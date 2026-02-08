Feyenoord thắng Atalanta trong trận giao hữu tại Rotterdam Feyenoord đánh bại Atalanta 2-1 tại Stadion Feijenoord, Rotterdam, trong trận giao hữu; đội chủ nhà giành chiến thắng còn Atalanta nhận thất bại.

Feyenoord 2 - 1 Atalanta Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Feyenoord tiếp đón Atalanta.

12' Feyenoord kiểm soát thế trận Phút 12, Feyenoord đang dẫn 1-0 và kiểm soát bóng 60-40, nhưng Atalanta vẫn cho thấy sự chủ động trong những pha dứt điểm khi đang nhỉnh hơn 2-1. Thế trận vì vậy chưa hoàn toàn một chiều, với Feyenoord cầm bóng nhiều hơn còn Atalanta chờ cơ hội phản công.

24' Feyenoord giữ lợi thế trong thế trận cân bằng Phút 24', Feyenoord đang dẫn nhưng thế trận vẫn khá cân bằng khi Atalanta nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng, với tỷ lệ 49 - 51 . Hai đội cùng có 3 - 3 pha dứt điểm, song Feyenoord tỏ ra sắc bén hơn với số lần đưa bóng trúng đích là 1 - 0 .

36' Feyenoord kiểm soát thế trận Phút 36', Feyenoord đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 60-40 và lợi thế dẫn 1-0. Atalanta chịu sức ép nhưng vẫn duy trì thế trận cân bằng ở khâu dứt điểm, với tổng số lần ra chân 5-4 và cùng có 1-1 pha trúng đích.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Feyenoord tiếp tục kiểm soát thế trận Phút 48', Feyenoord vẫn là đội làm chủ thế trận khi dẫn 1-0 và chiếm 62 - 38% thời lượng kiểm soát bóng. Atalanta phải lùi sâu chịu sức ép, thể hiện qua cách biệt dứt điểm 8 - 4, dù cả hai đội mới có 1 - 1 lần đưa bóng trúng đích.

60' Feyenoord chiếm ưu thế kiểm soát Phút 60, Feyenoord vẫn là đội chủ động hơn với thời lượng cầm bóng 65 - 35 và số lần dứt điểm 10 - 5. Atalanta đang lùi sâu chịu sức ép, nhưng vẫn cho thấy sự nguy hiểm khi có 2 pha dứt điểm trúng đích so với 1 của đối thủ.

72' Feyenoord kiểm soát, Atalanta rình rập Phút 72, Feyenoord đang chiếm thế chủ động với thời lượng cầm bóng 65 - 35 và số lần dứt điểm 10 - 6 trong thế trận hòa 1-1. Dù vậy, Atalanta vẫn cho thấy sự nguy hiểm khi có 3 quả phạt góc so với 1 của đối thủ, sẵn sàng chờ cơ hội phản công.

84' Feyenoord kiểm soát thế trận Phút 84, Feyenoord đang dẫn 2-1 và kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 64 - 36, đồng thời vượt trội về số lần dứt điểm 12 - 6. Atalanta chịu sức ép nhưng vẫn cho thấy khả năng rình rập qua lợi thế phạt góc 2 - 3.

KT Kết thúc: Feyenoord 2-1 Atalanta Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 22:05 02/08/2026

Đội hình chính thức Feyenoord Sơ đồ 4-2-3-1 Atalanta Sơ đồ 3-4-2-1 1 Tjark Ernst 26 Givairo Read 8 Jeremiah St. Juste 35 Mika Mármol 34 Charles Vanhoutte 4 Tsuyoshi Watanabe 25 Gjivai Zechiël 23 Anis Hadj Moussa 10 Luciano Valente 27 Gaoussou Diarra 9 Ayase Ueda 29 Marco Carnesecchi 42 Giorgio Scalvini 19 Berat Djimsiti 69 Honest Ahanor 77 Davide Zappacosta 13 Éderson 70 Gianluca Gaetano 10 Lazar Samardžić 18 Giacomo Raspadori 7 Kamaldeen Sulemana 90 Nikola Krstović Dự bị Feyenoord 11 Gonçalo Borges 14 Sem Steijn 17 Casper Tengstedt 20 Mats Deijl 21 Anel Ahmedhodzic 24 Thijs Kraaijeveld 28 Oussama Targhalline 30 Jordan Lotomba 32 Aymen Sliti Atalanta 3 Odilon Kossounou 6 Ibrahim Sulemana 8 Mario Pašalić 9 Gianluca Scamacca 11 Daniel Maldini 15 Marten de Roon 16 Raoul Bellanova 23 Sead Kolasinac 40 Relja Obric Cập nhật đội hình lúc 19:28 02/08/2026

Feyenoord Thống kê Atalanta 64% Kiểm soát bóng 36% 12 Dứt điểm 6 2 Trúng đích 3 2 Phạt góc 3 12 Phạm lỗi 12 2 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 0

Cầu thủ nổi bật Nikola Krstović Atalanta 1 bàn Shaqueel van Persie Feyenoord 1 bàn Ayase Ueda Feyenoord 1 bàn Giorgio Scalvini Atalanta 1 kiến tạo · điểm 6.94 Jeremiah St. Juste Feyenoord Điểm 7.64 Gjivai Zechiël Feyenoord Điểm 7.23

Feyenoord sẽ đối đầu Atalanta trong khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs) lúc 20h ngày 02/08/2026. Trận đấu diễn ra tại Stadion Feijenoord, sân nhà của Feyenoord, nhưng những dữ liệu hiện có chưa bao gồm phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí giải đấu, danh sách vắng mặt hoặc đội hình dự kiến của hai đội.

Bối cảnh trận đấu tại Stadion Feijenoord

Đây là cuộc so tài giữa Feyenoord và Atalanta trong một trận giao hữu cấp câu lạc bộ. Với tính chất này, kết quả không phải yếu tố duy nhất quyết định giá trị chuyên môn của trận đấu. Cách hai đội tổ chức lối chơi, duy trì cường độ và thích ứng với diễn biến trên sân sẽ là những điểm đáng chú ý.

Feyenoord có lợi thế sân nhà khi cuộc đối đầu được tổ chức tại Stadion Feijenoord. Tuy nhiên, chưa có đủ thông tin để đánh giá mức độ ảnh hưởng cụ thể của lợi thế này hoặc xác định đội nào đang sở hữu phong độ tốt hơn.

Phong độ và thế đối đầu chưa có đủ dữ liệu

Thông tin được cung cấp không nêu thành tích trong những trận gần nhất của Feyenoord và Atalanta. Vì vậy, chưa thể đưa ra nhận định định lượng về chuỗi thắng, hòa hoặc thua của mỗi đội, cũng như không nên kết luận bên nào đang chiếm ưu thế về phong độ.

Tương tự, dữ liệu hiện có không bao gồm thống kê đối đầu giữa hai câu lạc bộ. Mọi đánh giá về xu hướng lịch sử vì thế cần được bỏ ngỏ, thay vì dựa trên những thông tin không xuất hiện trong hồ sơ trận đấu.

Điểm chờ đợi trong cách tiếp cận chiến thuật

Trận giao hữu này có thể được theo dõi qua cách Feyenoord tận dụng sân nhà và cách Atalanta xử lý sức ép trong chuyến làm khách. Những thay đổi về vị trí, nhịp độ triển khai bóng và khả năng chuyển trạng thái sẽ giúp tạo nên các tín hiệu chuyên môn đáng chú ý trong suốt trận đấu.

Dù vậy, chưa có thông tin về sơ đồ chiến thuật, đội hình xuất phát hay kế hoạch nhân sự của hai bên. Do đó, không thể khẳng định Feyenoord hoặc Atalanta sẽ sử dụng một hệ thống cụ thể, cũng như không thể xác định trước những cầu thủ giữ vai trò then chốt.

Lực lượng hai đội

Dữ liệu hiện có chưa nêu cầu thủ vắng mặt, lý do chấn thương hoặc danh sách đội hình dự kiến của Feyenoord và Atalanta. Vì vậy, tình trạng nhân sự của hai đội vẫn chưa thể được đánh giá trước giờ bóng lăn.

Nhận định Feyenoord vs Atalanta

Feyenoord có điểm tựa Stadion Feijenoord, trong khi Atalanta bước vào trận đấu với tư cách đội khách. Tuy nhiên, thiếu thông tin về phong độ, lực lượng và chiến thuật khiến mọi kết luận nghiêng về một bên đều chưa đủ cơ sở.

Điểm đáng chờ đợi nhất nằm ở diễn biến thực tế trên sân: cách hai đội nhập cuộc, mức độ chủ động trong kiểm soát bóng và khả năng duy trì sự cân bằng khi trận đấu thay đổi nhịp độ. Với những dữ kiện hiện có, đây là cuộc đối đầu cần được đánh giá qua màn trình diễn thay vì dự đoán một kết quả cụ thể.

Feyenoord 5 trận gần nhất T T T T Atalanta 5 trận gần nhất T H B T H

Tình hình lực lượng Feyenoord ✚ Leo Sauer (Partial Muscle Tear) ✚ Jeremiah St. Juste (Unknown Injury) ✚ Givairo Read (Minor Knock) ✚ Jakub Moder (Knee Surgery) ✚ Gaoussou Diarra (Visa Issues) ✚ Thomas Beelen (Broken Leg) ✚ Jordan Bos (Knee Surgery) ✚ Gijs Smal (Ankle Injury) Atalanta ✚ Kamaldeen Sulemana (Unknown Injury) ✚ Isak Hien (Thigh Problems) ✚ El Bilal Touré (Unknown Injury)