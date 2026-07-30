FK Jablonec thắng sân nhà, NK Varazdin trắng tay ở vòng loại FK Jablonec đánh bại NK Varazdin 2-0 tại Stadion Střelnice, Jablonec, ở vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League. Puncec phản lưới nhà trước khi Pavlovic ghi bàn, giúp đội chủ nhà giành chiến thắng còn NK Varazdin rời sân trắng tay.

FK Jablonec 2 - 0 NK Varazdin Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FK Jablonec tiếp đón NK Varazdin.

29' FK Jablonec mở tỷ số từ pha phản lưới Phút 29', R. Puncec của NK Varazdin đá phản lưới nhà, giúp FK Jablonec vươn lên dẫn 1-0. Bàn thắng đến đầy bất ngờ, mở ra lợi thế cho đội chủ nhà.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' NK Varazdin điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai Phút 46', G. Sikosek vào sân thay M. Vuk bên phía NK Varazdin. Đội bóng này có sự điều chỉnh ngay đầu hiệp hai trong bối cảnh đang bị FK Jablonec dẫn trước.

54' D. Pavlovic giúp FK Jablonec nhân đôi cách biệt Phút 54', D. Pavlovic ghi bàn cho FK Jablonec sau đường kiến tạo của J. Slama, nâng tỷ số lên 2-0. Đội chủ nhà đang tạo ra khoảng cách đáng kể trước NK Varazdin.

54' T. Duvnjak nhận thẻ vàng Phút 54', T. Duvnjak của NK Varazdin nhận thẻ vàng vì hành vi phi thể thao. Chiếc thẻ đến ngay sau khi FK Jablonec nâng tỷ số lên 2-0, càng khiến đội khách gặp thêm khó khăn.

58' NK Varazdin điều chỉnh nhân sự Phút 58', NK Varazdin đưa M. Marina vào sân thay S. Lesjak khi FK Jablonec đang dẫn 2-0. Sự thay đổi này có thể giúp NK Varazdin tìm thêm phương án sau khi nhận hai bàn thua.

59' I. Mamut vào sân, NK Varazdin điều chỉnh Phút 59', NK Varazdin thay người: I. Mamut vào sân thay T. Duvnjak. Đội khách có sự điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang bị FK Jablonec dẫn 2-0.

63' A. Rusek vào sân, FK Jablonec điều chỉnh Phút 63, A. Rusek vào sân thay J. Slama bên phía FK Jablonec. Đội chủ nhà có thêm một điều chỉnh khi đang dẫn NK Varazdin 2-0.

77' A. Rusek nhận thẻ vàng phút 77 Phút 77, A. Rusek của FK Jablonec nhận thẻ vàng vì lỗi Holding. Tấm thẻ đến khi FK Jablonec đang dẫn 2-0, nhắc đội bóng này cần thận trọng trong phần còn lại.

77' FK Jablonec thay người ở phút 77 Phút 77', F. Vecheta vào sân thay L. Jawo bên phía FK Jablonec, khi đội bóng này đang dẫn 2-0 trước NK Varazdin.

77' S. Nebyla vào sân, Jablonec điều chỉnh nhân sự Phút 77, S. Nebyla vào sân thay F. Zorvan bên phía FK Jablonec. Đang dẫn 2-0, đội chủ nhà có thể tận dụng sự thay đổi này để làm mới đội hình trong những phút cuối.

81' L. Kozel nhận thẻ vàng Phút 81', L. Kozel (FK Jablonec) nhận thẻ vàng, trong bối cảnh đội bóng này đang dẫn 2-0.

85' NK Varazdin thay người ở phút 85 Phút 85, NK Varazdin đưa M. Mladenovski vào sân thay L. Skaricic. Đội khách có sự điều chỉnh trong những phút cuối khi đang bị FK Jablonec dẫn 2-0.

85' NK Varazdin thay người ở phút 85 Phút 85', NK Varazdin đưa S. Juric vào sân thay I. Tavares. Trong thế bị dẫn 2-0, đội khách làm mới nhân sự cho những phút cuối.

87' FK Jablonec thay người ở phút 87 Phút 87, D. Soucek vào sân thay R. Sedlacek bên phía FK Jablonec. Đang dẫn 2-0, đội chủ nhà thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi trận đấu bước vào những phút cuối.

87' FK Jablonec thay người ở phút 87 Phút 87, H. Ahl vào sân thay V. Chanturishvili bên phía FK Jablonec. Đội chủ nhà có thể hướng tới việc bảo toàn lợi thế 2-0 trong những phút cuối.

90' I. Canjuga nhận thẻ vàng ở phút 90 Phút 90, I. Canjuga của NK Varazdin nhận thẻ vàng vì hành vi phi thể thao.

KT Kết thúc: FK Jablonec 2-0 NK Varazdin Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 00:57 31/07/2026

Đội hình chính thức FK Jablonec Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Lubos Kozel NK Varazdin Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Nikola Safaric 1 Jan Hanuš 18 Martin Cedidla 4 Nemanja Tekijaški 15 Dušan Pavlović 20 Jiří Sláma 6 Nelson Okeke 13 Richard Sedláček 7 Vakhtang Chanturishvili 8 Filip Zorvan 21 Matěj Polidar 44 Lamin Jawo 33 Josip Silić 23 Frane Maglica 14 Roberto Punčec 5 Sven Lesjak 4 Luka Škaričić 8 Tomislav Duvnjak 28 Ivan Canjuga 7 Matej Vuk 22 Luka Mamić 38 Iuri Tavares 10 Aleksa Latković Dự bị FK Jablonec 99 Klemen Mihelak 14 Daniel Souček 57 Filip Novák 16 Hugo Ahl 23 Eduard Sobol 42 Matej Malenšek 25 Sebastian Nebyla 9 Antonín Růsek 19 Jan Chramosta NK Varazdin 1 Oliver Zelenika 13 Mario Mladenovski 16 Novak Tepšić 20 Gregor Sikošek 30 Luka Posinković 21 Ivan Posavec 24 Mario Marina 9 Stipe Jurić 17 Ivan Mamut Cập nhật đội hình lúc 22:33 30/07/2026

Thông tin trận đấu

FK Jablonec sẽ đối đầu NK Varazdin tại Stadion Strelnice trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 23:00 ngày 30/07/2026.

Đây là cuộc so tài giữa hai đội bước vào trận với tín hiệu gần nhất trái ngược nhau. FK Jablonec vừa nhận thất bại, trong khi NK Varazdin có chiến thắng ở trận gần nhất. Ngoài ra, NK Varazdin cũng đang nắm lợi thế trong lần đối đầu gần nhất giữa hai đội.

Phong độ gần nhất tạo ra khác biệt ban đầu

FK Jablonec chỉ có một kết quả được ghi nhận trong dữ liệu phong độ gần nhất và đó là thất bại. Vì vậy, đội chủ nhà cần nhanh chóng ổn định thế trận, đặc biệt trong giai đoạn đầu, khi áp lực từ khán đài tại Stadion Strelnice có thể trở thành động lực nhưng cũng dễ khiến các cầu thủ thi đấu thận trọng.

Ngược lại, NK Varazdin bước vào trận đấu sau một chiến thắng. Kết quả này mang lại nền tảng tâm lý thuận lợi hơn, song đội khách vẫn phải duy trì sự tập trung khi thi đấu trên sân của FK Jablonec. Chỉ một kết quả tích cực gần nhất chưa đủ để quyết định toàn bộ cục diện, nhưng nó có thể giúp NK Varazdin nhập cuộc với sự chủ động hơn.

NK Varazdin có lợi thế từ lần đối đầu gần nhất

Ở lần chạm trán gần nhất được ghi nhận, FK Jablonec không giành chiến thắng và cũng không có trận hòa; NK Varazdin là đội giành phần thắng. Dữ liệu này tạo ra lợi thế nhất định về tâm lý cho đội khách, đồng thời đặt ra yêu cầu rõ ràng với FK Jablonec: phải thay đổi cách tiếp cận so với lần gặp trước.

Tuy nhiên, kết quả đối đầu chỉ phản ánh một lần so tài và không thể tự mình quyết định trận đấu sắp tới. Việc cuộc chạm trán diễn ra tại Stadion Strelnice mang đến cho FK Jablonec điều kiện để đáp trả, nhưng đội chủ nhà cần biến lợi thế sân bãi thành khả năng kiểm soát bóng và tạo sức ép thực tế.

Những điểm then chốt về chiến thuật

Với FK Jablonec, ưu tiên hàng đầu có thể là kiểm soát nhịp độ và hạn chế để NK Varazdin phát huy sự tự tin sau chiến thắng gần nhất. Đội chủ nhà cần tránh đẩy trận đấu vào trạng thái mất cân bằng, bởi việc dâng cao thiếu đồng bộ có thể mở ra khoảng trống cho đối thủ khai thác.

Trong khi đó, NK Varazdin nhiều khả năng sẽ hướng tới cách chơi chắc chắn, tận dụng lợi thế tâm lý từ lần đối đầu gần nhất và chờ thời điểm thích hợp để chuyển trạng thái. Khả năng giữ cự ly giữa các tuyến sẽ là yếu tố quan trọng, nhất là khi đội khách phải thi đấu tại sân của đối phương.

Trận đấu cũng có thể được quyết định bởi cuộc chiến ở khu vực giữa sân. Bên nào kiểm soát được bóng hai, duy trì khả năng hỗ trợ lẫn nhau và hạn chế sai sót trong quá trình triển khai sẽ có cơ hội tạo ra thế trận thuận lợi hơn. Với lượng dữ liệu phong độ được cung cấp khá hạn chế, chưa có cơ sở để khẳng định đội nào sẽ áp đảo trong toàn bộ thời gian thi đấu.

Nhận định FK Jablonec vs NK Varazdin

FK Jablonec có lợi thế sân nhà nhưng chịu sức ép sau thất bại gần nhất và kết quả bất lợi ở lần đối đầu được ghi nhận. NK Varazdin lại sở hữu nền tảng tâm lý tốt hơn nhờ chiến thắng mới đây cùng lợi thế từ cuộc chạm trán trước.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà FK Jablonec cần thể hiện sự chủ động để thay đổi xu hướng, còn NK Varazdin có lý do để lựa chọn cách tiếp cận thận trọng và thực dụng. Cục diện nhiều khả năng phụ thuộc vào khả năng kiểm soát cảm xúc, tổ chức đội hình và tận dụng những thời điểm chuyển trạng thái của hai bên.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất FK Jablonec · 0 thắng 0 hòa NK Varazdin · 1 thắng NK Varazdin 3 - 2 FK Jablonec NV

FK Jablonec 5 trận gần nhất T B T T B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới NK Varazdin 5 trận gần nhất T T T T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 2 Thủng lưới