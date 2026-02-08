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    Feyenoord thắng Atalanta trong trận giao hữu tại Rotterdam

    Đại Ngàn02/08/2026 15:13

    Feyenoord đánh bại Atalanta 2-1 tại Stadion Feijenoord, Rotterdam, trong trận giao hữu; đội chủ nhà giành chiến thắng còn Atalanta nhận thất bại.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Feyenoord 2-1 Atalanta: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Feyenoord2 - 1AtalantaKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Feyenoord tiếp đón Atalanta.

    • 12'Feyenoord kiểm soát thế trận

      Phút 12, Feyenoord đang dẫn 1-0 và kiểm soát bóng 60-40, nhưng Atalanta vẫn cho thấy sự chủ động trong những pha dứt điểm khi đang nhỉnh hơn 2-1. Thế trận vì vậy chưa hoàn toàn một chiều, với Feyenoord cầm bóng nhiều hơn còn Atalanta chờ cơ hội phản công.

    • 24'Feyenoord giữ lợi thế trong thế trận cân bằng

      Phút 24', Feyenoord đang dẫn nhưng thế trận vẫn khá cân bằng khi Atalanta nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng, với tỷ lệ 49 - 51. Hai đội cùng có 3 - 3 pha dứt điểm, song Feyenoord tỏ ra sắc bén hơn với số lần đưa bóng trúng đích là 1 - 0.

    • 36'Feyenoord kiểm soát thế trận

      Phút 36', Feyenoord đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 60-40 và lợi thế dẫn 1-0. Atalanta chịu sức ép nhưng vẫn duy trì thế trận cân bằng ở khâu dứt điểm, với tổng số lần ra chân 5-4 và cùng có 1-1 pha trúng đích.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 48'Feyenoord tiếp tục kiểm soát thế trận

      Phút 48', Feyenoord vẫn là đội làm chủ thế trận khi dẫn 1-0 và chiếm 62 - 38% thời lượng kiểm soát bóng. Atalanta phải lùi sâu chịu sức ép, thể hiện qua cách biệt dứt điểm 8 - 4, dù cả hai đội mới có 1 - 1 lần đưa bóng trúng đích.

    • 60'Feyenoord chiếm ưu thế kiểm soát

      Phút 60, Feyenoord vẫn là đội chủ động hơn với thời lượng cầm bóng 65 - 35 và số lần dứt điểm 10 - 5. Atalanta đang lùi sâu chịu sức ép, nhưng vẫn cho thấy sự nguy hiểm khi có 2 pha dứt điểm trúng đích so với 1 của đối thủ.

    • 72'Feyenoord kiểm soát, Atalanta rình rập

      Phút 72, Feyenoord đang chiếm thế chủ động với thời lượng cầm bóng 65 - 35 và số lần dứt điểm 10 - 6 trong thế trận hòa 1-1. Dù vậy, Atalanta vẫn cho thấy sự nguy hiểm khi có 3 quả phạt góc so với 1 của đối thủ, sẵn sàng chờ cơ hội phản công.

    • 84'Feyenoord kiểm soát thế trận

      Phút 84, Feyenoord đang dẫn 2-1 và kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 64 - 36, đồng thời vượt trội về số lần dứt điểm 12 - 6. Atalanta chịu sức ép nhưng vẫn cho thấy khả năng rình rập qua lợi thế phạt góc 2 - 3.

    • KTKết thúc: Feyenoord 2-1 Atalanta

      Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

    Cập nhật lúc 22:05 02/08/2026

    Đội hình chính thức
    Feyenoord
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Atalanta
    Sơ đồ 3-4-2-1
    1
    Tjark Ernst
    26
    Givairo Read
    8
    Jeremiah St. Juste
    35
    Mika Mármol
    34
    Charles Vanhoutte
    4
    Tsuyoshi Watanabe
    25
    Gjivai Zechiël
    23
    Anis Hadj Moussa
    10
    Luciano Valente
    27
    Gaoussou Diarra
    9
    Ayase Ueda
    29
    Marco Carnesecchi
    42
    Giorgio Scalvini
    19
    Berat Djimsiti
    69
    Honest Ahanor
    77
    Davide Zappacosta
    13
    Éderson
    70
    Gianluca Gaetano
    10
    Lazar Samardžić
    18
    Giacomo Raspadori
    7
    Kamaldeen Sulemana
    90
    Nikola Krstović
    Dự bị
    Feyenoord
    11 Gonçalo Borges14 Sem Steijn17 Casper Tengstedt20 Mats Deijl21 Anel Ahmedhodzic24 Thijs Kraaijeveld28 Oussama Targhalline30 Jordan Lotomba32 Aymen Sliti
    Atalanta
    3 Odilon Kossounou6 Ibrahim Sulemana8 Mario Pašalić9 Gianluca Scamacca11 Daniel Maldini15 Marten de Roon16 Raoul Bellanova23 Sead Kolasinac40 Relja Obric
    Cập nhật đội hình lúc 19:28 02/08/2026
    FeyenoordThống kêAtalanta
    64%
    Kiểm soát bóng
    36%
    12
    Dứt điểm
    6
    2
    Trúng đích
    3
    2
    Phạt góc
    3
    12
    Phạm lỗi
    12
    2
    Việt vị
    1
    2
    Thủ môn cứu thua
    0
    Cầu thủ nổi bật
    Nikola Krstović
    Nikola Krstović
    Atalanta
    1 bàn
    Shaqueel van Persie
    Shaqueel van Persie
    Feyenoord
    1 bàn
    Ayase Ueda
    Ayase Ueda
    Feyenoord
    1 bàn
    Giorgio Scalvini
    Giorgio Scalvini
    Atalanta
    1 kiến tạo · điểm 6.94
    Jeremiah St. Juste
    Jeremiah St. Juste
    Feyenoord
    Điểm 7.64
    Gjivai Zechiël
    Gjivai Zechiël
    Feyenoord
    Điểm 7.23

    Feyenoord sẽ đối đầu Atalanta trong khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs) lúc 20h ngày 02/08/2026. Trận đấu diễn ra tại Stadion Feijenoord, sân nhà của Feyenoord, nhưng những dữ liệu hiện có chưa bao gồm phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí giải đấu, danh sách vắng mặt hoặc đội hình dự kiến của hai đội.

    Bối cảnh trận đấu tại Stadion Feijenoord

    Đây là cuộc so tài giữa Feyenoord và Atalanta trong một trận giao hữu cấp câu lạc bộ. Với tính chất này, kết quả không phải yếu tố duy nhất quyết định giá trị chuyên môn của trận đấu. Cách hai đội tổ chức lối chơi, duy trì cường độ và thích ứng với diễn biến trên sân sẽ là những điểm đáng chú ý.

    Feyenoord có lợi thế sân nhà khi cuộc đối đầu được tổ chức tại Stadion Feijenoord. Tuy nhiên, chưa có đủ thông tin để đánh giá mức độ ảnh hưởng cụ thể của lợi thế này hoặc xác định đội nào đang sở hữu phong độ tốt hơn.

    Phong độ và thế đối đầu chưa có đủ dữ liệu

    Thông tin được cung cấp không nêu thành tích trong những trận gần nhất của Feyenoord và Atalanta. Vì vậy, chưa thể đưa ra nhận định định lượng về chuỗi thắng, hòa hoặc thua của mỗi đội, cũng như không nên kết luận bên nào đang chiếm ưu thế về phong độ.

    Tương tự, dữ liệu hiện có không bao gồm thống kê đối đầu giữa hai câu lạc bộ. Mọi đánh giá về xu hướng lịch sử vì thế cần được bỏ ngỏ, thay vì dựa trên những thông tin không xuất hiện trong hồ sơ trận đấu.

    Điểm chờ đợi trong cách tiếp cận chiến thuật

    Trận giao hữu này có thể được theo dõi qua cách Feyenoord tận dụng sân nhà và cách Atalanta xử lý sức ép trong chuyến làm khách. Những thay đổi về vị trí, nhịp độ triển khai bóng và khả năng chuyển trạng thái sẽ giúp tạo nên các tín hiệu chuyên môn đáng chú ý trong suốt trận đấu.

    Dù vậy, chưa có thông tin về sơ đồ chiến thuật, đội hình xuất phát hay kế hoạch nhân sự của hai bên. Do đó, không thể khẳng định Feyenoord hoặc Atalanta sẽ sử dụng một hệ thống cụ thể, cũng như không thể xác định trước những cầu thủ giữ vai trò then chốt.

    Lực lượng hai đội

    Dữ liệu hiện có chưa nêu cầu thủ vắng mặt, lý do chấn thương hoặc danh sách đội hình dự kiến của Feyenoord và Atalanta. Vì vậy, tình trạng nhân sự của hai đội vẫn chưa thể được đánh giá trước giờ bóng lăn.

    Nhận định Feyenoord vs Atalanta

    Feyenoord có điểm tựa Stadion Feijenoord, trong khi Atalanta bước vào trận đấu với tư cách đội khách. Tuy nhiên, thiếu thông tin về phong độ, lực lượng và chiến thuật khiến mọi kết luận nghiêng về một bên đều chưa đủ cơ sở.

    Điểm đáng chờ đợi nhất nằm ở diễn biến thực tế trên sân: cách hai đội nhập cuộc, mức độ chủ động trong kiểm soát bóng và khả năng duy trì sự cân bằng khi trận đấu thay đổi nhịp độ. Với những dữ kiện hiện có, đây là cuộc đối đầu cần được đánh giá qua màn trình diễn thay vì dự đoán một kết quả cụ thể.

    Feyenoord
    5 trận gần nhất
    TTTT
    Atalanta
    5 trận gần nhất
    THBTH
    Tình hình lực lượng
    Feyenoord
    Leo Sauer (Partial Muscle Tear)
    Jeremiah St. Juste (Unknown Injury)
    Givairo Read (Minor Knock)
    Jakub Moder (Knee Surgery)
    Gaoussou Diarra (Visa Issues)
    Thomas Beelen (Broken Leg)
    Jordan Bos (Knee Surgery)
    Gijs Smal (Ankle Injury)
    Atalanta
    Kamaldeen Sulemana (Unknown Injury)
    Isak Hien (Thigh Problems)
    El Bilal Touré (Unknown Injury)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Feyenoord thắng Atalanta trong trận giao hữu tại Rotterdam
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