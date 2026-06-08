FK Partizan thắng đậm, FK Tobol Kostanay gặp bất lợi ở vòng loại FK Partizan đánh bại FK Tobol Kostanay 3-0 tại Partizan Stadium, Belgrade ở vòng loại thứ ba UEFA Europa Conference League. Seck, Zubairu và Traore lần lượt ghi bàn, giúp đội chủ nhà giành kết quả thuận lợi còn FK Tobol Kostanay nhận thất bại nặng.

FK Partizan 3 - 0 FK Tobol Kostanay Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FK Partizan tiếp đón FK Tobol Kostanay.

3' M. Aleksic nhận thẻ vàng sớm Phút 3', M. Aleksic của FK Partizan nhận thẻ vàng. Đây là lời cảnh báo sớm cho FK Partizan trong thế trận FK Tobol Kostanay đang cầm bóng nhiều hơn.

13' Tobol Kostanay nhỉnh hơn về thế trận Phút 13 , FK Tobol Kostanay đang nhỉnh hơn với thời lượng kiểm soát bóng 47% - 53% và đã có lợi thế phạt góc 0 - 1 . FK Partizan vẫn duy trì thế trận chặt chẽ, khiến cuộc đấu chưa có nhiều đột biến khi tỷ số đang là 0-0.

26' Tobol Kostanay nhỉnh hơn về thế trận Phút 26, FK Tobol Kostanay đang nhỉnh hơn đôi chút với tỷ lệ cầm bóng 49% - 51% và ưu thế phạt góc 0 - 2. FK Partizan chưa tạo được sức ép đủ lớn, trong khi đội khách giữ nhịp chủ động và chờ cơ hội.

32' D. Seck đưa FK Partizan vượt lên Phút 32', D. Seck lập công giúp FK Partizan mở tỷ số 1-0. Đội chủ nhà có lợi thế sau bàn thắng quan trọng này.

38' Partizan kiểm soát thế trận trước Tobol Phút 38', FK Partizan đang kiểm soát tốt hơn với tỷ số 1-0 và tỷ lệ cầm bóng 56% - 44%. FK Tobol Kostanay chưa tạo được sức ép rõ rệt, dù nhỉnh hơn về phạt góc 1 - 2.

44' M. Vukotic nhận thẻ vàng phút 44 Phút 44, M. Vukotic của FK Partizan nhận thẻ vàng. Đội chủ nhà vẫn đang dẫn FK Tobol Kostanay 1-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Partizan duy trì thế chủ động Bước sang phút 50, FK Partizan vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 56% - 44% và nhỉnh hơn về phạt góc 4 - 3. FK Tobol Kostanay đang phải lùi sâu chống đỡ, chờ cơ hội phản công.

54' VAR không công nhận bàn thắng của Kojzek Phút 54, VAR xác định bàn thắng của E. Kojzek (FK Partizan) không hợp lệ vì lỗi dùng tay chơi bóng. FK Partizan vẫn dẫn 1-0, nhưng khoảnh khắc này khiến niềm vui của đội chủ nhà ngắn lại.

64' Partizan kiểm soát thế trận Phút 64 , FK Partizan đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 56% - 44% và nhỉnh hơn ở các tình huống phạt góc, 4 - 3 . FK Tobol Kostanay phải lùi đội hình chịu sức ép trong bối cảnh đang bị dẫn 1-0.

65' I. Zubairu giúp FK Partizan tạo cách biệt 2-0 Phút 65', I. Zubairu dứt điểm ghi bàn cho FK Partizan sau đường kiến tạo của B. Kostic. Đội chủ nhà đã nhân đôi cách biệt trước FK Tobol Kostanay.

68' FK Tobol Kostanay thay người ở phút 68 Phút 68', FK Tobol Kostanay đưa V. Lisakovich vào sân thay U. Milovanovic. Động thái này đến trong bối cảnh FK Tobol Kostanay đang bị dẫn trước.

72' N. Trifunovic vào sân phút 72 Phút 72', N. Trifunovic vào sân thay I. Zubairu bên phía FK Partizan. Đang dẫn 2-0, FK Partizan có thể đang hướng tới việc duy trì lợi thế.

72' FK Partizan thay người ở phút 72 Phút 72, FK Partizan đưa A. Zekovic vào sân thay M. Aleksic. Với lợi thế dẫn 2-0, đội chủ nhà có thể hướng tới việc duy trì thế trận trong những phút còn lại.

76' Partizan vẫn nhỉnh hơn về thế trận Phút 76', FK Partizan vẫn kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 54% - 46% và đang dẫn FK Tobol Kostanay 2-0. Sự vượt trội chưa quá áp đảo khi chênh lệch phạt góc chỉ là 4 - 3, nhưng đội chủ nhà vẫn duy trì thế chủ động.

78' Partizan thay người ở phút 78 Phút 78, M. Lekic vào sân thay E. Kojzek bên phía FK Partizan. Đội chủ nhà thực hiện điều chỉnh nhân sự trong thế dẫn 2-0.

78' L. Guerra vào sân thay A. Zuev Phút 78', FK Tobol Kostanay điều chỉnh nhân sự khi L. Guerra vào sân thay A. Zuev. Trong bối cảnh FK Partizan đang dẫn 2-0, sự thay đổi này có thể giúp đội khách làm mới thế trận ở quãng cuối.

82' FK Tobol Kostanay thay người phút 82 Phút 82, M. Myakish vào sân thay A. Tagybergen bên phía FK Tobol Kostanay. Trong thế đang bị FK Partizan dẫn 2-0, đội khách có thêm một sự điều chỉnh khi trận đấu bước vào những phút cuối.

84' C. Traore vào sân thay D. Seck Phút 84', C. Traore vào sân thay D. Seck bên phía FK Partizan. Đội chủ nhà thực hiện điều chỉnh nhân sự trong thế dẫn FK Tobol Kostanay 2-0.

84' FK Partizan thay người ở phút 84 Phút 84', S. Milic vào sân thay M. Roganovic bên phía FK Partizan. Đội chủ nhà điều chỉnh nhân sự khi đang dẫn FK Tobol Kostanay 2-0.

86' A. Cisse nhận thẻ vàng phút 86 Phút 86, A. Cisse của FK Tobol Kostanay nhận thẻ vàng. Tấm thẻ đến khi trận đấu đang bước vào những phút cuối.

88' Partizan giữ thế chủ động cuối trận Phút 88', FK Partizan vẫn kiểm soát thế trận nhờ tỷ lệ cầm bóng 54% - 46% và lợi thế 2-0. Tuy nhiên, cục diện chưa hoàn toàn một chiều khi hai đội cùng có 4 - 4 phạt góc.

90+1' M. Myakish nhận thẻ vàng phút bù giờ Phút 90+1', M. Myakish của FK Tobol Kostanay nhận thẻ vàng. Đội khách phải nhận thêm một cảnh báo khi đang bị FK Partizan dẫn 2-0.

90+6' C. Traore nới rộng cách biệt 3-0 Phút 90+6, C. Traore lập công, giúp FK Partizan nới rộng cách biệt lên 3-0 trước FK Tobol Kostanay. Bàn thắng đến ở thời điểm cuối trận, khép lại một màn trình diễn đầy hiệu quả của đội chủ nhà.

90+8' Djurdjevic nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+8', V. Djurdjevic của FK Partizan nhận thẻ vàng trong những phút bù giờ.

90+9' Lekic nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+9', M. Lekic của FK Partizan nhận thẻ vàng trong những phút bù giờ cuối trận. FK Partizan vẫn duy trì lợi thế 3-0 trước FK Tobol Kostanay.

KT Kết thúc: FK Partizan 3-0 FK Tobol Kostanay Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 04:10 07/08/2026

Đội hình chính thức FK Partizan Sơ đồ 4-3-3 · HLV Sasa Ilic FK Tobol Kostanay Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Miroslav Romashchenko 31 Miloš Krunić 30 Milan Roganović 40 Nikola Simic 23 Stefan Mitrović 24 Vukašin Đurđević 11 Milan Vukotić 17 Milan Aleksić 99 Bogdan Kostić 19 Demba Seck 9 Erik Kojzek 39 Ibrahim Zubairu 44 Danil Ustimenko 21 Nauryzbek Zhagorov 72 Rayan Senhadji 5 Pape Alioune Ndiaye 25 Antonio Boršić 13 Abdoulaye Cisse 8 Askhat Tagybergen 10 Islam Chesnokov 14 Amine Talal 17 Aleksander Zuev 18 Uroš Milovanović Dự bị FK Partizan 1 Marko Milošević 5 Mateja Milovanović 33 Stefan Petrović 44 Stefan Milić 7 Chaka Traorè 8 Aleks Zeković 20 Samson Nwulu 32 Nemanja Trifunović 90 Zoran Alilović FK Tobol Kostanay 1 Sultan Busurmanov 35 Yuriy Melikhov 3 Roman Asrankulov 4 Nemanja Cavnić 22 Aleksandr Marochkin 34 Amanzhol Bakitzhanov 38 Amanzhol Bakytzhanov 6 Maksim Myakish 19 Dauren Zhumat Cập nhật đội hình lúc 01:30 07/08/2026

FK Partizan Thống kê FK Tobol Kostanay 55% Kiểm soát bóng 45% 7 Trúng đích 2 6 Phạt góc 4 12 Phạm lỗi 8 2 Việt vị 5

FK Partizan sẽ đối đầu FK Tobol Kostanay tại UEFA Europa Conference League vào lúc 02:00 ngày 07/08/2026 trên sân Stadion Partizana. Đội bóng này đang có sự khởi đầu tích cực với hai chiến thắng liên tiếp trong những trận gần nhất, nhưng FK Tobol Kostanay cũng cho thấy sự ổn định khi bất bại trong hai trận gần đây.

FK Partizan có lợi thế tinh thần

Phong độ gần nhất của FK Partizan là hai chiến thắng liên tiếp. Chuỗi kết quả này mang lại nền tảng tinh thần thuận lợi trước trận đấu, đặc biệt khi đội được thi đấu tại Stadion Partizana.

Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng duy trì nhịp thi đấu. Khi đang có mạch thắng, FK Partizan nhiều khả năng sẽ muốn kiểm soát thế trận từ sớm, hạn chế để đối thủ tạo ra sự tự tin. Tuy nhiên, phong độ tích cực không đồng nghĩa với một trận đấu dễ dàng, bởi FK Tobol Kostanay cũng không bước vào cuộc đối đầu với tâm thế bất lợi.

FK Tobol Kostanay vẫn là đối thủ khó chịu

FK Tobol Kostanay có phong độ gần nhất gồm một trận hòa và một chiến thắng, theo thứ tự từ trận mới nhất đến trận cũ hơn. Kết quả này cho thấy đội bóng đến từ Kostanay đang duy trì trạng thái bất bại trong hai trận gần đây.

So với FK Partizan, chuỗi kết quả của FK Tobol Kostanay không tạo ra cùng một mức độ hưng phấn, nhưng lại cho thấy khả năng tránh thất bại. Trong một trận đấu ở đấu trường châu Âu, sự chắc chắn đó có thể giúp đội khách kiên nhẫn hơn, chờ thời điểm thích hợp để gây sức ép hoặc tận dụng sai lầm của đối phương.

Thế trận có thể được quyết định bởi cách nhập cuộc

Với FK Partizan, nhiệm vụ quan trọng là chuyển lợi thế sân nhà và chuỗi thắng gần nhất thành sức ép thực tế trên sân. Đội chủ nhà cần tránh việc đẩy cao đội hình thiếu kiểm soát, bởi một đối thủ đang bất bại trong hai trận gần đây có thể tận dụng những khoảng trống phát sinh.

Ở chiều ngược lại, FK Tobol Kostanay có thể ưu tiên giữ cự ly đội hình ổn định trong giai đoạn đầu. Khả năng đứng vững trước sức ép ban đầu sẽ ảnh hưởng lớn đến cách trận đấu phát triển. Nếu duy trì được sự cân bằng, đội khách sẽ có thêm cơ hội đưa trận đấu về thế giằng co.

Không có đủ thông tin để xác định sơ đồ chiến thuật hoặc những cá nhân sẽ đá chính. Vì vậy, điểm then chốt nằm ở khả năng tổ chức tập thể: FK Partizan cần tận dụng quyền chủ động, còn FK Tobol Kostanay phải bảo đảm sự chắc chắn khi không có bóng và lựa chọn thời điểm chuyển trạng thái hợp lý.

Nhận định trước trận

FK Partizan sở hữu lợi thế rõ ràng về đà phong độ khi toàn thắng trong hai trận gần nhất. Dù vậy, FK Tobol Kostanay cũng có cơ sở để tự tin sau một trận hòa và một chiến thắng, đồng thời chưa phải nhận thất bại trong chuỗi trận được cung cấp.

Trận đấu tại Stadion Partizana vì thế có thể diễn ra với sự thận trọng ở những thời điểm quan trọng. FK Partizan được kỳ vọng sẽ chủ động hơn, trong khi FK Tobol Kostanay có thể tập trung vào việc duy trì cấu trúc và chờ cơ hội phản công. Kết quả nhiều khả năng phụ thuộc vào đội tận dụng tốt hơn những khoảnh khắc quyết định, thay vì chỉ dựa trên sự khác biệt về phong độ gần đây.

FK Partizan 5 trận gần nhất B T T T H 2 Trận 2-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 0 Thủng lưới FK Tobol Kostanay 5 trận gần nhất B H T H H 2 Trận 1-1-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 2 Thủng lưới