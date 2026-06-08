FK Jablonec tạo lợi thế, Rīgas FS lâm vào thế bất lợi FK Jablonec thắng Rīgas FS 2-0 tại Stadion Střelnice ở vòng loại thứ ba UEFA Europa Conference League, với các bàn của Chanturishvili và Polidar. Chiến thắng giúp FK Jablonec chiếm ưu thế, còn Rīgas FS đối mặt nhiệm vụ khó khăn hơn ở chặng tiếp theo.

FK Jablonec 2 - 0 Rīgas FS Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FK Jablonec tiếp đón Rīgas FS.

15' Thế trận cân bằng sau 15 phút Sau 15 phút, FK Jablonec và Rīgas FS vẫn tạo ra thế trận cân bằng khi tỷ lệ cầm bóng là 0% - 0%, phạt góc 0 - 0 và phạm lỗi 1 - 1. Chưa đội nào cho thấy sự lấn lướt rõ rệt.

18' V. Chanturishvili mở tỷ số cho FK Jablonec Phút 18, V. Chanturishvili dứt điểm ghi bàn cho FK Jablonec sau đường kiến tạo của F. Zorvan, đưa đội chủ nhà vượt lên 1-0 trước Rīgas FS. Đây là bàn thắng mở tỷ số của trận đấu.

27' Rīgas FS tăng sức ép tìm bàn gỡ Phút 27, FK Jablonec đang dẫn 1-0 nhưng thế trận khá cân bằng khi hai đội cùng kiểm soát bóng 50% - 50%. Rīgas FS có phần chủ động hơn ở các tình huống gây sức ép với 3 quả phạt góc, trong khi Jablonec chưa được hưởng phạt góc nào.

39' Rīgas FS kiểm soát, Jablonec chịu sức ép Phút 39', Rīgas FS kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 42% - 58% và có 0 - 3 quả phạt góc, cho thấy đội khách đang gây sức ép đáng kể. FK Jablonec dù dẫn 1-0 phải tập trung phòng ngự và chờ cơ hội phản công.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Rīgas FS thay người đầu hiệp hai Phút 46', Rīgas FS đưa D. Korac vào sân thay M. Kigurs. Đội bóng này có sự điều chỉnh nhân sự khi đang bị FK Jablonec dẫn trước.

51' Rīgas FS nhỉnh hơn về thế trận Phút 51, Rīgas FS đang nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 48% - 52% và có nhiều phạt góc hơn, 1 - 3. FK Jablonec vẫn dẫn 1-0, chủ động giữ thế trận và chờ cơ hội phản công.

53' M. Polidar nhân đôi cách biệt cho FK Jablonec Phút 53', M. Polidar lập công cho FK Jablonec sau đường kiến tạo của M. Cedidla. Đội chủ nhà tiếp tục gia tăng sức ép và nâng tỷ số lên 2-0 trước Rīgas FS.

62' A. Rusek vào sân thay L. Jawo Phút 62', A. Rusek vào sân thay L. Jawo bên phía FK Jablonec. Đang dẫn 2-0 trước Rīgas FS, FK Jablonec tiếp tục điều chỉnh nhân sự để duy trì lợi thế.

62' FK Jablonec thay người ở phút 62 Phút 62', FK Jablonec đưa S. Nebyla vào sân thay F. Zorvan. Đang dẫn 2-0, đội chủ nhà có thể làm mới đội hình trong giai đoạn giữa hiệp hai.

63' Rīgas FS kiểm soát bóng, Jablonec phòng ngự Bước sang phút 63, Rīgas FS nhỉnh hơn về quyền kiểm soát bóng với tỷ lệ 47% - 53% và có nhiều phạt góc hơn, 1 - 3. FK Jablonec đang chủ động lùi đội hình bảo toàn lợi thế 2-0, chờ cơ hội phản công.

76' Rīgas FS thay người ở phút 76 Phút 76', Rīgas FS đưa M. Saidy vào sân thay S. Rakic. Sự điều chỉnh này đến khi FK Jablonec đang dẫn 2-0, có thể giúp đội khách làm mới thế trận trong quãng thời gian còn lại.

76' FK Jablonec giữ lợi thế 2-0 Phút 76', FK Jablonec đang dẫn 2-0 trong thế trận cân bằng về thời lượng kiểm soát bóng, khi hai đội cùng có 50% - 50%. Rīgas FS có nhiều phạt góc hơn, 2 - 5, nhưng chưa tạo được khác biệt trên bảng tỷ số; FK Jablonec có thể đang ưu tiên giữ chắc lợi thế.

79' J. Suchan vào sân, Jablonec củng cố thế trận Phút 79', FK Jablonec thay người: J. Suchan vào sân thay N. Okeke. Với lợi thế 2-0 trước Rīgas FS, sự điều chỉnh này có thể giúp FK Jablonec duy trì thế chủ động trong quãng thời gian còn lại.

86' FK Jablonec thay người ở phút 86 Phút 86, J. Chramosta được tung vào sân thay M. Polidar khi FK Jablonec đang dẫn 2-0.

87' H. Ahl vào sân ở phút 87 Phút 87, H. Ahl vào sân thay V. Chanturishvili bên phía FK Jablonec. Với tỷ số 2-0, FK Jablonec đang nắm lợi thế đáng kể trong những phút cuối.

89' Rīgas FS thay người ở phút 89 Phút 89, Rīgas FS đưa A. Balde vào sân thay L. Odisharia. Đây là sự điều chỉnh muộn trong bối cảnh Rīgas FS đang bị FK Jablonec dẫn 2-0.

89' Rīgas FS ép sân, Jablonec bảo toàn lợi thế Phút 89 , Rīgas FS đang nhỉnh hơn về thế trận với thời lượng cầm bóng 48% - 52% và số phạt góc 2 - 5 . FK Jablonec lùi sâu chịu áp lực, tập trung bảo toàn lợi thế dẫn 2-0.

KT Kết thúc: FK Jablonec 2-0 Rīgas FS Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 00:52 07/08/2026

Đội hình chính thức FK Jablonec Sơ đồ 3-5-1-1 · HLV Lubos Kozel Rīgas FS Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Viktors Morozs 1 Jan Hanuš 18 Martin Cedidla 4 Nemanja Tekijaški 15 Dušan Pavlović 7 Vakhtang Chanturishvili 13 Richard Sedláček 6 Nelson Okeke 21 Matěj Polidar 20 Jiří Sláma 8 Filip Zorvan 44 Lamin Jawo 16 Jevgēņijs Ņerugals 6 Aleksandar Filipović 23 Herdi Prenga 43 Žiga Lipušček 18 Dmitrijs Zelenkovs 81 Strahinja Rakić 26 Stefan Panić 8 Lasha Odisharia 49 Mārtiņš Ķigurs 10 Jānis Ikaunieks 15 Rostand Ndjiki Dự bị FK Jablonec 99 Klemen Mihelak 14 Daniel Souček 57 Filip Novák 10 Jan Suchan 16 Hugo Ahl 23 Eduard Sobol 25 Sebastian Nebyla 9 Antonín Růsek 19 Jan Chramosta Rīgas FS 1 Rihards Matrevics 40 Mareks Muizzemnieks 4 Roberts Veips 5 Niks Sliede 14 Mamadou Sylla 19 Alfa Baldé 21 Niks Dusalijevs 66 Modou Saidy 77 Gauthier Mankenda Cập nhật đội hình lúc 22:30 06/08/2026

FK Jablonec Thống kê Rīgas FS 47% Kiểm soát bóng 53% 5 Trúng đích 1 2 Phạt góc 6 8 Phạm lỗi 14 2 Việt vị 2

FK Jablonec sẽ tiếp đón Rīgas FS tại Stadion Strelnice lúc 23:00 ngày 06/08/2026 trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Dữ liệu phong độ gần nhất cho thấy hai đội bước vào trận đấu với trạng thái khác nhau: FK Jablonec có một trận thua và một trận thắng, trong khi Rīgas FS bất bại qua bốn trận gần nhất với ba chiến thắng và một trận hòa.

Phong độ tạo khác biệt trước giờ bóng lăn

Chuỗi kết quả của FK Jablonec gồm một thất bại và một chiến thắng, phản ánh mẫu phong độ chưa đủ dài để tạo ra kết luận chắc chắn. Tuy nhiên, chiến thắng ở trận gần nhất có thể mang lại nền tảng tinh thần tích cực cho đội chủ nhà trước cuộc đối đầu trên sân Stadion Strelnice.

Ở phía đối diện, Rīgas FS sở hữu chuỗi kết quả ổn định hơn. Ba chiến thắng cùng một trận hòa trong bốn trận gần nhất cho thấy đội khách duy trì được khả năng tránh thất bại trong giai đoạn chuẩn bị này. Sự ổn định đó sẽ giúp Rīgas FS nhập cuộc với sự tự tin đáng kể, dù trận đấu diễn ra trên sân của FK Jablonec.

Thế trận được quyết định bởi khả năng kiểm soát rủi ro

Với dữ liệu hiện có, chưa thể xác định sơ đồ chiến thuật hoặc cách bố trí nhân sự cụ thể của hai đội. Dù vậy, tương quan phong độ cho thấy FK Jablonec cần tận dụng lợi thế sân nhà để đưa trận đấu về trạng thái chủ động, thay vì để Rīgas FS tiếp tục phát huy sự ổn định đã thể hiện trong bốn trận gần nhất.

Đối với Rīgas FS, mục tiêu quan trọng là duy trì sự chắc chắn trong cách tiếp cận trận đấu. Chuỗi ba chiến thắng và một trận hòa tạo ra lợi thế về sự tự tin, nhưng đội khách vẫn phải xử lý tốt sức ép từ sân Stadion Strelnice. Khả năng giữ cự ly đội hình và hạn chế những thời điểm mất kiểm soát sẽ là yếu tố đáng chú ý.

Lợi thế sân nhà và sức ép dành cho Rīgas FS

FK Jablonec có điểm tựa Stadion Strelnice, nhưng lợi thế này chỉ thực sự phát huy nếu đội chủ nhà biến sự ủng hộ trên khán đài thành thế trận rõ ràng. Chiến thắng ở trận gần nhất là tín hiệu tích cực, song mẫu dữ liệu của FK Jablonec ngắn hơn đáng kể so với chuỗi bốn trận bất bại của Rīgas FS.

Trong khi đó, Rīgas FS có thể bước vào trận đấu với tâm thế thận trọng nhưng không bị động. Kết quả gần đây cho phép đội khách tin tưởng vào cách vận hành hiện tại, đồng thời tạo sức ép ngược lên FK Jablonec nếu trận đấu kéo dài mà đội chủ nhà chưa tìm được sự khác biệt.

Nhận định trước trận

Đây là cuộc đối đầu mà FK Jablonec có lợi thế sân nhà, còn Rīgas FS nhỉnh hơn về sự ổn định qua chuỗi kết quả gần đây. Đội chủ nhà cần biến chiến thắng mới nhất thành động lực để chơi chủ động, trong khi Rīgas FS sẽ hướng đến việc duy trì mạch bất bại.

Nhìn chung, phong độ đang tạo ra cán cân đáng chú ý trước giờ thi đấu, nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định kết quả cuối cùng. Trận đấu nhiều khả năng sẽ xoay quanh việc FK Jablonec có tận dụng được sân nhà hay không và Rīgas FS có tiếp tục bảo toàn sự ổn định đã thể hiện trong bốn trận gần nhất hay không.

Thông tin trận đấu

Trận đấu: FK Jablonec vs Rīgas FS

FK Jablonec vs Rīgas FS Thời gian: 23:00 ngày 06/08/2026

23:00 ngày 06/08/2026 Sân vận động: Stadion Strelnice

Stadion Strelnice Giải đấu: UEFA Europa Conference League

FK Jablonec 5 trận gần nhất T T T B T 2 Trận 1-0-1 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới Rīgas FS 5 trận gần nhất H T T T T 4 Trận 3-1-0 T-H-B 9 Ghi (TB 2.3) 3 Thủng lưới