% nghiêng rõ về đội khách, đồng thời vượt trội về dứt điểm 2 - 8 . Sheriff Tiraspol chủ yếu lùi sâu chịu sức ép, dù số cú sút trúng đích mới là 1 - 2 .

36' FC ST. Gallen kiểm soát thế trận Đến phút 36', FC ST. Gallen kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 32% - 68% và nhỉnh hơn về dứt điểm 7 - 13. Sheriff Tiraspol vẫn giữ được thế cân bằng 0-0, chờ những cơ hội từ thế trận phòng ngự trước sức ép của đội khách.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' FC ST. Gallen kiểm soát thế trận Bước sang phút 48', FC ST. Gallen tiếp tục kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 31% - 69% và số lần dứt điểm 10 - 19. Sheriff Tiraspol đang phải lùi sâu chịu sức ép, dù khả năng đưa bóng trúng đích vẫn nhỉnh hơn với 4 - 2.

60' FC ST. Gallen áp đảo thế trận Bước sang phút 60, FC ST. Gallen nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 31% - 69% và vượt trội về số lần dứt điểm 10 - 21. Sheriff Tiraspol chủ yếu chịu sức ép, nhưng vẫn có khả năng tạo khác biệt khi số pha dứt điểm trúng đích là 4 - 2.

61' Sheriff Tiraspol điều chỉnh nhân sự Phút 61', Sheriff Tiraspol đưa Sapata vào sân thay V. Fratea.

61' FC ST. Gallen điều chỉnh nhân sự Phút 61', FC ST. Gallen thay người: C. Witzig vào sân thay E. Owusu. Một sự điều chỉnh đáng chú ý trong hiệp hai, khi đội khách làm mới nhân sự trên sân.

61' FC ST. Gallen điều chỉnh nhân sự Phút 61', FC ST. Gallen thay người: A. Hunziker vào sân thay A. Balde. Một điều chỉnh nhân sự đáng chú ý trong trận đấu tại UEFA Europa Conference League.

61' FC ST. Gallen điều chỉnh nhân sự ở phút 61 Phút 61', FC ST. Gallen đưa L. Frokaj vào sân thay B. Fazliji. Sự điều chỉnh này có thể giúp đội bóng làm mới cách vận hành trong chặng tiếp theo của trận đấu.

63' A. Hunziker đưa FC ST. Gallen vượt lên Phút 63, A. Hunziker lập công, giúp FC ST. Gallen mở tỷ số trước Sheriff Tiraspol. Đội khách đã chuyển ưu thế kiểm soát bóng thành bàn thắng quan trọng.

68' Sheriff Tiraspol điều chỉnh nhân sự Phút 68, L. Jaures-Ulrich vào sân thay D. Forov bên phía Sheriff Tiraspol. Đội chủ nhà có thêm sự điều chỉnh nhân sự sau khi FC ST. Gallen vượt lên dẫn trước.

70' L. Frokaj giúp FC ST. Gallen nhân đôi cách biệt Phút 70, L. Frokaj dứt điểm lập công cho FC ST. Gallen sau đường kiến tạo của C. Okoroji, nâng tỷ số lên 0-2. Đội khách đang tạo khoảng cách đáng kể và tiếp tục chiếm ưu thế trong trận đấu.

72' FC ST. Gallen thay người ở phút 72 Phút 72, FC ST. Gallen đưa C. Konietzke vào sân thay L. Gortler. Sự điều chỉnh này giúp đội khách làm mới lực lượng trong lúc đang nắm lợi thế rõ rệt.

72' FC ST. Gallen kiểm soát thế trận Phút 72', FC ST. Gallen vẫn kiểm soát rõ rệt với tỷ lệ cầm bóng 31% - 69% và số lần dứt điểm 10 - 25. Sheriff Tiraspol đang phải chịu sức ép trong bối cảnh bị dẫn 0-2.

77' Sheriff Tiraspol điều chỉnh nhân sự phút 77 Phút 77, Sheriff Tiraspol đưa J. Pineda vào sân thay J. Asprilla Moreno. Đội bóng Moldova cần thêm phương án khi đang bị dẫn 0-2.

77' Sheriff Tiraspol thay người ở phút 77 Phút 77, V. Nihaev vào sân thay S. Kone bên phía Sheriff Tiraspol. Đội chủ nhà cần thêm sức bật khi đang bị FC ST. Gallen dẫn 0-2.

80' FC ST. Gallen thay người ở phút 80 Phút 80', FC ST. Gallen đưa C. Kleine-Bekel vào sân thay L. Daschner. Với lợi thế đang có, sự thay đổi này có thể giúp đội khách duy trì thế trận trong những phút cuối.

84' FC ST. Gallen kiểm soát thế trận Phút 84, FC ST. Gallen vẫn nắm quyền kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 32% - 68% và số lần dứt điểm vượt trội 12 - 25. Sheriff Tiraspol chịu sức ép trong thế trận phòng ngự, khi đối thủ tiếp tục duy trì áp lực dù đang dẫn 0-2.

89' J. Pineda rút ngắn cách biệt cho Sheriff Tiraspol Phút 89, J. Pineda lập công giúp Sheriff Tiraspol rút ngắn cách biệt xuống 1-2. Bàn thắng đến muộn nhưng thắp lại hy vọng cho Sheriff Tiraspol.

90+3' C. Witzig ấn định cách biệt cho FC ST. Gallen Phút 90+3', C. Witzig ghi bàn cho FC ST. Gallen sau đường kiến tạo của A. Hunziker, nâng tỷ số lên 1-3. Bàn thắng ở thời điểm cuối trận giúp FC ST. Gallen nới rộng cách biệt trước Sheriff Tiraspol.

KT Kết thúc: Sheriff Tiraspol 1-3 FC ST. Gallen Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 01:52 07/08/2026

Đội hình chính thức Sheriff Tiraspol Sơ đồ 4-3-3 · HLV Victor Mihailov FC ST. Gallen Sơ đồ 3-5-2 · HLV Enrico Maassen 1 Emil Tîmbur 2 Mamoutou Ouedraogo 35 Fomba Bourama 15 Ciss Baye Assane 6 Rai Lopes 76 Arli Pergjoni 99 Samba Koné 26 Dhoraso Moreo Klas 10 Vladimir Fratea 19 Jayder Asprilla 24 Danila Forov 25 Lukas Watkowiak 74 Joel Ruiz 10 Lukas Daschner 36 Chima Okoroji 28 Hugo Vandermersch 16 Lukas Görtler 64 Mihailo Stevanović 23 Betim Fazliji 47 Enoch Owusu 31 Diego Besio 14 Aliou Balde Dự bị Sheriff Tiraspol 21 Ivan Dyulgerov 28 Nicolae Cebotari 22 Miguel Mota 29 Soumaila Magassouba 37 Jair Modelo 11 Sapata 17 Vsevolod Nihaev 27 Veaceslav Cozma 42 Konan Jaures-Ulrich Loukou FC ST. Gallen 1 Lawrence Ati Zigi 35 Bela Dumrath 3 Colin Noah Kleine-Bekel 68 Mostafa Heydari 7 Christian Witzig 20 Leon Frokaj 63 Corsin Konietzke 9 Andrin Hunziker Cập nhật đội hình lúc 23:30 06/08/2026

Sheriff Tiraspol Thống kê FC ST. Gallen 33% Kiểm soát bóng 67% 15 Dứt điểm 25 7 Trúng đích 4 6 Phạt góc 7 13 Phạm lỗi 7 3 Việt vị 5 2 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật Juanca Pineda Sheriff Tiraspol 1 bàn Andrin Hunziker FC ST. Gallen 1 bàn Leon Frokaj FC ST. Gallen 1 bàn Chima Okoroji FC ST. Gallen 1 kiến tạo · điểm 8.3 Joel Ruiz FC ST. Gallen 1 kiến tạo · điểm 8.2 Lukas Watkowiak FC ST. Gallen Điểm 8.5

Sheriff Tiraspol sẽ đối đầu FC ST. Gallen trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League tại Sheriff Arena. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 07/08/2026. Với những thông tin hiện có, chưa đủ cơ sở để xác định đội nào chiếm ưu thế về phong độ, lực lượng hoặc chiến thuật.

Thông tin chính của trận đấu

Cuộc so tài giữa Sheriff Tiraspol và FC ST. Gallen được tổ chức tại Sheriff Arena. Đây là dữ kiện đáng chú ý về bối cảnh thi đấu, bởi Sheriff Tiraspol sẽ có lợi thế sân nhà trong cuộc đối đầu này.

Tuy nhiên, lợi thế địa điểm không thể được chuyển thành nhận định chắc chắn về kết quả khi chưa có các số liệu liên quan đến phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí tại giải đấu hoặc màn trình diễn sân nhà của Sheriff Tiraspol.

Phong độ và thế đối đầu

Chưa có dữ liệu về số trận thắng, hòa và thua gần đây của hai đội. Vì vậy, không thể đánh giá chính xác xu hướng phong độ, khả năng ghi bàn hay mức độ ổn định trong phòng ngự của Sheriff Tiraspol và FC ST. Gallen.

Tương tự, thông tin tổng hợp về lịch sử đối đầu giữa hai đội cũng chưa được cung cấp. Do đó, trận đấu này cần được nhìn nhận dựa trên bối cảnh hiện tại, thay vì dựa vào những kết luận về ưu thế trong quá khứ.

Lực lượng và khả năng sắp xếp đội hình

Hiện chưa có danh sách cầu thủ vắng mặt, lý do chấn thương hoặc đội hình dự kiến của Sheriff Tiraspol và FC ST. Gallen. Điều này khiến việc xác định những vị trí có thể ảnh hưởng đến cách vận hành của hai đội chưa có đủ căn cứ.

Đội hình xuất phát, tình trạng thể lực và lựa chọn nhân sự của hai huấn luyện viên sẽ là những yếu tố cần theo dõi trước giờ bóng lăn. Đặc biệt, các thông tin được xác nhận sát trận có thể tác động trực tiếp đến cách hai đội tiếp cận cuộc chơi.

Điểm then chốt chiến thuật

Chưa có dữ liệu về sơ đồ chiến thuật hoặc phong cách thi đấu được hai đội sử dụng trong thời gian gần đây. Vì vậy, không nên khẳng định trước về cách Sheriff Tiraspol hay FC ST. Gallen sẽ tổ chức pressing, kiểm soát bóng hoặc triển khai tấn công.

Dù vậy, lợi thế sân nhà giúp Sheriff Tiraspol có điều kiện chủ động hơn về không gian thi đấu. FC ST. Gallen sẽ cần thích nghi với bối cảnh này, trong khi Sheriff Tiraspol phải tận dụng tốt sự quen thuộc với mặt sân và môi trường thi đấu. Mức độ hiệu quả của mỗi đội sẽ phụ thuộc vào đội hình thực tế và kế hoạch được triển khai trong trận.

Nhận định trước trận

Sheriff Tiraspol và FC ST. Gallen bước vào cuộc đối đầu tại Sheriff Arena trong bối cảnh chưa có đủ dữ liệu để phân định rõ cán cân. Yếu tố sân nhà nghiêng về Sheriff Tiraspol, nhưng chưa thể xem đây là bảo đảm cho một kết quả cụ thể.

Nhìn chung, trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng tổ chức của hai đội, chất lượng nhân sự được lựa chọn và cách họ xử lý những thời điểm quan trọng. Không có cơ sở để chốt tỷ số hoặc khẳng định đội thắng trước khi trận đấu diễn ra.

Sheriff Tiraspol 5 trận gần nhất T B H B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới FC ST. Gallen 5 trận gần nhất T B T T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới