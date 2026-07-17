FIFA điều tra Argentina, Ibrahimovic chỉ trích tuyển Anh tại World Cup 2026 FIFA chính thức mở cuộc điều tra nhắm vào Argentina sau hành vi giăng băng rôn chính trị, trong khi Zlatan Ibrahimovic đặt dấu hỏi về thực lực của tuyển Anh.

Kỳ World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn quyết định nhưng những lùm xùm ngoài sân cỏ đang chiếm sóng truyền thông quốc tế. Từ cuộc điều tra kỷ luật nhắm vào ứng viên vô địch Argentina đến những nhận định đanh thép về đẳng cấp của tuyển Anh, giải đấu đang chứng kiến những diễn biến đầy kịch tính.

FIFA mở cuộc điều tra chính trị nhắm vào Argentina

Thành công tiến vào trận chung kết của Argentina đang bị phủ bóng bởi một cuộc điều tra kỷ luật từ FIFA. Cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới đã chính thức vào cuộc sau khi các cầu thủ "Albiceleste" đưa ra thông điệp chính trị nhạy cảm ngay trên sân cỏ sau trận thắng tuyển Anh tại bán kết.

Argentina bị điều tra về băng rôn tuyên bố chủ quyền quần đảo Falkland. Ảnh: Getty.

Cụ thể, hậu vệ Lisandro Martinez và tiền vệ dự bị Giovani Lo Celso đã cùng nhau giăng biểu ngữ có nội dung “Las Malvinas son Argentinas” (Quần đảo Falkland là của Argentina) trong lúc ăn mừng. Hành động này được cho là vi phạm quy định của FIFA về việc cấm các biểu đạt mang tính chính trị trong bóng đá. Một phát ngôn viên của FIFA xác nhận Ủy ban Kỷ luật đang đánh giá các báo cáo trận đấu trước khi quyết định hình thức xử phạt.

Zlatan Ibrahimovic: "Tuyển Anh cần nhìn lại thực lực"

Trong khi Argentina đối mặt với án phạt, tuyển Anh lại phải nhận những lời chỉ trích cay nghiệt từ huyền thoại Zlatan Ibrahimovic. Phát biểu tại New York, cựu tiền đạo người Thụy Điển cho rằng hành trình lọt vào bán kết của "Tam Sư" chỉ là ảo ảnh do lịch thi đấu quá thuận lợi.

Tuyển Anh gục ngã trước Argentina. Ảnh: Getty.

Ibrahimovic nhận định việc chỉ phải vượt qua các đối thủ bị đánh giá thấp hơn như CHDC Congo, Mexico và Na Uy đã khiến tuyển Anh ảo tưởng về sức mạnh của mình. "Khi bạn đánh bại một đối thủ tầm cỡ, lúc đó hãy bắt đầu nói chuyện. Trận đấu vừa qua là một sự thức tỉnh thực tế. Có những ranh giới đẳng cấp rất rõ ràng, hãy tự soi gương và hỏi xem các bạn thực sự giỏi đến mức nào?", Ibrahimovic nhấn mạnh sau thất bại của thầy trò Gareth Southgate trước Argentina.

Mối đe dọa từ thiên nhiên trước thềm trận chung kết

Trận chung kết trong mơ giữa Argentina và Tây Ban Nha đang đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng bởi khói bụi từ các vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Canada. Hiện tượng này đã bao phủ phần lớn vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, bao gồm cả New York và New Jersey – nơi đặt sân vận động MetLife.

Các chuyên gia y tế đã phát đi cảnh báo khẩn cấp, khuyến cáo người hâm mộ thuộc các nhóm nhạy cảm cân nhắc việc bán lại vé để bảo vệ sức khỏe. Chính quyền địa phương cũng yêu cầu người dân cắt giảm các hoạt động thể chất mạnh ngoài trời, một yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình chuẩn bị của hai đội bóng trước trận tranh ngôi vương.

Giải mã tình huống Declan Rice thoát thẻ đỏ

Một chi tiết gây tranh cãi khác trong trận bán kết là việc tiền vệ Declan Rice của tuyển Anh thoát án phạt sau hành vi che miệng khi tranh cãi với Lionel Messi. Dù quy định mới của FIFA rất khắt khe với các hành vi phản ứng, nhưng Rice đã không phải nhận thẻ đỏ trực tiếp do cả trọng tài chính lẫn VAR đều không phát hiện kịp thời.

Trưởng ban trọng tài FIFA Pierluigi Collina từng giải thích rằng luật chỉ áp dụng nghiêm khắc trong các tình huống tranh cãi nảy lửa mang tính xúc phạm. Nhờ thoát án phạt, Rice vẫn đủ điều kiện tham dự trận tranh hạng ba gặp đội tuyển Pháp. Ở một diễn biến khác, World Cup 2026 cũng chứng kiến sức hút thương mại khổng lồ khi chiếc dây buộc tóc của tiền đạo Erling Haaland đã chính thức cháy hàng tại thị trường Mỹ sau những màn trình diễn ấn tượng của ngôi sao người Na Uy.