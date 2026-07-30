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    Firmino giúp Al Sadd hạ Trabzonspor trong trận giao hữu tại Trabzon

    Đại Ngàn30/07/2026 17:37

    Al Sadd đánh bại Trabzonspor 1-0 tại Medical Park Stadyumu, Trabzon trong trận giao hữu CLB nhờ bàn thắng của Firmino ở phút 35.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Trabzonspor 0-1 Al Sadd: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Trabzonspor0 - 1Al SaddKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Trabzonspor tiếp đón Al Sadd.

    • 12'Trabzonspor kiểm soát thế trận

      Phút 12, Trabzonspor đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 66-34 và dứt điểm 2-0. Al Sadd chủ yếu lùi sâu chịu sức ép, trong khi đội chủ nhà duy trì nhịp tấn công nhưng chưa tạo ra khác biệt trên bảng tỷ số.

    • 24'Trabzonspor kiểm soát nhưng chưa tạo khác biệt

      Sau 24 phút, Trabzonspor kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 60 - 40, buộc Al Sadd phải chịu sức ép. Tuy nhiên, thế trận vẫn giằng co khi số lần dứt điểm là 1 - 1 và phạt góc cũng ở mức 2 - 2.

    • 35'Roberto Firmino mở tỷ số trên chấm phạt đền

      Phút 35', Roberto Firmino lập công trên chấm phạt đền, đưa Al Sadd vượt lên dẫn Trabzonspor 0-1. Al Sadd đã có bàn mở tỷ số trong thế trận đang diễn ra giằng co.

    • 36'Trabzonspor cầm bóng, Al Sadd hiệu quả hơn

      Phút 36', Trabzonspor đang cầm bóng nhiều hơn với 57 - 43, nhưng chưa tạo được sức ép rõ rệt khi chỉ có 1 - 3 lần dứt điểm so với Al Sadd. Đội khách dẫn 0 - 1 và hiệu quả hơn với số lần trúng đích 0 - 1.

    • 40'Tarek Salman nhận thẻ vàng

      Phút 40, Tarek Salman phải nhận thẻ vàng sau một tình huống khiến trọng tài buộc phải rút thẻ. Al Sadd vẫn đang dẫn trước khi trận đấu bước vào những phút cuối hiệp một.

    • 42'Stefan Savic nhận thẻ vàng

      Phút 42, Stefan Savic nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là thẻ vàng thứ hai của Trabzonspor trong ít phút, khi Tarek Salman cũng đã bị cảnh cáo ở phút 40.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 48'Trabzonspor cầm bóng, Al Sadd vẫn dẫn trước

      Phút 48', Trabzonspor đang nhỉnh hơn về quyền kiểm soát bóng với 56 - 44 và có nhiều phạt góc hơn, 3 - 2. Tuy nhiên, Al Sadd vẫn đứng vững trong thế dẫn 1-0 khi hai đội cùng có 3 - 3 cú dứt điểm, cho thấy thế trận chưa tạo ra khác biệt rõ rệt.

    • 60'Trabzonspor kiểm soát nhưng Al Sadd dẫn bàn

      Phút 60, Trabzonspor kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 56 - 44 và nhỉnh hơn về phạt góc 4 - 2. Al Sadd đang chịu sức ép nhưng phòng ngự hiệu quả, với 2 pha cứu thua để bảo toàn lợi thế dẫn 1-0.

    • 63'Samet Akaydin vào sân thay Stefan Savic

      Phút 63', Samet Akaydin vào sân thay Stefan Savic, khép lại một sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý của trận đấu.

    • 63'Ernest Muci rời sân ở phút 63

      Phút 63, Ernest Muci rời sân, khép lại phần thi đấu của mình trong một sự thay đổi nhân sự.

    • 63'Mustafa Eskihellaç vào sân

      Phút 63', Mustafa Eskihellaç được tung vào sân thay Aral Şimşir.

    • 63'Melih Kabasakal vào sân

      Phút 63, Melih Kabasakal được tung vào sân để thay Tim Jabol-Folcarelli. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý trong bối cảnh Al Sadd đang dẫn trước.

    • 63'Ruslan Malinovskyi vào sân

      Phút 63', Ruslan Malinovskyi được tung vào sân thay Benjamin Bouchouari. Sự thay đổi này mang đến một phương án mới cho đội bóng trong phần còn lại của trận đấu.

    • 63'Batista Mendy vào sân phút 63

      Phút 63', Batista Mendy vào sân thay Sidny Lopes Cabral. Al Sadd đang dẫn 0-1, và sự điều chỉnh này tạo thêm nét mới cho thế trận.

    • 63'Umut Nayir vào sân thay Onuachu

      Phút 63, Umut Nayir được tung vào sân, thay Paul Onuachu. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý của đội bóng khi trận đấu bước vào giai đoạn quan trọng.

    • 63'Cenk Özkacar vào sân ở phút 63

      Phút 63, Cenk Özkacar vào sân thay Chibuike Nwaiwu. Al Sadd đang dẫn 0-1, và đây là sự điều chỉnh đáng chú ý trong thế trận hiện tại.

    • 63'Ozan Tufan vào sân ở phút 63

      Phút 63, Ozan Tufan được tung vào sân thay Noah Jose Saviolo. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý trong thời điểm Al Sadd đang dẫn trước.

    • 63'Ahmet Yıldırım vào sân thay André Onana

      Phút 63, Ahmet Yıldırım vào sân thay André Onana. Một điều chỉnh nhân sự đáng chú ý trong thời điểm trận đấu đang diễn ra căng thẳng.

    • 65'Samet Akaydin nhận thẻ vàng

      Phút 65, Samet Akaydin nhận thẻ vàng sau một tình huống bị trọng tài thổi phạt. Đây là thẻ vàng thứ ba được rút ra trong trận đấu.

    • 66'Al Sadd thay người ở phút 66

      Phút 66, Mohamed Camara vào sân thay Guilherme. Al Sadd có sự điều chỉnh khi đang dẫn trước Trabzonspor.

    • 66'Al Sadd điều chỉnh nhân sự ở phút 66

      Phút 66', Cristo González vào sân thay Hashim Ali. Al Sadd thực hiện sự điều chỉnh khi đang dẫn Trabzonspor 0-1.

    • 66'Pedro Miguel vào sân thay Tarek Salman

      Phút 66, Pedro Miguel vào sân thay Tarek Salman, khi Al Sadd đang dẫn Trabzonspor 0-1.

    • 73'Trabzonspor tăng sức ép tìm bàn gỡ

      Phút 73, Trabzonspor đang chủ động hơn với thời lượng kiểm soát bóng 56 - 44 và số phạt góc 6 - 2. Al Sadd vẫn giữ lợi thế 0-1, nhưng thế trận cho thấy đội khách đang chịu sức ép khi Trabzonspor liên tục tìm khoảng trống để dứt điểm.

    • 76'Akram Afif vào sân ở phút 76

      Phút 76, Akram Afif vào sân thay Rafa Mujica. Al Sadd thực hiện sự điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang dẫn 1-0.

    • 80'Mahdi Al-Mejaba vào sân ở phút 80

      Phút 80', Mahdi Al-Mejaba được tung vào sân thay Claudinho. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý trong những phút cuối trận.

    • 84'O. Ertem vào sân ở phút 84

      Phút 84, O. Ertem được tung vào sân thay Ozan Tufan. Trabzonspor có thêm một sự điều chỉnh trong những phút cuối khi đang bị Al Sadd dẫn trước.

    • 84'Abdullah Badr Al-Yazidi vào sân

      Phút 84, Abdullah Badr Al-Yazidi vào sân thay Younes El Hannach. Những phút cuối đang chứng kiến sự điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh Al Sadd nắm lợi thế.

    • 85'Trabzonspor ép sân trong thế bị dẫn

      Phút 85', Trabzonspor vẫn chủ động đẩy cao sức ép dù đang bị Al Sadd dẫn 0-1. Ưu thế cầm bóng 59-41 cùng phạt góc 6-2 cho thấy đội chủ nhà kiểm soát thế trận, còn Al Sadd phải tập trung phòng ngự để bảo toàn lợi thế.

    • KTKết thúc: Trabzonspor 0-1 Al Sadd

      Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

    Cập nhật lúc 00:47 31/07/2026

    Đội hình chính thức
    Trabzonspor
    Sơ đồ 4-4-2
    Al Sadd
    Sơ đồ 4-2-3-1
    24
    André Onana
    20
    Wagner Pina
    27
    Chibuike Nwaiwu
    15
    Stefan Savic
    55
    Sidny Lopes Cabral
    70
    Noah Jose Saviolo
    26
    Tim Jabol-Folcarelli
    8
    Benjamin Bouchouari
    58
    Aral Şimşir
    10
    Ernest Muci
    30
    Paul Onuachu
    1
    Saad Al-Sheeb
    3
    Younes El Hannach
    5
    Tarek Salman
    81
    Abdessamed Bounacer
    6
    Paulo Otávio
    18
    Guilherme
    33
    Claudinho
    80
    Agustín Soria
    9
    Roberto Firmino
    23
    Hashim Ali
    19
    Rafa Mujica
    Dự bị
    Trabzonspor
    1 Ahmet Yıldırım4 Samet Akaydin7 Mustafa Eskihellaç9 Metehan Mimaroğlu11 Ozan Tufan14 Umut Nayir17 Ruslan Malinovskyi19 René Mitongo25 Onuralp Çevikkan
    Cập nhật đội hình lúc 23:12 30/07/2026
    TrabzonsporThống kêAl Sadd
    60%
    Kiểm soát bóng
    40%
    7
    Dứt điểm
    5
    3
    Trúng đích
    2
    8
    Phạt góc
    2
    14
    Phạm lỗi
    14
    4
    Việt vị
    3
    1
    Thủ môn cứu thua
    3
    Cầu thủ nổi bật
    Roberto Firmino
    Roberto Firmino
    Al Sadd
    1 bàn
    Paulo Otávio
    Paulo Otávio
    Al Sadd
    Điểm 7.83

    Thông tin trận đấu

    Trabzonspor sẽ đối đầu Al Sadd trong khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs). Trận đấu diễn ra lúc 22h30 ngày 30/07/2026 tại Medical Park Stadyumu.

    Đây là cuộc so tài giữa hai đội bóng đến từ những nền bóng đá khác nhau. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có chỉ xác nhận thông tin về cặp đấu, thời gian, địa điểm và giải đấu; chưa bao gồm phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí, lực lượng hay đội hình dự kiến của hai đội.

    Những điểm chưa thể kết luận

    Vì chưa có số liệu về các trận gần nhất, chưa thể đánh giá chính xác xu hướng thi đấu của Trabzonspor và Al Sadd trước giờ bóng lăn. Những nhận định về khả năng kiểm soát bóng, cách tổ chức tấn công, mức độ chắc chắn trong phòng ngự hoặc hiệu quả chuyển trạng thái cũng cần được xem xét trên cơ sở dữ liệu chuyên môn đầy đủ hơn.

    Tương tự, thông tin hiện có không cho biết cầu thủ vắng mặt, sơ đồ chiến thuật dự kiến hay những nhân tố có thể tạo khác biệt. Do đó, chưa có đủ căn cứ để khẳng định đội nào chiếm ưu thế hoặc đưa ra dự đoán cụ thể về diễn biến và kết quả trận đấu.

    Địa điểm và thời gian thi đấu

    Medical Park Stadyumu sẽ là nơi diễn ra cuộc đối đầu giữa Trabzonspor và Al Sadd. Thời gian được xác định là 22h30 ngày 30/07/2026.

    Nhìn chung, đây là trận giao hữu có thông tin tổ chức đã được xác nhận, nhưng các dữ liệu cần thiết cho một phân tích sâu về phong độ, chiến thuật và lực lượng vẫn chưa được cung cấp. Người hâm mộ có thể theo dõi thêm thông tin chính thức trước trận để có đánh giá đầy đủ hơn.

    Trabzonspor
    5 trận gần nhất
    B
    Al Sadd
    5 trận gần nhất
    B
    Tình hình lực lượng
    Trabzonspor
    Arseniy Batagov (Knee Surgery)
    Mustafa Eskihellaç (Unknown Injury)
    Chibuike Nwaiwu (Torn Lateral Knee Ligament)
    Okay Yokuşlu (Cartilage Damage)
    André Onana (Foot Injury)
    Al Sadd
    Giovani (Unknown Injury)
    Mohamed Camara (Unknown Injury)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Firmino giúp Al Sadd hạ Trabzonspor trong trận giao hữu tại Trabzon
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