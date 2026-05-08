Fenerbahçe thắng Sturm Graz, tạo lợi thế ở vòng loại Champions League Tại Chobani Stadium, Istanbul, Fenerbahçe thắng Sturm Graz 2-0 ở vòng loại thứ ba UEFA Champions League nhờ các bàn của Talisca và Greenwood; đội chủ nhà nắm lợi thế, còn Sturm Graz chịu bất lợi sau thất bại.

Fenerbahçe 2 - 0 Sturm Graz Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Fenerbahçe tiếp đón Sturm Graz.

9' Talisca mở tỷ số cho Fenerbahçe Phút 9', Talisca lập công sau đường kiến tạo của K. Akturkoglu, đưa Fenerbahçe vượt lên dẫn trước Sturm Graz 1-0. Đội chủ nhà sớm cụ thể hóa thế nhập cuộc lấn lướt.

14' Fenerbahçe áp đảo từ đầu trận Sau 14 phút, Fenerbahçe hoàn toàn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 87% - 13%, đồng thời dẫn trước Sturm Graz 1-0. Đội chủ nhà đã dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 2 - 0), còn Sturm Graz chủ yếu lùi sâu chịu trận.

21' Gorenc Stankovic nhận thẻ vàng Phút 21, J. Gorenc Stankovic của Sturm Graz nhận thẻ vàng vì lỗi Roughing. Đây là lời cảnh báo để Sturm Graz thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

27' Fenerbahçe kiểm soát thế trận Sau 27 phút, Fenerbahçe đang kiểm soát hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng 78% - 22%. Sturm Graz phải lùi sâu chịu trận khi đối thủ nhỉnh hơn về dứt điểm 3 - 1 và trúng đích 2 - 0.

30' Fenerbahçe điều chỉnh nhân sự ở phút 30 Phút 30, Fenerbahçe thay người: A. Brown vào sân thay J. Oosterwolde. Đội chủ nhà đang nắm thế chủ động và tiếp tục điều chỉnh nhân sự khi dẫn trước Sturm Graz.

41' Fenerbahçe kiểm soát thế trận Phút 41', Fenerbahçe đang kiểm soát bóng vượt trội với 80% - 20%, buộc Sturm Graz lùi sâu phòng ngự. Đội chủ nhà cũng nhỉnh hơn về khả năng tạo cơ hội trúng đích, với thống kê 2 - 0, nhưng nhịp tấn công chưa thực sự dồn dập.

45' M. Greenwood nhân đôi cách biệt Phút 45', M. Greenwood lập công cho Fenerbahçe sau đường kiến tạo của M. Asensio, nâng tỷ số lên 2-0 trước Sturm Graz. Bàn thắng tiếp tục cho thấy thế chủ động của Fenerbahçe trong hiệp một.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Sturm Graz thay người đầu hiệp hai Phút 46', A. Kayombo vào sân thay S. Wlodarczyk bên phía Sturm Graz. Đây là điều chỉnh đầu hiệp hai trong lúc đội khách đang bị Fenerbahçe dẫn 2-0.

53' Fenerbahçe áp đảo, Sturm Graz chịu trận Bước sang phút 53, Fenerbahçe vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 79% - 21%, trong khi Sturm Graz phải lùi sâu phòng ngự. Đội chủ nhà cũng nhỉnh hơn về dứt điểm 6 - 3 và phạt góc 3 - 0, duy trì sức ép khi đang dẫn 2-0.

58' J. Heil nhận thẻ vàng Phút 58', J. Heil của Sturm Graz nhận thẻ vàng. Trong thế bị Fenerbahçe dẫn 2-0, Sturm Graz tiếp tục chịu thêm sức ép.

64' Sturm Graz thay người ở phút 64 Phút 64, Sturm Graz đưa G. Mamageishvili vào sân thay S. Seidl. Đội khách thực hiện điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang bị Fenerbahçe dẫn 2-0.

64' Sturm Graz thay người ở phút 64 Phút 64', Sturm Graz đưa R. Fosso vào sân thay L. Weinhandl. Sự điều chỉnh đến trong bối cảnh Fenerbahçe đang dẫn 2-0 và kiểm soát thế trận tốt hơn.

64' N. Weiper vào sân ở phút 64 Phút 64, Sturm Graz thay người: N. Weiper vào sân, S. Jatta rời sân. Sturm Graz tiếp tục điều chỉnh nhân sự trong thế bị dẫn.

65' A. Kayombo nhận thẻ vàng vì ngã vờ Phút 65, A. Kayombo của Sturm Graz nhận thẻ vàng vì lỗi ngã vờ. Đây là thẻ vàng thứ ba của Sturm Graz, trong bối cảnh đội đang bị Fenerbahçe dẫn 2-0.

66' Fenerbahçe áp đảo, Sturm Graz chịu trận Bước sang phút 66, Fenerbahçe vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 76% - 24% và số pha dứt điểm 8 - 3. Sturm Graz gần như chỉ tập trung chống đỡ, trong khi đội chủ nhà đã có 5 - 1 cú sút trúng đích.

69' Fred vào sân, Fenerbahçe tăng cường tuyến giữa Phút 69, Fred vào sân thay M. Greenwood bên phía Fenerbahçe. Với thế trận đang nằm trong tầm kiểm soát, sự xuất hiện của Fred có thể giúp đội chủ nhà duy trì sức ép và bảo toàn lợi thế.

69' I. Kahveci vào sân thay M. Asensio Phút 69', Fenerbahçe đưa I. Kahveci vào sân thay M. Asensio. Đây là điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh Fenerbahçe đang kiểm soát thế trận và dẫn 2-0.

80' Fenerbahçe áp đảo, Sturm Graz chịu trận Bước sang phút 80', Fenerbahçe vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 73% - 27% và vượt trội về số lần dứt điểm 14 - 4. Sturm Graz phải lùi sâu phòng ngự, trong khi đội chủ nhà duy trì sức ép để bảo toàn lợi thế dẫn 2 - 0.

85' Fenerbahçe thay người ở phút 85 Phút 85', O. Aydin vào sân thay K. Akturkoglu, khi Fenerbahçe đang dẫn Sturm Graz 2-0. Đội chủ nhà có thể hướng đến việc bảo toàn lợi thế trong những phút cuối.

85' Fenerbahçe thay người ở phút 85 Phút 85, Fenerbahçe đưa M. Muldur vào sân thay N. Semedo. Đội chủ nhà thực hiện điều chỉnh khi đang dẫn 2-0 và nắm thế chủ động rõ rệt.

87' Sturm Graz thay người ở phút 87 Phút 87', Sturm Graz đưa B. Beganovic vào sân thay J. Hodl. Đây là sự điều chỉnh muộn trong bối cảnh đội khách đang bị dẫn 2-0.

KT Kết thúc: Fenerbahçe 2-0 Sturm Graz Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 02:59 06/08/2026

Đội hình chính thức Fenerbahçe Sơ đồ 4-3-3 · HLV Ismail Kartal Sturm Graz Sơ đồ 4-4-2 · HLV Fabio Ingolitsch 34 Mert Günok 27 Nélson Semedo 37 Milan Škriniar 15 Nathan Aké 24 Jayden Oosterwolde 10 Marco Asensio 91 N'Golo Kanté 6 Mattéo Guendouzi 11 Mason Greenwood 94 Talisca 9 Kerem Aktürkoğlu 53 Daniil Khudyakov 28 Jurgen Heil 5 Albert Vallci 2 Jeyland Mitchell 18 Emran Soglo 43 Jacob Hödl 39 Luca Weinhandl 4 Jon Gorenc Stanković 19 Simon Seidl 17 Szymon Włodarczyk 20 Seedy Jatta Dự bị Fenerbahçe 31 Ederson 3 Archie Brown 4 Çağlar Söyüncü 14 Yiğit Efe Demir 18 Mert Müldür 5 İsmail Yüksek 7 Fred 17 İrfan Can Kahveci 20 Anthony Musaba Sturm Graz 32 Christoph Wiener-Pucher 22 Ammar Helac 21 Petar Petrović 23 Arjan Malić 27 Luís Balbo 30 Paul Koller 40 Julian Halwachs 15 Gizo Mamageishvili 80 Ryan Fosso Cập nhật đội hình lúc 00:34 06/08/2026

Fenerbahçe Thống kê Sturm Graz 72% Kiểm soát bóng 28% 15 Dứt điểm 5 10 Trúng đích 1 4 Phạt góc 2 10 Phạm lỗi 19 4 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 8

Cầu thủ nổi bật Mason Greenwood Fenerbahçe 1 bàn Talisca Fenerbahçe 1 bàn Marco Asensio Fenerbahçe 1 kiến tạo · điểm 7.7 Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe 1 kiến tạo · điểm 7.2 Milan Škriniar Fenerbahçe Điểm 8.9 Daniil Khudyakov Sturm Graz Điểm 7.9

Thông tin trận đấu

Fenerbahçe sẽ đối đầu Sturm Graz tại UEFA Champions League vào lúc 01:00 ngày 06/08/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Chobani Stadium Fenerbahce Sukru Saracoglu, nơi Fenerbahçe có cơ hội tận dụng sự quen thuộc về không gian thi đấu để tạo thế chủ động.

Dù vậy, những dữ liệu trước trận không cho thấy khoảng cách rõ ràng giữa hai đội. Fenerbahçe có một trận thắng và một trận hòa trong hai trận gần nhất, còn Sturm Graz toàn thắng cả hai trận gần nhất. Sự tương phản này tạo nên nền tảng cho một cuộc so tài cân bằng, trong đó khả năng kiểm soát nhịp độ có thể trở thành yếu tố quyết định.

Phong độ gần đây tạo thế giằng co

Fenerbahçe bước vào trận đấu với chuỗi phong độ gồm một chiến thắng và một trận hòa. Mẫu kết quả này cho thấy đội bóng duy trì được sự ổn định, nhưng chưa tạo ra cảm giác áp đảo tuyệt đối. Trên sân nhà, Fenerbahçe sẽ cần chuyển sự ổn định đó thành một thế trận chủ động hơn, đặc biệt trong giai đoạn đầu trận.

Ở phía đối diện, Sturm Graz có thành tích toàn thắng trong hai trận gần nhất. Đây là tín hiệu tích cực về sự tự tin và khả năng duy trì hiệu quả thi đấu. Tuy nhiên, phong độ tốt không đồng nghĩa với việc đội khách chắc chắn kiểm soát được trận đấu, nhất là khi phải thi đấu tại Chobani Stadium Fenerbahce Sukru Saracoglu.

Điểm đáng chú ý là cả hai đội đều không bước vào trận đấu với dấu hiệu sa sút rõ rệt. Fenerbahçe có sự cân bằng giữa kết quả thắng và hòa, trong khi Sturm Graz sở hữu đà thi đấu tốt hơn về mặt kết quả. Vì thế, cuộc đối đầu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi cách mỗi đội xử lý những thời điểm then chốt thay vì chỉ dựa vào phong độ tổng thể.

Đối đầu nghiêng nhẹ về Fenerbahçe

Trong hai lần gặp nhau gần nhất, Fenerbahçe thắng một trận và hòa một trận, còn Sturm Graz chưa có chiến thắng. Xu hướng này mang lại cho Fenerbahçe cơ sở nhất định về tâm lý, đồng thời cho thấy Sturm Graz vẫn chưa thể tạo ra ưu thế khi đối đầu đối thủ này.

Tuy nhiên, khoảng cách trong lịch sử đối đầu không đủ lớn để bảo đảm một thế trận dễ dàng cho Fenerbahçe. Việc hai đội từng có một trận hòa cho thấy Sturm Graz có khả năng gây khó khăn và duy trì sự cân bằng. Đội khách sẽ bước vào trận đấu với mục tiêu phá vỡ xu hướng bất lợi đó, trong khi Fenerbahçe muốn tiếp tục giữ lợi thế trong những lần chạm trán gần đây.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Fenerbahçe, ưu tiên đầu tiên là tận dụng sân nhà để kiểm soát trận đấu nhưng không đánh mất sự an toàn trong chuyển trạng thái. Đội chủ nhà cần kiên nhẫn tìm khoảng trống, tránh đẩy nhịp độ lên quá cao nếu Sturm Graz chủ động phòng ngự chặt và chờ cơ hội phản công.

Trong khi đó, phong độ toàn thắng của Sturm Graz có thể giúp đội khách nhập cuộc với sự tự tin. Cách tiếp cận hợp lý là duy trì cự ly đội hình, hạn chế không gian cho Fenerbahçe triển khai bóng và tận dụng những thời điểm đội chủ nhà dâng cao. Nếu giữ được thế trận cân bằng trong thời gian dài, Sturm Graz sẽ có thêm cơ sở để gây áp lực ngược lên Fenerbahçe.

Trận đấu cũng có thể được định đoạt bởi khả năng thích ứng của hai đội. Fenerbahçe cần tìm cách phá vỡ sự chắc chắn của Sturm Graz, còn đội khách phải xử lý tốt sức ép từ sân nhà của đối thủ. Bên nào kiểm soát được nhịp độ và giảm sai sót trong các tình huống chuyển đổi sẽ có lợi thế đáng kể.

Nhận định trước trận

Fenerbahçe có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu tích cực hơn, trong khi Sturm Graz sở hữu phong độ gần nhất tốt hơn với hai chiến thắng liên tiếp. Những dữ kiện này khiến trận đấu khó được xem là một cuộc so tài một chiều.

Nhìn chung, Fenerbahçe có cơ sở để hướng tới thế trận chủ động tại Chobani Stadium Fenerbahce Sukru Saracoglu. Tuy nhiên, Sturm Graz đang có đủ sự tự tin để gây sức ép và duy trì cuộc cạnh tranh cân bằng. Kết quả cuối cùng nhiều khả năng phụ thuộc vào bản lĩnh xử lý các thời điểm quyết định, thay vì chỉ được định đoạt bởi lợi thế sân nhà hay phong độ ngắn hạn.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Fenerbahçe · 1 thắng 1 hòa Sturm Graz · 0 thắng Fenerbahçe 1 - 1 Sturm Graz Hòa Sturm Graz 1 - 2 Fenerbahçe FEN

Fenerbahçe 5 trận gần nhất H T T T T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới Sturm Graz 5 trận gần nhất H T T T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 6 Ghi (TB 3.0) 0 Thủng lưới