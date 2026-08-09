Fenerbahce đàm phán chiêu mộ Marcus Rashford từ Man Utd nhằm đáp trả thương vụ Salah Fenerbahce đang đẩy mạnh thương lượng sở hữu Marcus Rashford sau khi Barcelona từ chối mua đứt, trong khi Man Utd cũng sẵn sàng giải phóng quỹ lương.

Khép lại mùa giải đầy biến động dưới dạng cho mượn tại Barcelona, tương lai của Marcus Rashford một lần nữa trở thành tâm điểm trên thị trường chuyển nhượng. Trong bối cảnh đại diện Tây Ban Nha quyết định không mua đứt, gã khổng lồ bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahce đã nhanh chóng nhảy vào cuộc đàm phán nhằm đưa tiền đạo 28 tuổi rời khỏi Manchester United.

Bước ngoặt từ chiến dịch tại Tây Ban Nha

Mùa giải vừa qua trong màu áo Barcelona chứng kiến phong độ tương đối ấn tượng của Marcus Rashford. Chân sút sinh năm 1997 đã ghi 14 bàn thắng và đóng góp 11 đường kiến tạo sau 49 lần ra sân trên mọi đấu trường. Màn trình diễn bùng nổ tại La Liga chính là tấm vé giúp anh chiếm một suất trong đội hình tuyển Anh tham dự World Cup 2026.

Rashford lọt tầm ngắm Fenerbahce. Ảnh: Getty.

Dù Rashford ưu tiên tiếp tục gắn bó với sân Camp Nou, ban lãnh đạo Barcelona đã quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt hay đàm phán để hạ mức phí chuyển nhượng. Sự rút lui của đội bóng xứ Catalonia vô tình mở ra cơ hội lớn cho các câu lạc bộ khác muốn sở hữu ngôi sao chạy cánh này.

Sức ép truyền thông và đòn đáp trả của Fenerbahce

Động thái quyết liệt từ Fenerbahce không chỉ thuần túy phục vụ chuyên môn mà còn mang tính chiến lược tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ (Super Lig). Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của họ là Trabzonspor vừa kích nổ bản hợp đồng bom tấn Mohamed Salah từ Liverpool, tạo ra sức ép khủng khiếp lên truyền thông và người hâm mộ.

Để đáp trả thách thức trong cuộc đua vô địch, Fenerbahce xem Rashford là quân bài hoàn hảo. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ tự tin tiềm lực tài chính dồi dào của họ hoàn toàn có thể đáp ứng được mức đãi ngộ rất cao mà tuyển thủ Anh đang nhận.

Bài toán tái thiết của Michael Carrick tại Man Utd

Về phía Manchester United, HLV Michael Carrick đã sẵn sàng bật đèn xanh để học trò rời Old Trafford. Mức lương quá cao của chân sút 28 tuổi đang là rào cản lớn trong việc cân bằng quỹ lương, do đó việc bán đứt anh được xem là giải pháp tối ưu cho cả hai phía.

Hiện tại, HLV Carrick đang tích cực tìm kiếm một nhân tố mới cho hành lang cánh trái trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại. Dù mục tiêu hàng đầu là Iliman Ndiaye đang gặp khó khăn do sự cạnh tranh gay gắt từ Arsenal và Al-Hilal, việc chia tay Rashford vẫn sẽ giúp Quỷ đỏ giải phóng đáng kể quỹ lương để linh hoạt hơn trên thị trường chuyển nhượng. Nếu các thỏa thuận cá nhân sớm được thống nhất, thương vụ này có thể hoàn tất ngay trong vài tuần tới.