Firmino giúp Al Sadd hạ Trabzonspor trong trận giao hữu tại Trabzon
Al Sadd đánh bại Trabzonspor 1-0 tại Medical Park Stadyumu, Trabzon trong trận giao hữu CLB nhờ bàn thắng của Firmino ở phút 35.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Trabzonspor tiếp đón Al Sadd.
- 12'Trabzonspor kiểm soát thế trận
Phút 12, Trabzonspor đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 66-34 và dứt điểm 2-0. Al Sadd chủ yếu lùi sâu chịu sức ép, trong khi đội chủ nhà duy trì nhịp tấn công nhưng chưa tạo ra khác biệt trên bảng tỷ số.
- 24'Trabzonspor kiểm soát nhưng chưa tạo khác biệt
Sau 24 phút, Trabzonspor kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 60 - 40, buộc Al Sadd phải chịu sức ép. Tuy nhiên, thế trận vẫn giằng co khi số lần dứt điểm là 1 - 1 và phạt góc cũng ở mức 2 - 2.
- 35'Roberto Firmino mở tỷ số trên chấm phạt đền
Phút 35', Roberto Firmino lập công trên chấm phạt đền, đưa Al Sadd vượt lên dẫn Trabzonspor 0-1. Al Sadd đã có bàn mở tỷ số trong thế trận đang diễn ra giằng co.
- 36'Trabzonspor cầm bóng, Al Sadd hiệu quả hơn
Phút 36', Trabzonspor đang cầm bóng nhiều hơn với 57 - 43, nhưng chưa tạo được sức ép rõ rệt khi chỉ có 1 - 3 lần dứt điểm so với Al Sadd. Đội khách dẫn 0 - 1 và hiệu quả hơn với số lần trúng đích 0 - 1.
- 40'Tarek Salman nhận thẻ vàng
Phút 40, Tarek Salman phải nhận thẻ vàng sau một tình huống khiến trọng tài buộc phải rút thẻ. Al Sadd vẫn đang dẫn trước khi trận đấu bước vào những phút cuối hiệp một.
- 42'Stefan Savic nhận thẻ vàng
Phút 42, Stefan Savic nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là thẻ vàng thứ hai của Trabzonspor trong ít phút, khi Tarek Salman cũng đã bị cảnh cáo ở phút 40.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 48'Trabzonspor cầm bóng, Al Sadd vẫn dẫn trước
Phút 48', Trabzonspor đang nhỉnh hơn về quyền kiểm soát bóng với 56 - 44 và có nhiều phạt góc hơn, 3 - 2. Tuy nhiên, Al Sadd vẫn đứng vững trong thế dẫn 1-0 khi hai đội cùng có 3 - 3 cú dứt điểm, cho thấy thế trận chưa tạo ra khác biệt rõ rệt.
- 60'Trabzonspor kiểm soát nhưng Al Sadd dẫn bàn
Phút 60, Trabzonspor kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 56 - 44 và nhỉnh hơn về phạt góc 4 - 2. Al Sadd đang chịu sức ép nhưng phòng ngự hiệu quả, với 2 pha cứu thua để bảo toàn lợi thế dẫn 1-0.
- 63'Samet Akaydin vào sân thay Stefan Savic
Phút 63', Samet Akaydin vào sân thay Stefan Savic, khép lại một sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý của trận đấu.
- 63'Ernest Muci rời sân ở phút 63
Phút 63, Ernest Muci rời sân, khép lại phần thi đấu của mình trong một sự thay đổi nhân sự.
- 63'Mustafa Eskihellaç vào sân
Phút 63', Mustafa Eskihellaç được tung vào sân thay Aral Şimşir.
- 63'Melih Kabasakal vào sân
Phút 63, Melih Kabasakal được tung vào sân để thay Tim Jabol-Folcarelli. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý trong bối cảnh Al Sadd đang dẫn trước.
- 63'Ruslan Malinovskyi vào sân
Phút 63', Ruslan Malinovskyi được tung vào sân thay Benjamin Bouchouari. Sự thay đổi này mang đến một phương án mới cho đội bóng trong phần còn lại của trận đấu.
- 63'Batista Mendy vào sân phút 63
Phút 63', Batista Mendy vào sân thay Sidny Lopes Cabral. Al Sadd đang dẫn 0-1, và sự điều chỉnh này tạo thêm nét mới cho thế trận.
- 63'Umut Nayir vào sân thay Onuachu
Phút 63, Umut Nayir được tung vào sân, thay Paul Onuachu. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý của đội bóng khi trận đấu bước vào giai đoạn quan trọng.
- 63'Cenk Özkacar vào sân ở phút 63
Phút 63, Cenk Özkacar vào sân thay Chibuike Nwaiwu. Al Sadd đang dẫn 0-1, và đây là sự điều chỉnh đáng chú ý trong thế trận hiện tại.
- 63'Ozan Tufan vào sân ở phút 63
Phút 63, Ozan Tufan được tung vào sân thay Noah Jose Saviolo. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý trong thời điểm Al Sadd đang dẫn trước.
- 63'Ahmet Yıldırım vào sân thay André Onana
Phút 63, Ahmet Yıldırım vào sân thay André Onana. Một điều chỉnh nhân sự đáng chú ý trong thời điểm trận đấu đang diễn ra căng thẳng.
- 65'Samet Akaydin nhận thẻ vàng
Phút 65, Samet Akaydin nhận thẻ vàng sau một tình huống bị trọng tài thổi phạt. Đây là thẻ vàng thứ ba được rút ra trong trận đấu.
- 66'Al Sadd thay người ở phút 66
Phút 66, Mohamed Camara vào sân thay Guilherme. Al Sadd có sự điều chỉnh khi đang dẫn trước Trabzonspor.
- 66'Al Sadd điều chỉnh nhân sự ở phút 66
Phút 66', Cristo González vào sân thay Hashim Ali. Al Sadd thực hiện sự điều chỉnh khi đang dẫn Trabzonspor 0-1.
- 66'Pedro Miguel vào sân thay Tarek Salman
Phút 66, Pedro Miguel vào sân thay Tarek Salman, khi Al Sadd đang dẫn Trabzonspor 0-1.
- 73'Trabzonspor tăng sức ép tìm bàn gỡ
Phút 73, Trabzonspor đang chủ động hơn với thời lượng kiểm soát bóng 56 - 44 và số phạt góc 6 - 2. Al Sadd vẫn giữ lợi thế 0-1, nhưng thế trận cho thấy đội khách đang chịu sức ép khi Trabzonspor liên tục tìm khoảng trống để dứt điểm.
- 76'Akram Afif vào sân ở phút 76
Phút 76, Akram Afif vào sân thay Rafa Mujica. Al Sadd thực hiện sự điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang dẫn 1-0.
- 80'Mahdi Al-Mejaba vào sân ở phút 80
Phút 80', Mahdi Al-Mejaba được tung vào sân thay Claudinho. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý trong những phút cuối trận.
- 84'O. Ertem vào sân ở phút 84
Phút 84, O. Ertem được tung vào sân thay Ozan Tufan. Trabzonspor có thêm một sự điều chỉnh trong những phút cuối khi đang bị Al Sadd dẫn trước.
- 84'Abdullah Badr Al-Yazidi vào sân
Phút 84, Abdullah Badr Al-Yazidi vào sân thay Younes El Hannach. Những phút cuối đang chứng kiến sự điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh Al Sadd nắm lợi thế.
- 85'Trabzonspor ép sân trong thế bị dẫn
Phút 85', Trabzonspor vẫn chủ động đẩy cao sức ép dù đang bị Al Sadd dẫn 0-1. Ưu thế cầm bóng 59-41 cùng phạt góc 6-2 cho thấy đội chủ nhà kiểm soát thế trận, còn Al Sadd phải tập trung phòng ngự để bảo toàn lợi thế.
- KTKết thúc: Trabzonspor 0-1 Al Sadd
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.
Cập nhật lúc 00:47 31/07/2026
Thông tin trận đấu
Trabzonspor sẽ đối đầu Al Sadd trong khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs). Trận đấu diễn ra lúc 22h30 ngày 30/07/2026 tại Medical Park Stadyumu.
Đây là cuộc so tài giữa hai đội bóng đến từ những nền bóng đá khác nhau. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có chỉ xác nhận thông tin về cặp đấu, thời gian, địa điểm và giải đấu; chưa bao gồm phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí, lực lượng hay đội hình dự kiến của hai đội.
Những điểm chưa thể kết luận
Vì chưa có số liệu về các trận gần nhất, chưa thể đánh giá chính xác xu hướng thi đấu của Trabzonspor và Al Sadd trước giờ bóng lăn. Những nhận định về khả năng kiểm soát bóng, cách tổ chức tấn công, mức độ chắc chắn trong phòng ngự hoặc hiệu quả chuyển trạng thái cũng cần được xem xét trên cơ sở dữ liệu chuyên môn đầy đủ hơn.
Tương tự, thông tin hiện có không cho biết cầu thủ vắng mặt, sơ đồ chiến thuật dự kiến hay những nhân tố có thể tạo khác biệt. Do đó, chưa có đủ căn cứ để khẳng định đội nào chiếm ưu thế hoặc đưa ra dự đoán cụ thể về diễn biến và kết quả trận đấu.
Địa điểm và thời gian thi đấu
Medical Park Stadyumu sẽ là nơi diễn ra cuộc đối đầu giữa Trabzonspor và Al Sadd. Thời gian được xác định là 22h30 ngày 30/07/2026.
Nhìn chung, đây là trận giao hữu có thông tin tổ chức đã được xác nhận, nhưng các dữ liệu cần thiết cho một phân tích sâu về phong độ, chiến thuật và lực lượng vẫn chưa được cung cấp. Người hâm mộ có thể theo dõi thêm thông tin chính thức trước trận để có đánh giá đầy đủ hơn.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)