Firmino giúp Al Sadd hạ Trabzonspor trong trận giao hữu tại Trabzon

48' Trabzonspor cầm bóng, Al Sadd vẫn dẫn trước

Phút 48', Trabzonspor đang nhỉnh hơn về quyền kiểm soát bóng với 56 - 44 và có nhiều phạt góc hơn, 3 - 2. Tuy nhiên, Al Sadd vẫn đứng vững trong thế dẫn 1-0 khi hai đội cùng có 3 - 3 cú dứt điểm, cho thấy thế trận chưa tạo ra khác biệt rõ rệt.