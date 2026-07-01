FK Zalgiris Vilnius thắng đậm, Dinamo Tbilisi nhận thất bại nặng nề FK Zalgiris Vilnius thắng Dinamo Tbilisi 7-2 tại FK Žalgiris Stadium ở vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League, trong trận đấu đội chủ nhà liên tục nới rộng cách biệt còn đại diện Georgia chỉ có thể rút ngắn tỷ số.

FK Zalgiris Vilnius 7 - 2 Dinamo Tbilisi Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FK Zalgiris Vilnius tiếp đón Dinamo Tbilisi.

8' A. Kalandadze nhận thẻ vàng sớm Phút 8, A. Kalandadze của Dinamo Tbilisi nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là lời cảnh báo sớm, buộc anh phải thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

9' N. Petkovic bỏ lỡ phạt đền Phút 9, N. Petkovic (FK Zalgiris Vilnius) sút hỏng phạt đền, bỏ lỡ cơ hội tạo khác biệt sớm.

22' L. Houri vào sân thay P. Psaltis Phút 22', Dinamo Tbilisi thay người: L. Houri vào sân, thế chỗ P. Psaltis.

25' S. Bilenkyi mở tỷ số cho FK Zalgiris Vilnius Phút 25', S. Bilenkyi dứt điểm lập công cho FK Zalgiris Vilnius sau đường kiến tạo của P. Golubickas, đưa đội chủ nhà vượt lên 1-0.

40' Leo Santos đưa Dinamo Tbilisi trở lại Phút 40, Leo Santos lập công, giúp Dinamo Tbilisi gỡ hòa 1-1. Bàn thắng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng trước khi bước vào những phút cuối hiệp một.

41' Leo Santos nhận thẻ vàng trước giờ nghỉ Phút 41', Leo Santos của Dinamo Tbilisi nhận thẻ vàng. Chỉ một phút sau bàn gỡ hòa, Dinamo Tbilisi phải tiếp tục thi đấu với sự thận trọng cần thiết.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

56' D. Koy Lupano nhận thẻ vàng Phút 56, D. Koy Lupano của FK Zalgiris Vilnius nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu vẫn đang giằng co khi FK Zalgiris Vilnius hòa Dinamo Tbilisi 1-1.

59' N. Petkovic đưa FK Zalgiris Vilnius vượt lên Phút 59', N. Petkovic lập công, đưa FK Zalgiris Vilnius vượt lên dẫn Dinamo Tbilisi 2-1. Đội chủ nhà đang nắm lợi thế sau bàn thắng quan trọng này.

60' Dinamo Tbilisi thay người ở phút 60 Phút 60, Dinamo Tbilisi đưa N. Tkalia vào sân thay T. Kvaratskhelia. Đội khách thực hiện điều chỉnh nhân sự khi đang bị FK Zalgiris Vilnius dẫn 2-1.

61' B. Teixeira nới rộng cách biệt cho FK Zalgiris Vilnius Phút 61, B. Teixeira lập công, giúp FK Zalgiris Vilnius nâng tỷ số lên 3-1 trước Dinamo Tbilisi. Đội chủ nhà đang tạo ra khoảng cách đáng kể sau hai bàn thắng liên tiếp.

62' P. Bosancic nhận thẻ vàng ở phút 62 Phút 62, P. Bosancic của FK Zalgiris Vilnius nhận thẻ vàng trong thời điểm đội chủ nhà đang dẫn trước Dinamo Tbilisi 3-1.

68' M. Do Couto nhận thẻ vàng Phút 68, M. Do Couto của Dinamo Tbilisi bị phạt thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là lời cảnh báo với Dinamo Tbilisi trong những phút còn lại.

70' M. Vatsadze vào sân thay K. Kakashvili Phút 70', Dinamo Tbilisi thay người: M. Vatsadze vào sân thay K. Kakashvili. Trong thế đang bị dẫn, sự xuất hiện của M. Vatsadze có thể tiếp thêm sức cho nỗ lực tìm bàn gỡ.

72' M. Vatsadze thắp lại hy vọng cho Dinamo Tbilisi Phút 72, M. Vatsadze lập công, giúp Dinamo Tbilisi rút ngắn tỷ số xuống 3-2 trước FK Zalgiris Vilnius. Bàn thắng mở ra những phút cuối đầy căng thẳng cho đội khách.

74' N. Petkovic đưa FK Zalgiris Vilnius dẫn 4-2 Phút 74', N. Petkovic dứt điểm ghi bàn cho FK Zalgiris Vilnius sau đường kiến tạo của D. Sesplaukis, nâng tỷ số lên 4-2. Đội chủ nhà một lần nữa nới rộng cách biệt ngay sau khi Dinamo Tbilisi rút ngắn tỷ số.

74' G. Loria nhận thẻ vàng Phút 74, G. Loria của Dinamo Tbilisi nhận thẻ vàng trong bối cảnh đội khách đang bị FK Zalgiris Vilnius dẫn 4-2.

76' A. Bah nhận thẻ vàng ở phút 76 Phút 76, A. Bah của Dinamo Tbilisi nhận thẻ vàng. Đội khách đang bị dẫn 4-2 trong những phút cuối đầy căng thẳng.

82' S. Bilenkyi giúp FK Zalgiris Vilnius bứt lên 5-2 Phút 82', S. Bilenkyi dứt điểm ghi bàn cho FK Zalgiris Vilnius sau đường kiến tạo của N. Petkovic. Đội chủ nhà nới rộng cách biệt lên 5-2 và đang tạo ra khoảng cách rất lớn với Dinamo Tbilisi.

84' FK Zalgiris Vilnius thay người phút 84 Phút 84', N. Mihajlovic vào sân thay P. Golubickas bên phía FK Zalgiris Vilnius. Đang dẫn 5-2, FK Zalgiris Vilnius có thể hướng tới việc duy trì sự chắc chắn trong những phút cuối.

88' N. Mihajlovic nới rộng cách biệt lên 6-2 Phút 88, N. Mihajlovic dứt điểm thành công sau đường kiến tạo của S. Bilenkyi, giúp FK Zalgiris Vilnius nâng tỷ số lên 6-2 trước Dinamo Tbilisi. Cách biệt được nới rộng khi trận đấu bước vào những phút cuối.

90' S. Bilenkyi nới rộng cách biệt 7-2 Phút 90', S. Bilenkyi ghi bàn cho FK Zalgiris Vilnius sau đường kiến tạo của B. Teixeira, đưa tỷ số lên 7-2. Cách biệt được nới rộng trong những phút cuối.

90+1' Y. Kendysh nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+1', Y. Kendysh của FK Zalgiris Vilnius nhận thẻ vàng. Đây là một trong những diễn biến muộn của trận đấu đang nghiêng mạnh về FK Zalgiris Vilnius.

90+3' FK Zalgiris Vilnius thay người phút 90+3' Phút 90+3', S. Mamatsashvili vào sân thay D. Franke bên phía FK Zalgiris Vilnius. Sự điều chỉnh diễn ra khi trận đấu đã bước vào những phút bù giờ.

90+3' FK Zalgiris Vilnius thay người phút bù giờ Phút 90+3', FK Zalgiris Vilnius đưa K. Upstas vào sân thay D. Sesplaukis. Sự điều chỉnh diễn ra khi trận đấu đã bước vào những phút cuối.

90+3' M. Capan vào sân ở phút bù giờ Phút 90+3', M. Capan vào sân thay N. Petkovic bên phía FK Zalgiris Vilnius. Đây là sự điều chỉnh khi đội chủ nhà đang dẫn sâu.

90+7' M. Vatsadze nhận thẻ vàng phút bù giờ Phút 90+7', M. Vatsadze của Dinamo Tbilisi nhận thẻ vàng. Tấm thẻ xuất hiện khi trận đấu đã bước vào những phút bù giờ, trong bối cảnh FK Zalgiris Vilnius đang dẫn 7-2.

KT Kết thúc: FK Zalgiris Vilnius 7-2 Dinamo Tbilisi Trận đấu khép lại với tỷ số 7 - 2.

Cập nhật lúc 01:57 31/07/2026

Thông tin trận đấu

FK Zalgiris Vilnius sẽ đối đầu Dinamo Tbilisi tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 31/07/2026 trên sân FK Žalgiris Stadium.

Phong độ tạo thế cân bằng

FK Zalgiris Vilnius bước vào trận đấu với phong độ gần đây gồm 2 chiến thắng và 1 thất bại. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà vẫn duy trì khả năng tạo ra những màn trình diễn tích cực, dù sự ổn định chưa hoàn toàn được bảo đảm.

Bên kia chiến tuyến, Dinamo Tbilisi có thành tích gần đây tốt hơn khi giành 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Việc chưa để thua trong chuỗi trận được cung cấp giúp đội khách có thêm sự tự tin, đặc biệt trong bối cảnh cuộc đối đầu này không chỉ được quyết định bởi lợi thế sân bãi.

Dinamo Tbilisi nhỉnh hơn ở lịch sử đối đầu

Trong 3 lần chạm trán gần nhất, FK Zalgiris Vilnius chưa giành chiến thắng, với 2 trận hòa và 1 thất bại trước Dinamo Tbilisi. Xu hướng này tạo ra lợi thế tâm lý nhất định cho đội khách, đồng thời đặt ra yêu cầu lớn hơn cho đại diện chủ nhà nếu muốn kiểm soát thế trận.

Tuy nhiên, hai trận hòa trong số những lần gặp gần đây cũng cho thấy khoảng cách giữa hai đội không quá rõ rệt. FK Zalgiris Vilnius có cơ sở để hướng tới một thế trận chặt chẽ, hạn chế sai lầm và tận dụng sự cổ vũ tại FK Žalgiris Stadium.

Điểm then chốt về chiến thuật

FK Zalgiris Vilnius nhiều khả năng cần ưu tiên sự cân bằng trong cách tiếp cận trận đấu. Đội chủ nhà không nên để việc thi đấu trên sân nhà dẫn đến thế trận quá cởi mở, bởi Dinamo Tbilisi đang có chuỗi kết quả tích cực hơn và từng chiếm ưu thế trong đối đầu gần đây.

Trong khi đó, Dinamo Tbilisi có thể nhập cuộc với sự tự tin cao hơn nhờ phong độ ổn định và lợi thế tâm lý. Dù vậy, đội khách vẫn phải duy trì cự ly đội hình hợp lý trước sức ép từ sân nhà của đối thủ. Khả năng chuyển đổi giữa phòng ngự và tấn công, cũng như cách hai đội xử lý những thời điểm giằng co, có thể trở thành yếu tố quyết định.

Lực lượng và đội hình dự kiến

Dữ liệu được cung cấp không nêu cầu thủ vắng mặt, lý do chấn thương hoặc danh sách đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, chưa có cơ sở để đánh giá tác động của những thay đổi nhân sự cụ thể trước giờ bóng lăn.

Nhận định trận đấu

FK Zalgiris Vilnius có lợi thế sân nhà, nhưng Dinamo Tbilisi đang sở hữu phong độ gần đây tốt hơn và thành tích đối đầu nhỉnh hơn. Cục diện nhiều khả năng sẽ được định hình bởi khả năng kiểm soát rủi ro của đội chủ nhà, cùng cách đội khách khai thác lợi thế tâm lý.

Nhìn chung, đây là màn so tài có tính cân bằng tương đối. FK Zalgiris Vilnius cần duy trì sự tập trung và tận dụng tốt lợi thế tại FK Žalgiris Stadium, trong khi Dinamo Tbilisi sẽ hướng tới việc kéo dài xu hướng tích cực trước đối thủ.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất FK Zalgiris Vilnius · 0 thắng 2 hòa Dinamo Tbilisi · 1 thắng FK Zalgiris Vilnius 1 - 1 Dinamo Tbilisi Hòa Dinamo Tbilisi 3 - 0 FK Zalgiris Vilnius DT FK Zalgiris Vilnius 0 - 0 Dinamo Tbilisi Hòa

FK Zalgiris Vilnius 5 trận gần nhất H T B T T 3 Trận 2-0-1 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 5 Thủng lưới Dinamo Tbilisi 5 trận gần nhất H B T H T 3 Trận 2-1-0 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới