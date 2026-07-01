Ferencvárosi và FC Twente bất phân thắng bại tại Groupama Aréna Ferencvárosi hòa FC Twente 2-2 tại Groupama Aréna, Budapest, trong trận đấu không đội nào giành chiến thắng. Hai đội cùng chia điểm sau màn so tài kịch tính.

Ferencvárosi 2 - 2 FC Twente Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Ferencvárosi tiếp đón FC Twente.

13' FC Twente nhỉnh hơn về thế trận Sau 13 phút, FC Twente đang nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 45 - 55, nhưng Ferencvárosi vẫn duy trì thế trận cân bằng. Tỷ số 0 - 0 cùng số lỗi 1 - 3 cho thấy trận đấu diễn ra khá thận trọng, chưa bên nào tạo được ưu thế rõ rệt.

22' Toon Raemaekers mở tỷ số cho Ferencvárosi Phút 22, Toon Raemaekers lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền, đưa Ferencvárosi vượt lên dẫn trước FC Twente 1-0. Đội chủ nhà tận dụng tốt cơ hội đáng chú ý đầu tiên để tạo lợi thế.

25' Twente cầm bóng, Ferencvárosi dẫn trước Phút 25, FC Twente kiểm soát bóng nhiều hơn với 42 - 58, nhưng Ferencvárosi vẫn đang dẫn 1-0. Thế trận chưa tạo ra nhiều cơ hội khi tổng dứt điểm mới là 1 - 0, cho thấy đội chủ nhà đang ưu tiên bảo toàn lợi thế và chờ thời cơ.

36' Philippe Rommens nhận thẻ đỏ Phút 36, Philippe Rommens nhận thẻ đỏ, rời sân sau khi đã bị cảnh cáo trước đó. Đây là bước ngoặt đáng chú ý khi Ferencvárosi đang dẫn 1-0.

37' FC Twente kiểm soát, Ferencvárosi phòng ngự Phút 37, FC Twente kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 36 - 64 và đang là đội chủ động hơn dù bị dẫn 0-1. Ferencvárosi chủ động phòng ngự, chờ cơ hội phản công trong thế trận có rất ít pha dứt điểm, khi tổng số lần dứt điểm là 1 - 2 và trúng đích 1 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Sam Lammers vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Sam Lammers vào sân thay Kristian Hlynsson. Ferencvárosi đang dẫn 1-0 khi trận đấu bước vào hiệp hai, trong bối cảnh FC Twente chỉ còn 10 người sau thẻ đỏ của Philippe Rommens.

46' Daouda Weidmann vào sân thay Aske Adelgaard Phút 46', Daouda Weidmann vào sân thay Aske Adelgaard. Ferencvárosi vẫn giữ lợi thế dẫn trước FC Twente khi hiệp hai bắt đầu.

50' Lenny Joseph nhân đôi cách biệt cho Ferencvárosi Phút 50, Lenny Joseph lập công, giúp Ferencvárosi nâng tỷ số lên 2-0 trước FC Twente. Đội chủ nhà đang tạo ra khoảng cách đáng kể sau bàn thắng thứ hai.

50' FC Twente kiểm soát, Ferencvárosi phòng ngự Phút 50, FC Twente chiếm ưu thế kiểm soát bóng với tỷ lệ 35-65, nhưng Ferencvárosi vẫn dẫn 2-0 và chủ động phòng ngự. Thế trận chưa quá sôi động khi số lần dứt điểm mới là 2-4, cho thấy đội khách cầm bóng nhiều nhưng chưa tạo được sức ép đủ rõ ràng.

58' Thomas van den Belt nhận thẻ vàng Phút 58, Thomas van den Belt nhận thẻ vàng. Ferencvárosi vẫn đang dẫn FC Twente 2-0.

58' Cadu nhận thẻ vàng ở phút 58 Phút 58, Cadu nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Ferencvárosi vẫn đang dẫn FC Twente 2-0, nhưng Cadu sẽ phải thi đấu thận trọng hơn trong phần còn lại.

61' Stav Lemkin nhận thẻ vàng Phút 61', Stav Lemkin phải nhận thẻ vàng trong bối cảnh FC Twente đang bị Ferencvárosi dẫn 2-0.

62' Twente kiểm soát, Ferencvárosi rình rập Phút 62, FC Twente đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 35 - 65 và ưu thế phạt góc 1 - 5. Dù chịu sức ép, Ferencvárosi vẫn cho thấy sự sắc bén trong những pha lên bóng khi có 2 - 0 cú sút trúng đích.

64' Younes Taha vào sân thay van den Belt Phút 64, Younes Taha được tung vào sân thay Thomas van den Belt. Van den Belt rời sân sau khi đã nhận thẻ vàng ở phút 58.

73' Bamidele Yusuf vào sân ở phút 73 Phút 73, Bamidele Yusuf vào sân thay Callum O'Dowda. Ferencvárosi đang dẫn 2-0, và sự điều chỉnh này mang đến thêm lựa chọn cho FC Twente trong những phút cuối.

73' Lucas Vennegoor of Hesselink vào sân Phút 73', Lucas Vennegoor of Hesselink vào sân thay Sondre Ørjasæter. Ferencvárosi đang dẫn 2-0, nên sự điều chỉnh này diễn ra trong thế trận khá thuận lợi cho đội chủ nhà.

73' Marko Pjaca vào sân thay Daan Rots Phút 73, Marko Pjaca vào sân thay Daan Rots. Ferencvárosi đang nắm lợi thế với tỷ số 2-0 trước FC Twente.

74' FC Twente ép sân nhưng vẫn bị dẫn sâu Phút 74, FC Twente đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 34 - 66, vượt trội về dứt điểm 3 - 14 và phạt góc 1 - 6. Ferencvárosi phải chịu sức ép lớn nhưng vẫn giữ lợi thế 2-0, chờ cơ hội phản công.

78' Ferencvárosi thay người ở phút 78 Phút 78, Nathan Zohoré vào sân thay Lenny Joseph. Ferencvárosi đang dẫn 2-0, và sự điều chỉnh này có thể giúp đội chủ nhà duy trì lợi thế trong những phút còn lại.

82' Wout Weghorst rút ngắn cách biệt Phút 82, Wout Weghorst lập công với đường kiến tạo của Marko Pjaca, rút ngắn tỷ số cho FC Twente xuống 2-1. Bàn thắng thắp lại hy vọng cho đội khách trong những phút cuối.

86' FC Twente gỡ hòa nghẹt thở ở phút 86 Phút 86, Lucas Vennegoor of Hesselink lập công sau đường kiến tạo của Bart van Rooij, đưa FC Twente gỡ hòa 2-2 trước Ferencvárosi. Bàn thắng tiếp tục thắp lên màn ngược dòng đầy kịch tính của FC Twente.

86' FC Twente dồn ép ở cuối trận Phút 86', FC Twente đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 33 - 67 và vượt trội về dứt điểm 5 - 19 . Ferencvárosi chịu sức ép trong thế trận hòa 2-2, khi đối thủ còn có 1 - 8 quả phạt góc.

88' Younes Taha nhận thẻ vàng phút 88 Phút 88, Younes Taha nhận thẻ vàng. Trận đấu đang trở nên căng thẳng khi tỷ số là 2-2.

89' Jonathan Levi vào sân ở phút 89 Phút 89', Jonathan Levi vào sân thay Cadu. Những phút cuối hứa hẹn sẽ rất căng thẳng khi Ferencvárosi và FC Twente đang hòa 2-2.

KT Kết thúc: Ferencvárosi 2-2 FC Twente Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 03:25 31/07/2026

Đội hình chính thức Ferencvárosi Sơ đồ 4-3-3 FC Twente Sơ đồ 4-3-3 90 Dénes Dibusz 14 Attila Osváth 4 Mariano Gómez 28 Toon Raemaekers 20 Cadu 88 Philippe Rommens 36 Gabi Kanichowsky 17 Marius Corbu 16 Kristoffer Zachariassen 75 Lenny Joseph 47 Callum O'Dowda 1 Lars Unnerstall 28 Bart van Rooij 23 Stav Lemkin 43 Ruud Nijstad 29 Aske Adelgaard 6 Ramiz Zerrouki 14 Kristian Hlynsson 20 Thomas van den Belt 11 Daan Rots 9 Wout Weghorst 27 Sondre Ørjasæter Dự bị Ferencvárosi 1 Ádám Varga 5 Nathan Zohoré 7 Elton Acolatse 10 Jonathan Levi 11 Bamidele Yusuf 15 Daniel Arzani 18 Á. Bagi 21 Endre Botka 30 Zsombor Gruber FC Twente 3 Robin Pröpper 4 Mathias Kjølø 7 Marko Pjaca 10 Sam Lammers 12 Guilherme Peixoto 19 Younes Taha 22 Remko Pasveer 24 Krzysztof Kurowski 25 Lucas Vennegoor of Hesselink Cập nhật đội hình lúc 01:02 31/07/2026

Ferencvárosi Thống kê FC Twente 32% Kiểm soát bóng 68% 5 Dứt điểm 21 3 Trúng đích 4 2 Phạt góc 8 10 Phạm lỗi 12 0 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Toon Raemaekers Ferencvárosi 1 bàn Wout Weghorst FC Twente 1 bàn Lucas Vennegoor of Hesselink FC Twente 1 bàn Lenny Joseph Ferencvárosi 1 bàn Bart van Rooij FC Twente 1 kiến tạo · điểm 7.5 Marko Pjaca FC Twente 1 kiến tạo · điểm 7.05

Thông tin trận đấu

Ferencvárosi sẽ đối đầu FC Twente tại Groupama Aréna trong khuôn khổ UEFA Europa League. Trận đấu diễn ra lúc 01h30 ngày 31/07/2026.

Đây là cuộc so tài mà Ferencvárosi có một điểm tựa đáng chú ý: đội bóng này đã giành chiến thắng trong lần đối đầu gần nhất giữa hai bên. Tuy nhiên, chừng đó dữ liệu chưa đủ để khẳng định ưu thế toàn diện cho đội chủ nhà, đặc biệt khi không có thêm thông tin về phong độ gần đây, lực lượng hoặc vị trí của hai đội.

Lợi thế đối đầu nghiêng về Ferencvárosi

Trong lần chạm trán gần nhất được ghi nhận, Ferencvárosi thắng FC Twente. Xu hướng này mang lại lợi thế nhất định về tâm lý cho đội chủ nhà, bởi họ đã có trải nghiệm tích cực khi đối đầu đối thủ đến từ Hà Lan.

Dù vậy, lịch sử đối đầu chỉ phản ánh một lần gặp nhau. Vì thế, Ferencvárosi không thể dựa hoàn toàn vào kết quả trước đó để kiểm soát trận đấu. FC Twente vẫn có cơ hội làm mới cục diện nếu tổ chức tốt và hạn chế ảnh hưởng từ lợi thế sân nhà của đối thủ.

Thế trận được quyết định bởi khả năng kiểm soát

Với dữ liệu hiện có, chưa thể xác định sơ đồ chiến thuật hoặc cách bố trí nhân sự của hai đội. Điểm then chốt nhiều khả năng nằm ở khả năng kiểm soát nhịp độ và mức độ hiệu quả trong các thời điểm chuyển trạng thái.

Ferencvárosi có thể bước vào trận đấu với sự tự tin cao hơn nhờ kết quả đối đầu gần nhất. Nếu tận dụng tốt không gian quen thuộc tại Groupama Aréna, đội chủ nhà sẽ có cơ sở để tạo sức ép và duy trì thế chủ động. Tuy nhiên, lợi thế này chỉ phát huy giá trị khi được chuyển hóa thành khả năng kiểm soát trận đấu ổn định.

Ở chiều ngược lại, FC Twente cần giữ sự tập trung và tránh để ký ức về thất bại trước đó ảnh hưởng đến cách nhập cuộc. Một thế trận chặt chẽ, kỷ luật sẽ giúp đội khách giảm tác động từ sức ép trên sân đối phương, đồng thời tạo điều kiện để tìm kiếm những thời điểm thích hợp trong trận.

Nhận định trước trận

Ferencvárosi đang có lợi thế tâm lý từ lần đối đầu gần nhất và được chơi tại Groupama Aréna. Đây là những yếu tố có thể giúp đội chủ nhà nhập cuộc tự tin hơn, nhưng chưa đủ để tạo ra kết luận chắc chắn về kết quả chung cuộc.

FC Twente vẫn đứng trước cơ hội cân bằng cuộc đấu nếu duy trì được sự ổn định trong tổ chức và không để Ferencvárosi áp đặt thế trận. Nhìn chung, trận đấu hứa hẹn là màn so tài giằng co, trong đó khả năng kiểm soát diễn biến thực tế sẽ quan trọng hơn lợi thế từ lịch sử đối đầu.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Ferencvárosi · 1 thắng 0 hòa FC Twente · 0 thắng FC Twente 1 - 2 Ferencvárosi FER

Ferencvárosi 5 trận gần nhất T T T T B FC Twente 5 trận gần nhất T B B H T

Tình hình lực lượng Ferencvárosi Không có thông tin FC Twente ✚ Mees Hilgers (Unknown Injury) ✚ Issam El Maach (Muscle Injury)